Receta de chía pudding, rápida y fácil

Un desayuno fresco, cremoso y lleno de energía: el chía pudding es una opción práctica y deliciosa para comenzar el día, sin necesidad de prender el horno.
Se prepara con pocos ingredientes y admite muchas combinaciones: frutas, frutos secos, coco rallado, cacao o un toque de miel. Es ideal para dejar listo la noche anterior y resolver el desayuno o la merienda. La base de la preparación surge de una receta de budín de chía con leche de almendras, canela y vainilla.
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Receta de chía pudding
Se trata de una preparación fría y cremosa elaborada con semillas de chía hidratadas en leche de almendras. Al descansar, las semillas absorben líquido y forman una textura similar a la de un budín suave.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 5 minutos
- Reposo en heladera: 4 horas como mínimo
- Tiempo total: 4 horas y 5 minutos
Ingredientes
- 500 ml de leche de almendras sin azúcar.
- 4 cucharadas de semillas de chía.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 0,5 cucharadita de canela molida.
- 1 cucharadita de miel, azúcar o edulcorante, opcional.
- 1 banana, frutillas o arándanos, para servir.
- 1 cucharada de nueces picadas, opcional.
Cómo hacer chía pudding, paso a paso
- Colocar la leche de almendras, las semillas de chía, la vainilla y la canela en un bowl o frasco con tapa.
- Endulzar a gusto y mezclar durante 1 minuto, hasta distribuir bien las semillas.
- Dejar reposar la preparación durante 10 minutos y volver a mezclar. Este paso ayuda a evitar que las semillas se agrupen en el fondo.
- Tapar el recipiente y llevar a la heladera durante 4 horas. Para obtener una textura más firme, dejarlo reposar toda la noche.
- Antes de servir, mezclar nuevamente. Si quedó demasiado espeso, agregar 1 o 2 cucharadas de leche.
- Servir con banana, frutillas, arándanos, nueces o coco rallado.
- La mezcla debe quedar cremosa, no líquida. Si todavía está muy suelta, dejarla 30 minutos más en la heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados sin contar frutas ni frutos secos:
- Calorías: 150 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El chía pudding se conserva tapado en la heladera durante 3 días.
Se recomienda agregar las frutas y los frutos secos justo antes de servir para que mantengan mejor su textura. No es conveniente congelarlo porque puede perder cremosidad al descongelarse.
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