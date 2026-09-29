Receta de budín de yogur y vainilla, rápida y fácil

Un budín casero recién horneado puede convertir una merienda sencilla en un momento especial. Esta versión de yogur y vainilla se destaca por su textura tierna y húmeda, con una miga suave que combina a la perfección con unos mates, un café o una taza de té.
Además de ser fácil de preparar, esta receta aprovecha una de las fórmulas más prácticas de la cocina casera: usar el pote de yogur como medida para el resto de los ingredientes.
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Receta de budín de yogur y vainilla
Se trata de un budín casero, suave y aireado, preparado con yogur, huevos, azúcar y harina leudante. La esencia de vainilla aporta perfume y sabor sin complicar la preparación.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 a 30 minutos
- Tiempo total: 40 minutos
Ingredientes
- 1 pote de yogur firme natural de 190 gr
- 2 potes de azúcar
- 3 potes de harina leudante
- 4 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de manteca para el molde
- 1 cucharada de harina para el molde
Cómo hacer budín de yogur y vainilla, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos.
- Colocar los huevos y el azúcar en un bol. Batir durante 2 a 3 minutos, hasta que la mezcla quede más clara y espumosa.
- Incorporar el yogur y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
- Agregar la harina leudante en 2 o 3 tandas. Unir con batidor de mano o espátula, sin batir de más.
- Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo.
- Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
- Llevar al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos. No abrir la puerta durante los primeros 20 minutos, porque el budín puede bajar.
- Pinchar el centro con un palillo. Si sale limpio o con algunas migas secas, el budín ya está listo.
- Dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Luego desmoldar y enfriar sobre una rejilla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 61 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín se puede conservar a temperatura ambiente durante 2 días, dentro de un recipiente hermético y lejos de fuentes de calor.
En la heladera, dura hasta 5 días. Conviene envolverlo bien para evitar que se reseque.
También se puede guardar en el freezer durante 2 meses, entero o cortado en porciones. Para consumirlo, descongelar a temperatura ambiente durante 1 a 2 horas.
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