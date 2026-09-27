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¿Desenchufar el cargador reduce la factura de electricidad? Lo que recomiendan los especialistas

Un hábito doméstico extendido vuelve a estar bajo la lupa por su posible impacto en el consumo del hogar y la seguridad eléctrica

Ilustración de una toma de corriente en una pared verde con enchufes y un cable de cargador tendido sobre un suelo de madera.
Los cargadores conectados pueden mantener un consumo eléctrico aunque no tengan un dispositivo enchufado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dejar adaptadores conectados parece un gesto menor. Pero desenchufar los cargadores que no se usan puede reducir el consumo eléctrico en espera y eliminar riesgos evitables, en especial cuando se trata de equipos de alta potencia o baterías de ion-litio.

Aunque no haya un teléfono, una computadora u otro equipo conectado, un cargador puede seguir utilizando una cantidad mínima de electricidad. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) denomina a este fenómeno consumo en espera y aclara que algunos dispositivos continúan demandando energía aun cuando parecen apagados.

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Infografía con una regleta de enchufes en la parte superior e ilustraciones de un teléfono, un televisor, una bicicleta y aparatos eléctricos.
El consumo en espera depende de la antigüedad, la potencia y el diseño de cada adaptador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su recomendación práctica incluye desconectar los cargadores de celulares y portátiles cuando no se los utiliza, o agrupar equipos en una regleta que permita cortar la alimentación con facilidad.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que el consumo en espera está asociado a funciones como controles remotos, pantallas, sensores de red y fuentes de alimentación que permanecen activas.

El organismo estima que este tipo de demanda representó cerca del 10% del uso residencial de electricidad en países de la OCDE en su análisis sobre el tema, aunque la proporción concreta depende de los equipos presentes en cada hogar y hábitos de uso.

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Las regletas con interruptor permiten cortar con facilidad la alimentación de varios equipos (Imagen ilustrativa Infobae)
Las regletas con interruptor permiten cortar con facilidad la alimentación de varios equipos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el medio especializado en tareas domesticas, The Spruce, el electricista Carl Murawski sostuvo que desenchufar los cargadores es una medida recomendable siempre que resulte posible, sobre todo como resguardo ante sobretensiones.

Por su parte, el experto en energía Ethan Heine indicó al medio que el consumo residual de un cargador aislado suele ser bajo, pero puede acumularse cuando hay muchos adaptadores conectados de forma permanente.

El DOE establece métodos específicos para medir la potencia de los cargadores en modo de espera, cuando permanecen enchufados sin una batería conectada. Esa medición confirma que no todos los adaptadores se comportan igual. La antigüedad, potencia y diseño del equipo influyen en el consumo.

celular - cargador - batería - tecnología - 1 de junio
Los cargadores deben mantenerse alejados de materiales inflamables y ubicarse en lugares frescos y secos. (Gemini)

Las baterías grandes exigen precauciones adicionales

La decisión de desconectar tiene una dimensión de seguridad más relevante en los equipos que cargan baterías de mayor capacidad. La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA), dependiente de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aconseja:

  • Emplear el cargador provisto por el fabricante o uno de un proveedor confiable
  • Evitar sobrecargar los tomacorrientes
  • No usar alargadores ni adaptadores múltiples para cargar dispositivos

La guía de la USFA sobre baterías de ion-litio también indica que estos productos deben cargarse y almacenarse en lugares frescos y secos, lejos de materiales inflamables. Si el dispositivo se calienta de forma perceptible durante la carga, recomienda desenchufarlo.

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calentamiento, las grietas, los abultamientos y los olores inusuales indican que debe suspenderse el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, sugiere revisar si hay grietas, abultamientos, pérdidas, olores o ruidos inusuales y suspender el uso ante cualquiera de esas señales. Por eso, entre los equipos que conviene desconectar tras completar la carga figuran:

  • Baterías de bicicletas y patinetes eléctricos
  • Cargadores de herramientas eléctricas
  • Cargadores rápidos de teléfonos y computadoras
  • Cargadores multipuerto que quedan disponibles sin un dispositivo conectado

Murawski remarcó a The Spruce que los cargadores vinculados con baterías grandes y dispositivos de micromovilidad requieren especial atención. La recomendación coincide con la orientación de FEMA: para bicicletas o scooters eléctricos, el lugar de carga no debe bloquear una salida o vía de evacuación.

Enchufe de pared blanco con cargador de celular blanco conectado, cable con conector USB-C colgando sobre un suelo de madera.
Revisar el manual del fabricante ayuda a determinar qué equipos pueden permanecer conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos críticos deben mantener la alimentación

La regla de desenchufar no es absoluta. Sistemas que cumplen una función continua —como cámaras de seguridad, timbres con video o iluminación de bajo voltaje— necesitan alimentación para operar como fueron diseñados.

También deben permanecer conectados los equipos médicos domiciliarios cuando así lo indiquen el fabricante o el profesional tratante.

Heine mencionó al medio original los dispositivos domésticos inteligentes entre los casos que deben mantenerse enchufados. Murawski agregó a los mantenedores de batería y ciertos cargadores de dispositivos pequeños, como de cepillos de dientes eléctricos, dentro de los equipos que pueden dejarse conectados si su diseño contempla ese uso.

Un portátil gris abierto con pantalla azul sobre una mesa de madera, conectado por un cable negro a un cargador enchufado en la pared blanca.
Un portátil se carga conectado a la corriente eléctrica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa más segura es revisar el manual del fabricante, utilizar productos certificados y observar el estado de cables, enchufes y adaptadores.

La Agencia Internacional de la Energía advierte que las mejoras tecnológicas y diseño pueden reducir de forma marcada la energía en espera. Mientras tanto, desconectar los cargadores prescindibles sigue siendo una medida directa para limitar ese consumo.

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