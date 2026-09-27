8 trucos para comer en casa como en un restaurante de comida saludable

La organización cotidiana permite sostener una alimentación variada con preparaciones sencillas y productos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A veces, mejorar la forma de comer empieza con ajustes sencillos: organizar algunos ingredientes, recuperar preparaciones conocidas y elegir combinaciones que resulten prácticas para cada día.

Comer de forma equilibrada puede organizarse con decisiones cotidianas y una despensa básica, sin recetas extensas ni restricciones absolutas. La nutricionista registrada Rocío del Sol, citada por Vogue, reúne ocho recursos para facilitar esa rutina.

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1. La constancia permite incorporar cambios graduales

La constancia facilita incorporar cambios graduales sin depender de restricciones absolutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del Sol aconseja empezar por una o dos modificaciones, como sumar verduras al almuerzo y la cena, cocinar más en casa o reducir ultraprocesados.

La clave es consolidar un hábito antes de incorporar otro. La guía de preparación de comidas de The Nutrition Source también recomienda comenzar con preparaciones para dos o tres días.

2. Las especias y la acidez ayudan a moderar la sal

Las especias, las hierbas y los ingredientes ácidos intensifican el sabor con menos sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Del Sol, ingredientes como limón, lima, vinagre, comino, pimentón, pimienta, curry y hierbas frescas permiten intensificar el sabor sin depender de la sal. También destaca el sumac, una especia de perfil cítrico que puede incorporarse a verduras, ensaladas, hummus, yogur o pollo. En la misma línea, la American Heart Association recomienda preparar los alimentos con poca o ninguna sal.

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3. Dejar alimentos listos facilita mejores elecciones

Los alimentos preparados con anticipación simplifican la elección de comidas equilibradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fruta visible o cortada, verduras preparadas, huevos, legumbres cocidas, yogur natural, frutos secos y proteínas listas para cocinar reducen los pasos que exige una comida.

Para la nutricionista, una elección saludable es más difícil de sostener cuando demanda demasiado esfuerzo. Harvard Health aconseja preparar con anticipación ingredientes que puedan combinarse durante la semana.

4. Elegir café de tueste natural orienta la compra

El café de tueste natural ofrece una alternativa dentro de una alimentación que prioriza las bebidas sin azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes toman café pueden elegir opciones de tueste natural, en grano o molidas, de acuerdo con Del Sol. El criterio no implica eliminarlo de forma general, sino prestar atención a la selección.

El Healthy Eating Plate incluye agua, café o té entre las bebidas y recomienda evitar las bebidas azucaradas.

5. Las cocciones breves preservan textura y sabor

Las cocciones breves ayudan a conservar la textura y parte de los nutrientes de las verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vapor, salteados rápidos y un marcado breve a temperatura más alta son las técnicas que sugiere Del Sol. Explica que la vitamina C y algunas vitaminas del grupo B son sensibles al calor y pueden perderse en el agua de cocción. Cocinar el tiempo necesario puede ayudar a conservar la textura de las verduras.

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6. Las calorías no sustituyen la evaluación nutricional

La calidad y el conjunto de la dieta aportan más información que el conteo aislado de calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del Sol plantea que las calorías no equivalen a nutrientes ni deberían clasificar la comida como buena o mala. Propone mirar cantidad, frecuencia y conjunto de la dieta.

Para un toque dulce, menciona mantequilla de maní cuyo único ingrediente sea el maní.

7. Una despensa básica permite armar platos completos

Una despensa básica permite combinar vegetales, proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verduras, congelados sin salsas, huevos, legumbres, conservas, fruta, yogur y pan son la base propuesta. La fórmula combina vegetales, proteína, hidratos de carbono de calidad y grasa saludable.

El modelo de plato saludable reserva aproximadamente la mitad para verduras y frutas, un cuarto para granos integrales y otro para fuentes de proteína.

8. El pan puede integrarse en una alimentación equilibrada

El pan integral puede formar parte de una alimentación equilibrada según sus ingredientes y acompañamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista recomienda elegir panes elaborados con harinas de calidad, preferentemente integrales o con una proporción significativa de grano entero, además de pocos ingredientes y, cuando sea posible, fermentación lenta.

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El momento del día no define por sí mismo si el pan es adecuado: importan los acompañamientos y conjunto de la alimentación. Una tostada con tomate, aceite de oliva y huevo es una de las combinaciones que cita.