El snack que los cardiólogos recomiendan para bajar el colesterol malo

Un puñado al día de este snack puede cambiar tus indicadores cardiovasculares, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuidar el corazón empieza por cambiar lo que se come entre comidas, y los cardiólogos tienen un candidato claro para reemplazar los snacks más dañinos: los pistachos.

Frente a opciones procesadas que elevan el colesterol LDL —conocido como colesterol “malo”— y dañan las arterias, este fruto seco concentra una combinación de nutrientes que, consumida de forma habitual, puede marcar una diferencia real en los indicadores cardiovasculares, informó la revista Parade.

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Cuando se analizan los patrones alimentarios que más perjudican al corazón, el foco no suele estar en el almuerzo o la cena, sino en esos momentos de picoteo automático: la tarde frente al televisor, el snack junto al escritorio, el vaso de refresco al paso. Papas fritas, helados y bebidas azucaradas encabezan la lista de hábitos más nocivos para el sistema cardiovascular porque combinan carbohidratos refinados, grasas saturadas y sodio en proporciones que disparan la inflamación y empujan el LDL hacia zonas de riesgo.

El cardiólogo Kaustubh Dabhadkar, certificado por el Consejo Americano de Especialidades Médicas, precisó que el problema de esos alimentos no es solo su composición, sino la forma en que se consumen. “Los tres están disponibles en la mayoría de los hogares y en casi todos los restaurantes. Además, los consumimos de manera habitual y sin pensarlo”, señaló.

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“Si estás acostumbrado a comer papas fritas con el almuerzo todos los días, reemplazalas por un puñado de frutos secos, que siguen siendo crujientes pero son mucho más nutritivos”, propuso.

Los cardiólogos recomiendan consumir pistachos como alternativa a los snacks procesados para proteger la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos reducen el LDL mejor que otros snacks

Ante la búsqueda de un snack liviano y crujiente, muchas personas recurren instintivamente a los pochoclos. Sin sal ni manteca, aportan una dosis de fibra dietaria que no carece de valor; sin embargo, su perfil nutricional se queda corto para quienes necesitan reducir activamente el colesterol malo. No contiene la densidad de grasas saludables, fitoesteroles ni aminoácidos específicos que se requieren para producir un efecto concreto sobre el LDL circulante.

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Ese conjunto de nutrientes sí lo aportan los frutos secos y, entre ellos, los cardiólogos identifican a los pistachos como la opción más eficaz para actuar directamente sobre el colesterol malo. Su composición incluye fitoesteroles, compuestos vegetales con una estructura química similar a la del colesterol que compiten con él en el proceso de absorción intestinal.

A ese mecanismo se suman las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que contribuyen a elevar el colesterol HDL —el “bueno”— y a facilitar la eliminación del exceso de LDL. Los pistachos también aportan l-arginina, un aminoácido que favorece la elasticidad y la relajación de las paredes arteriales, lo que se traduce en una mejor circulación y un flujo sanguíneo más saludable. Potasio, magnesio, proteína y fibra completan un perfil nutricional que pocos snacks pueden igualar.

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Los fitoesteroles presentes en los pistachos compiten con el colesterol en la absorción intestinal y disminuyen su presencia en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puñado por la tarde mejora tus indicadores

El cardiólogo Travis Benzing, de Harbor Health en Texas, destacó que los pistachos son su primera recomendación para quienes quieren mejorar sus métricas cardiovasculares sin resignar la satisfacción de comer algo sustancioso. “Un pequeño puñado por la tarde es genuinamente satisfactorio, puede ayudar a superar el bajón de energía de esa hora, y la investigación que los respalda es sorprendentemente sólida”, afirmó.

El especialista subrayó que, al combinar proteína, fibra y grasas saludables, los pistachos desplazan naturalmente las opciones más perjudiciales al mismo tiempo que aportan nutrientes clave para el sistema vascular.

Una estrategia práctica que los especialistas sugieren es mantener un tazón con pistachos sin sal y con cáscara al alcance de la mano —sobre el escritorio o en la mesada de la cocina—, ya que el proceso de descascarar cada unidad ralentiza el ritmo de consumo y permite que el organismo registre la saciedad antes de comer en exceso.

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