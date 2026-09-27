Analía Maiorana realizó su tradicional encuentro con mujeres destacadas y analizó el impacto de las fragancias a lo largo de la vida

Analía Maiorana realizó su tradicional encuentro con mujeres destacadas

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Como cada año, Analía Maiorana agasajó con un almuerzo a un grupo de mujeres destacadas, un tradicional encuentro que organiza desde hace una década.

En esta oportunidad, la conductora de “Y cómo seguimos? -que se emite por radio El Observador 107.9- convocó a periodistas y editoras de moda que la acompañaron a lo largo de su carrera.

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Del evento también participó su hija menor, Malena Terra, de 23 años, una futura psicóloga que cultiva el bajo perfil pero que realiza una incansable labor solidaria.

Junto a su hija menor, Malena Terra

El tema central de la mesa fue el impacto de las fragancias en la vida de cada una de ellas y qué significan los perfumes en su cotidianeidad, historia y recuerdos.

“Durante el almuerzo, hubo una dinámica relacionada con los recuerdos a través de los aromas y las historias de vida que nos llevaron a la infancia. Pero sobretodo, quise hacer un reconocimiento a cada una de ellas celebrando adónde llegaron, porque detrás suyo hay muchos logros silenciosos. Sin duda, lo más lindo de este encuentro fue poder escucharnos”, dijo Analía Maiorana.

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La empresaria compartió un almuerzo junto a destacadas periodistas y editoras de moda

Mientras algunas mujeres aseguraron que ciertos aromas las llevaban casi de manera automática a su niñez y adolescencia, otras los asociaron con los perfumes que usaban sus padres o abuelos.

Más tarde, hubo tiempo para evocar las primeras fragancias que usaron en su vida y cómo fueron cambiando las tendencias de la perfumería a lo largo de los años. El almuerzo transcurrió entre anécdotas y memorias, que oscilaron entre el perfume que usaron el día de sus bodas, hasta el embriagador aroma de los naranjos en la casa paterna.

La empresaria y CEO de CoachMe, que en 2027 lanzará su cuarto perfume, hizo un repaso por sus fragancias ANA, PINK y GLAM, donde muchas de las invitadas encontraron algunas notas aromáticas que las transportaron de inmediato a significativos momentos de sus vidas.

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Analía Maiorana ya prepara el lanzamiento de su cuarto perfume para el próximo año (Fotos: Gentileza AM)

“Me gusta que junto a mujeres que observan, interpretan, perciben y preguntan, todas con una enorme trayectoria, pudimos compartir una mesa para hablar de historias y de recuerdos. Momentos que tenemos guardados y que, si hoy los hacemos presentes con más intensidad, los llevaremos en nuestros corazones”, expresó Analía Maiorana al momento del brindis.

“Gracias a todas, valoro mucho que me estén acompañando. Son mujeres con muchas responsabilidades y compromisos, pero que también están llenas de logros silenciosos. No fue solo un almuerzo: quería poder compartir y escucharnos. No dejemos de soñar y que en cada una persista la sensibilidad que las caracteriza”, finalizó Analía Maiorana.

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