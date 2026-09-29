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Rieles de ventana: el truco con papel higiénico que facilita la limpieza

Especialistas consultadas describieron un procedimiento breve destinado a remover polvo, arena y pelusas sin recurrir a herramientas adicionales

Una mano sostiene un pulverizador negro apuntando a toallas de papel sobre el marco de una ventana junto a una maceta.
Los rieles de las ventanas correderas acumulan polvo, arena, pelusas y pequeños residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los rieles de las ventanas correderas concentran polvo, arena, pelusas y restos que llegan desde el exterior. Un método con papel higiénico y vinagre blanco permite retirar esa suciedad de una guía estrecha sin recurrir a herramientas especiales.

Las profesionales de limpieza Rocío Butrón y Raquel García difundieron esta técnica en sus redes sociales, según recogió El Mueble, sitio especializado en decoración y estilo de vida. La propuesta se basa en aprovechar el desplazamiento de la hoja de la ventana para arrastrar el material humedecido y los residuos que quedan retenidos en el carril.

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Infografía con seis recuadros ilustrados que explican un procedimiento paso a paso para limpiar el carril de una ventana con papel y vinagre.
El papel higiénico se adapta a los canales estrechos de las guías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel humedecido se adapta a la forma del riel

Las guías de las ventanas correderas suelen pasar inadvertidas dentro de la limpieza cotidiana. Su diseño, con canales estrechos y esquinas, favorece que allí se acumulen partículas procedentes del aire, fibras textiles y pequeños restos de hojas o tierra. Además, su ubicación dificulta el acceso con una bayeta convencional.

Butrón plantea cubrir el riel con una doble capa de papel higiénico y verter vinagre blanco de limpieza hasta humedecerlo. Después, se cierra una de las hojas sobre el papel. El movimiento de la ventana presiona el papel contra la guía y ayuda a retirar la suciedad adherida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vinagre blanco humedece la suciedad retenida en el interior del carril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento puede resumirse en estos pasos:

  • Colocar dos capas de papel higiénico a lo largo del riel
  • Humedecer el papel con vinagre blanco de limpieza
  • Cerrar o desplazar una hoja de la ventana sobre el papel
  • Retirar el papel usado y desecharlo
  • Revisar la guía y repetir el proceso si aún quedan residuos
Ventana con marco de color claro y mosquitero de malla oscura. A través de la malla se observa vegetación verde difusa y luz brillante.
El desplazamiento de la hoja presiona el papel contra la guía de la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja dejar actuar el producto antes de cerrar

García utiliza una secuencia similar, aunque señala un paso previo. Una vez colocado el papel —higiénico o de cocina—, pulveriza vinagre blanco sobre toda la zona y deja que actúe antes de mover la ventana. Ese lapso busca reblandecer la suciedad acumulada en el interior de la guía para facilitar su retirada.

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La coincidencia entre ambas profesionales se centra en la combinación de un soporte absorbente, un líquido que humedece la zona y el propio mecanismo de la ventana. El recurso evita, en principio, tener que aspirar el carril o introducir cepillos en cada recoveco. Sin embargo, su resultado dependerá del nivel de suciedad y tipo de riel.

La técnica combina un soporte absorbente con el movimiento del cerramiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La técnica combina un soporte absorbente con el movimiento del cerramiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar y desinfectar son acciones distintas

La técnica está orientada a retirar polvo y residuos visibles, una tarea de limpieza. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) distinguen esa acción de la desinfección: la limpieza elimina suciedad e impurezas de las superficies. Mientras que la desinfección requiere productos preparados para destruir gérmenes y debe realizarse después de limpiar cuando sea necesaria.

La institución aconseja tratar las superficies visiblemente sucias o cuando lo requieran las circunstancias, con productos adecuados para cada material y siguiendo las indicaciones de uso.

Por ello, el vinagre blanco empleado en este método no debe presentarse como un desinfectante para todos los usos. Si en el hogar hay una persona enferma o existe una necesidad concreta de desinfección, los CDC recomiendan usar un producto apto para esa finalidad y respetar su tiempo de contacto indicado en la etiqueta.

Una persona, vestida con camiseta azul y vaqueros, sujeta un pulverizador transparente con líquido y rocía las cortinas claras de una ventana.
El método permite retirar residuos sin utilizar cepillos ni herramientas especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación y no mezclar productos reducen riesgos

El uso de cualquier producto de limpieza exige precauciones, incluso en una tarea breve. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda informarse sobre los materiales y prácticas de limpieza antes de comenzar. Abrir las ventanas para renovar el aire y no mezclar productos.

La entidad advierte que sustancias que pueden utilizarse por separado pueden generar vapores peligrosos al combinarse.

Una mano rocía líquido con un pulverizador transparente sobre el umbral de madera y el cristal de una puerta oscura, con baldosas en el suelo.
La limpieza elimina impurezas, pero no equivale a una desinfección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, no se debe combinar vinagre con lejía ni con otros limpiadores. Los CDC señalan que la mezcla de lejía con vinagre o amoníaco puede producir gases que dañan el tejido pulmonar al inhalarse.

Antes de aplicar el método, también conviene comprobar las instrucciones del fabricante de la ventana si existen, mantener el producto fuera del alcance de niños y mascotas y lavarse las manos al terminar.

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