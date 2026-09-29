Receta de budín de yogur y vainilla, rápida y fácil

La lista de ingredientes incluye harina leudante, cuatro huevos, azúcar, esencia de vainilla y un pote de yogur de 190 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un budín casero recién horneado puede convertir una merienda sencilla en un momento especial. Esta versión de yogur y vainilla se destaca por su textura tierna y húmeda, con una miga suave que combina a la perfección con unos mates, un café o una taza de té.

Además de ser fácil de preparar, esta receta aprovecha una de las fórmulas más prácticas de la cocina casera: usar el pote de yogur como medida para el resto de los ingredientes.

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Receta de budín de yogur y vainilla

Se trata de un budín casero, suave y aireado, preparado con yogur, huevos, azúcar y harina leudante. La esencia de vainilla aporta perfume y sabor sin complicar la preparación.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 a 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

1 pote de yogur firme natural de 190 gr

2 potes de azúcar

3 potes de harina leudante

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de manteca para el molde

1 cucharada de harina para el molde

Cómo hacer budín de yogur y vainilla, paso a paso

El budín casero de yogur y vainilla ofrece una textura húmeda ideal para acompañar el desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos. Colocar los huevos y el azúcar en un bol. Batir durante 2 a 3 minutos, hasta que la mezcla quede más clara y espumosa. Incorporar el yogur y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Agregar la harina leudante en 2 o 3 tandas. Unir con batidor de mano o espátula, sin batir de más. Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. Llevar al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos. No abrir la puerta durante los primeros 20 minutos, porque el budín puede bajar. Pinchar el centro con un palillo. Si sale limpio o con algunas migas secas, el budín ya está listo. Dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Luego desmoldar y enfriar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El tiempo de elaboración requiere 10 minutos de preparación inicial y entre 25 y 30 minutos de cocción al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 61 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se puede conservar a temperatura ambiente durante 2 días, dentro de un recipiente hermético y lejos de fuentes de calor.

En la heladera, dura hasta 5 días. Conviene envolverlo bien para evitar que se reseque.

También se puede guardar en el freezer durante 2 meses, entero o cortado en porciones. Para consumirlo, descongelar a temperatura ambiente durante 1 a 2 horas.

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