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Receta de chía pudding, rápida y fácil

Con una base de leche de almendras, vainilla y canela, esta preparación cuenta con una textura suave y agradable

Frasco de vidrio con pudín de chía y frutas, recipiente con semillas, jarra de leche, rama de canela y cuchara sobre mesa de madera.
Cada porción de la receta aporta un estimado de 150 calorías, 8 gramos de grasas y 5 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desayuno fresco, cremoso y lleno de energía: el chía pudding es una opción práctica y deliciosa para comenzar el día, sin necesidad de prender el horno.

Se prepara con pocos ingredientes y admite muchas combinaciones: frutas, frutos secos, coco rallado, cacao o un toque de miel. Es ideal para dejar listo la noche anterior y resolver el desayuno o la merienda. La base de la preparación surge de una receta de budín de chía con leche de almendras, canela y vainilla.

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Receta de chía pudding

Se trata de una preparación fría y cremosa elaborada con semillas de chía hidratadas en leche de almendras. Al descansar, las semillas absorben líquido y forman una textura similar a la de un budín suave.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 5 minutos
  • Reposo en heladera: 4 horas como mínimo
  • Tiempo total: 4 horas y 5 minutos

Ingredientes

Cuchara metálica sobre un tazón de pudín de semillas de chía decorado con canela molida y un arándano azul fresco.
El chía pudding es una opción de desayuno elaborada con semillas de chía, leche de almendras, vainilla y canela (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 ml de leche de almendras sin azúcar.
  • 4 cucharadas de semillas de chía.
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  • 0,5 cucharadita de canela molida.
  • 1 cucharadita de miel, azúcar o edulcorante, opcional.
  • 1 banana, frutillas o arándanos, para servir.
  • 1 cucharada de nueces picadas, opcional.

Cómo hacer chía pudding, paso a paso

  1. Colocar la leche de almendras, las semillas de chía, la vainilla y la canela en un bowl o frasco con tapa.
  2. Endulzar a gusto y mezclar durante 1 minuto, hasta distribuir bien las semillas.
  3. Dejar reposar la preparación durante 10 minutos y volver a mezclar. Este paso ayuda a evitar que las semillas se agrupen en el fondo.
  4. Tapar el recipiente y llevar a la heladera durante 4 horas. Para obtener una textura más firme, dejarlo reposar toda la noche.
  5. Antes de servir, mezclar nuevamente. Si quedó demasiado espeso, agregar 1 o 2 cucharadas de leche.
  6. Servir con banana, frutillas, arándanos, nueces o coco rallado.
  7. La mezcla debe quedar cremosa, no líquida. Si todavía está muy suelta, dejarla 30 minutos más en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos con una cuchara de madera cerca de dos recipientes de pudín de chía con frambuesas, moras y nueces sobre una encimera de mármol.
La receta requiere mezclar los ingredientes y dejar reposar la preparación diez minutos antes de llevarla a la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados sin contar frutas ni frutos secos:

  • Calorías: 150 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chía pudding se conserva tapado en la heladera durante 3 días.

Se recomienda agregar las frutas y los frutos secos justo antes de servir para que mantengan mejor su textura. No es conveniente congelarlo porque puede perder cremosidad al descongelarse.

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