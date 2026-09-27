Meditación caminando: por qué pueden ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, y cómo empezar a practicarla

La meditación caminando combina el movimiento consciente con la atención plena en la respiración, el cuerpo y el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mindfulness propone dirigir la atención hacia lo que ocurre en el momento presente, sin reaccionar de inmediato ante cada pensamiento, sensación o estímulo. La meditación suele asociarse con permanecer sentado y en silencio, pero existen modalidades que incorporan el movimiento como punto de partida para sostener esa conciencia.

En ese marco, la versión caminando combina el desplazamiento a un ritmo cómodo con la observación deliberada de la respiración, las pisadas, el cuerpo y el entorno. Este enfoque puede resultar una alternativa para quienes encuentran más accesible comenzar una práctica meditativa mientras caminan, indicó la Cleveland Clinic.

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La práctica no plantea eliminar los pensamientos ni alcanzar un estado emocional determinado. Su objetivo es advertir qué sucede durante la caminata y volver a las sensaciones físicas cuando la atención se dispersa. Instituciones de salud y bienestar consultadas señalan que esta pausa consciente puede contribuir al manejo del estrés y la ansiedad, aunque no reemplaza la atención profesional ante problemas de salud mental.

La atención se concentra en cada paso y en las señales del cuerpo

La meditación caminando es una práctica de atención plena aplicada al movimiento intencional de caminar. Sus raíces se vinculan con tradiciones del budismo, el taoísmo y el yoga, según indicó Cleveland Clinic. Puede realizarse en línea recta, en círculos o durante un trayecto más largo, siempre que la persona centre su atención en la experiencia y no solamente en llegar a un destino.

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La práctica de meditación caminando busca advertir la experiencia durante el recorrido y regresar a las sensaciones físicas ante la distracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terapeuta de salud conductual Benjamin Perko, de la entidad sanitaria, explicó que esta modalidad tiene un componente activo que la diferencia de la versión sentada. La caminata permite observar la presión de los pies contra el suelo, la flexión de las piernas, el cambio de peso entre un lado y otro del cuerpo y el ritmo natural de la respiración.

La Universidad de Utah describe este ejercicio como una forma de prestar atención a una actividad cotidiana que muchas veces se realiza de manera automática. Al distinguir momentos concretos de cada paso, como levantar el pie, moverlo hacia delante, apoyar primero el talón y trasladar el peso corporal, la práctica dirige la conciencia hacia las sensaciones físicas y el equilibrio.

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Esa observación también incluye el ambiente. Los cinco sentidos pueden funcionar como anclajes de la atención: los sonidos, los olores, la temperatura, las imágenes y el contacto del aire o del suelo ofrecen referencias concretas para regresar al presente. Mayo Clinic recomienda describir mentalmente lo que se percibe desde los hechos.

Los posibles efectos de la práctica se relacionan con la combinación de caminar y meditar. Emily Cronkleton, profesora de yoga certificada en Healthline, señaló que una caminata meditativa puede favorecer la actividad física, reducir el comportamiento sedentario y fortalecer el estado de atención plena cuando se sostiene con regularidad. Cleveland Clinic reveló que se hallaron cambios en la ansiedad entre adultos jóvenes que practicaron meditación sola o en relación con una caminata.

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Los sonidos, olores, temperatura, imágenes y contactos físicos pueden funcionar como anclajes para volver al presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guía breve para iniciar la práctica con un ritmo cómodo

El primer paso consiste en elegir un lugar que permita caminar con seguridad y sin demasiadas interrupciones. La Universidad de Utah propone, para familiarizarse con el ejercicio, un espacio tranquilo donde sea posible recorrer de ida y vuelta entre 10 y 15 pasos. Puede ser un ambiente interior, un parque o un tramo de recorrido habitual.

Antes de empezar, Mayo Clinic sugiere hacer una pausa y observar la respiración durante unos instantes. La atención puede dirigirse al movimiento del pecho o del abdomen y a las sensaciones generales del cuerpo. No se trata de corregir la forma de respirar, sino de registrar cómo se presenta ese momento.

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Al comenzar el paseo, Cleveland Clinic recomienda iniciar con pasos pequeños y lentos para percibir con mayor precisión el contacto de los pies con el suelo, la contracción y relajación muscular y el movimiento de las piernas. La velocidad no debe ser forzada. La Universidad de Utah subraya que, aunque las prácticas formales suelen ser lentas, el ritmo más útil es aquel que se siente natural y sostenible.

La caminata meditativa permite registrar la presión de los pies, el cambio de peso corporal y el ritmo natural de la respiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que avanza el recorrido, la atención puede ampliarse de los pies al resto del cuerpo. Expertos proponen registrar la postura, el movimiento de brazos, caderas y piernas, así como las sensaciones en hombros, espalda y cabeza. Después, el foco puede trasladarse al entorno mediante sonidos, colores, olores y temperatura.

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La distracción forma parte del ejercicio. Perko señaló en Cleveland Clinic que la mente puede alejarse de la caminata varias veces incluso durante períodos breves. Cuando eso ocurre, la indicación es reconocerlo sin juzgarlo y retomar el contacto con los pasos, la respiración o un estímulo sensorial.

Contar los pasos o nombrar en voz baja el movimiento que se está realizando puede ayudar a recuperar el ritmo, según el especialista. Al finalizar, Mayo Clinic aconseja detenerse y volver a observar la respiración y las sensaciones físicas, sin exigir cambios ni evaluar el resultado de la experiencia. La práctica se apoya en registrar el recorrido, no en cumplir una meta de rendimiento.

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