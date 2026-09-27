Jenna Ortega cumple 24 años y consolida el estilo gótico que potenció con Merlina

Jenna Ortega construye una identidad visual basada en el gótico contemporáneo (REUTERS/Mario Anzuoni)

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La actriz estadounidense Jenna Ortega, que cumple este domingo 24 años, reafirma una identidad de moda construida a partir del gótico contemporáneo. En cada aparición pública, combina sastrería oscura, transparencias, referencias punk y códigos clásicos para crear una imagen reconocible dentro y fuera de la alfombra roja.

La relación de la actriz con esta estética ganó fuerza a partir de Merlina, la serie en la que interpretó a Wednesday Addams. El personaje reforzó una asociación inmediata con el negro, los cuellos blancos, las trenzas y una actitud distante.

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El negro funciona como base de una propuesta que suma texturas, transparencias y cortes estructurados (REUTERS/Mike Blake)

Sin embargo, fuera de la ficción, Ortega ha llevado esos códigos hacia un terreno más amplio, con elecciones que alternan entre el romanticismo oscuro, el minimalismo de los años noventa y ciertas referencias a la moda punk.

El negro funciona como base, no como uniforme

El color negro ocupa un lugar central en el guardarropa público de Jenna Ortega, aunque rara vez aparece como una solución plana.

En sus looks de alfombra roja predominan el encaje, el satén, el terciopelo, las aplicaciones metálicas y los cortes estructurados. La elección de materiales permite que un tono uniforme gane profundidad sin necesidad de sumar estampados o colores contrastantes.

Los vestidos de inspiración noventera ocupan un lugar central en sus apariciones nocturnas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los vestidos de silueta columna, los corsés y las faldas largas forman parte de sus recursos más frecuentes. En algunos casos, la actriz incorpora transparencias o aberturas que actualizan prendas de inspiración histórica.

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En otros, opta por conjuntos de líneas limpias y proporciones más sobrias, donde el impacto queda concentrado en el escote, los hombros o la caída de la tela.

La construcción de la prenda suele tener más peso que la cantidad de elementos. Esa decisión separa su estilo de una lectura literal del gótico y lo acerca a una interpretación contemporánea, adaptada a los códigos de las premiaciones, los estrenos y las campañas de moda.

Las referencias a los años noventa ordenan sus looks de noche

Una parte importante de su estética remite a los años noventa, sobre todo a través de los vestidos lenceros, las prendas ceñidas al cuerpo y el maquillaje de tonos definidos. El resultado combina glamour y una apariencia menos recargada que la de otras figuras habituales de las alfombras rojas.

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Las transparencias y los corsés actualizan prendas inspiradas en épocas anteriores (REUTERS/Mario Anzuoni)

En varias ocasiones, Ortega eligió vestidos con tiras finas, escotes rectos o siluetas que recuperan la lógica de la lencería como prenda exterior. A ese registro suma peinados pulidos o recogidos, con raya al medio y mechones sueltos que acompañan la estructura del atuendo. El cabello oscuro, habitualmente llevado en tonos profundos, refuerza la coherencia de la imagen.

Los peinados pulidos y las rayas centrales refuerzan su inspiración en décadas pasadas (REUTERS/Mina Kim)

También aparecen guiños al grunge, aunque sin reproducirlo de manera literal. Botas de plataforma, medias oscuras, cruces, cadenas finas y herrajes metálicos introducen una tensión entre lo formal y lo alternativo. Ese contraste le permite pasar de un vestido de gala a un conjunto más juvenil sin perder unidad estética.

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La sastrería aporta una versión más cotidiana de su imagen

La actriz combina sastrería oscura, referencias punk y elementos románticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando abandona los vestidos de ceremonia, la actriz recurre a piezas de sastrería que mantienen el mismo universo visual. Blazers amplios, camisas blancas, pantalones rectos, minifaldas y zapatos de suela robusta aparecen como opciones habituales para eventos de prensa o salidas informales.

La imagen pública de Jenna Ortega combina oscuridad, estructura y detalles románticos (REUTERS/Danny Moloshok)

La fórmula suele partir de una prenda clásica y sumar un detalle que altera su lectura. Un traje oscuro puede llevarse con una camisa de encaje; una falda recta, con botas altas; un vestido sencillo, con medias opacas y plataformas. En lugar de apelar a combinaciones excesivas, además, utiliza accesorios puntuales para definir el carácter del look.

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Los bolsos pequeños, los anillos, los collares delicados y los lentes oscuros completan sus apariciones sin desplazar la atención de la ropa.

Jenna Ortega utiliza las texturas brillantes sin abandonar su identidad gótica (REUTERS/Daniel Cole)

Su estilismo evita, en general, los logos visibles y las piezas demasiado deportivas. Esa elección sostiene una identidad más ligada a la silueta y al acabado de las prendas que a la exhibición de marcas.

El maquillaje acompaña la ropa con contrastes controlados

El maquillaje es otro componente decisivo de su imagen. Los ojos delineados, las sombras en tonos marrones o negros y los labios en gamas ciruela, vino o nude suelen acompañar los atuendos oscuros. La propuesta mantiene una conexión con el universo gótico, pero evita el maquillaje teatral.

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La actriz combina superficies luminosas con siluetas sobrias y estructuradas (REUTERS/Steve Marcus)

En eventos nocturnos, el delineado marcado y las pestañas definidas añaden dramatismo. Para apariciones diurnas, el foco puede quedar en una piel luminosa y cejas peinadas, con labios de acabado natural. La alternancia entre intensidad y sobriedad sostiene la versatilidad de su estilo sin romper la línea general.

Los reflejos del terciopelo, el satén y los herrajes completan su imagen de alfombra roja (Instagram/JennaOrtega)

El peinado sigue una lógica similar. Ortega alterna entre ondas suaves, cabello lacio con raya central, recogidos bajos y flequillos que refuerzan una estética inspirada en décadas pasadas. Las decisiones no buscan transformar por completo su imagen, sino proponer variaciones dentro de un mismo repertorio.

Un estilo personal que dialoga con su generación

El impacto del estilismo de Ortega se explica, en parte, por la facilidad con la que reúne referencias reconocibles para un público joven.

El gótico, el punk y la sastrería clásica aparecen filtrados por una sensibilidad de moda actual, en la que las prendas de archivo conviven con siluetas pensadas para las redes sociales y las grandes ceremonias.

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El brillo aparece en sus atuendos como un contraste frente a las prendas oscuras (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su imagen pública propone una alternativa a los códigos de brillo, color y maximalismo que suelen dominar en las alfombras rojas. El vestuario privilegia el contraste entre oscuridad, estructura y detalles románticos, una combinación que ya se convirtió en una de las identidades visuales más identificables de su generación.

A los 24 años, Ortega sostiene una estética reconocible que trasciende a Merlina y se adapta a distintos registros, desde los estrenos y las premiaciones hasta sus apariciones cotidianas. El negro, las siluetas definidas y los detalles románticos continúan como los ejes de una imagen pública en consolidación.