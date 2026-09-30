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El Yin y el Yang de la moda: la dualidad perfecta de Anne Hathaway y Dakota Johnson en Nueva York

Las actrices eligieron propuestas opuestas para la presentación de Verity, con una silueta negra de gran volumen y un conjunto blanco de flecos como ejes de la alfombra roja

Anne Hathaway y Dakota Johnson posaron en la alfombra roja de Verity con propuestas de gala opuestas REUTERS/Angelina Katsanis
Anne Hathaway y Dakota Johnson posaron en la alfombra roja de Verity con propuestas de gala opuestas REUTERS/Angelina Katsanis
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La alfombra roja del film Verity quedó marcada por una imagen de contrastes. Frente a un fondo rojo y bajo los flashes, Anne Hathaway y Dakota Johnson eligieron propuestas opuestas que resumieron dos formas de abordar la moda de gala: el dramatismo de una silueta estructurada y la ligereza de un conjunto pensado para el movimiento.

Las coprotagonistas aparecieron con paletas enfrentadas. Hathaway llevó negro, volumen y aplicaciones textiles; Johnson optó por el blanco marfil, los flecos y una silueta de dos piezas. Lejos de competir entre sí, ambos looks construyeron una escena visual coherente, con referencias distintas a la elegancia nocturna.

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Anne Hathaway apostó por el negro, el volumen y las texturas

Hathaway eligió un vestido negro de Prabal Gurung con silueta sirena, volumen y aplicaciones textiles REUTERS/Angelina Katsanis
Hathaway eligió un vestido negro de Prabal Gurung con silueta sirena, volumen y aplicaciones textiles REUTERS/Angelina Katsanis

Anne Hathaway, quien transita su tercer embarazo, eligió un vestido negro de corte sirena firmado por Prabal Gurung, una pieza que concentró la atención en la estructura del cuerpo y en la amplitud de la falda. El diseño se ajustó al torso y las caderas antes de abrirse hacia abajo, con una silueta que remite a los vestidos clásicos de alfombra roja y que acompañó la línea de su embarazo.

La parte superior presentó un escote palabra de honor con una curva suave en el busto. El recurso dejó los hombros y el cuello despejados, una decisión que permitió que el trabajo del corsé adquiriera mayor visibilidad. Sobre la base negra, el diseño incorporó flores tridimensionales, bordados y detalles de encaje que generaron relieve.

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La actriz llevó un diseño palabra de honor que dejó los hombros al descubierto y destacó la estructura del corsé REUTERS/Angelina Katsanis
La actriz llevó un diseño palabra de honor que dejó los hombros al descubierto y destacó la estructura del corsé REUTERS/Angelina Katsanis

La falda reunió pliegues, brillo y destellos metálicos, con una caída amplia que reforzó el efecto teatral de la propuesta. En la zona posterior, una capa de tul oscuro añadió movimiento y acompañó la silueta sin alterar la línea frontal del vestido.

El volumen y los bordados definieron el look de Hathaway. La actriz llevó joyas de diamantes, con una pulsera rígida y pendientes largos como principales accesorios. La ausencia de collar permitió que el escote y las aplicaciones textiles conservaran el protagonismo.

Flores tridimensionales, bordados y encaje aportaron relieve sobre la base negra del vestido de Hathaway REUTERS/Angelina Katsanis
Flores tridimensionales, bordados y encaje aportaron relieve sobre la base negra del vestido de Hathaway REUTERS/Angelina Katsanis

El peinado también acompañó esa intención. Hathaway llevó el cabello en un semirrecogido con volumen moderado en la parte superior, mientras que el maquillaje se mantuvo dentro de tonos neutros, bronce y rosa. La elección evitó sumar elementos que compitieran con el vestido y concentró el foco en la prenda.

En sus últimas apariciones públicas, Hathaway incorporó propuestas de moda premamá que priorizan prendas ajustadas, siluetas definidas y diseños de gala que acompañan su embarazo sin ocultarlo.

Dakota Johnson eligió un conjunto blanco con flecos y pedrería

Dakota Johnson optó por un conjunto blanco marfil de dos piezas atribuido a Calvin Klein REUTERS/Angelina Katsanis
Dakota Johnson optó por un conjunto blanco marfil de dos piezas atribuido a Calvin Klein REUTERS/Angelina Katsanis

Dakota Johnson apareció con una propuesta de sentido opuesto. La actriz llevó un conjunto blanco marfil atribuido a Calvin Klein, formado por un top tipo bralette de tirantes finos y una falda recta de tiro alto. La elección dejó una franja del abdomen al descubierto y reemplazó el vestido tradicional de gala por dos piezas de líneas simples.

El elemento central del look estuvo en la superficie de las prendas. El top y la falda estaban cubiertos por cuentas, canutillos y flecos brillantes, que cambiaban de posición con cada paso. La textura aportó una referencia a la estética flapper, asociada a los años 1920, aunque la silueta expuesta y el corte minimalista llevaron la propuesta a un registro actual.

El look de Johnson combinó un top tipo bralette de tirantes finos con una falda recta de tiro alto REUTERS/Angelina Katsanis
El look de Johnson combinó un top tipo bralette de tirantes finos con una falda recta de tiro alto REUTERS/Angelina Katsanis

Los tirantes del top casi desaparecían sobre la piel y reforzaban una sensación de ligereza. La falda, de caída recta, equilibró la parte superior y permitió que los flecos tuvieran un movimiento continuo. El brillo del conjunto dependió menos del volumen que de la luz y el desplazamiento.

Johnson completó el estilismo con un collar rivière de diamantes de Roberto Coin y uñas rojas. El maquillaje incluyó un labial rojo intenso, que creó un punto de contraste con el blanco brillante de la ropa. El cabello, suelto y con ondas suaves, mantuvo su flequillo característico y aportó una imagen menos rígida que la de Hathaway.

La actriz dejó una franja del abdomen al descubierto con una propuesta de líneas simples y silueta abierta REUTERS/Angelina Katsanis
La actriz dejó una franja del abdomen al descubierto con una propuesta de líneas simples y silueta abierta REUTERS/Angelina Katsanis

La actriz evitó grandes accesorios o peinados complejos. Cada elemento acompañó el conjunto sin desplazar la atención de la pedrería y los flecos. El resultado fue una propuesta de gala que priorizó el movimiento y una silueta más abierta.

El negro profundo y el blanco marfil construyeron el eje visual de la noche. Hathaway representó una elegancia basada en la estructura, el volumen y los detalles textiles. Johnson se inclinó por la fluidez, la exposición controlada de piel y los reflejos de la pedrería. Juntas, sus elecciones mostraron cómo dos códigos opuestos pueden convivir en una misma alfombra roja.

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