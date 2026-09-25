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Receta de chía pudding con matcha y canela, rápida y fácil

Esta opción fría combina ingredientes vegetales sin requerir cocción alguna. Tan solo exige mezclar los componentes en un recipiente y refrigerar la mezcla durante dos horas antes de consumirla como desayuno o merienda

Dos frascos con crema verde y semillas de chía, decorados con fresas, arándanos, almendras y coco sobre una mesa de madera.
La mezcla adquiere una consistencia espesa similar a un flan suave tras absorber el líquido vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pudín de chía con matcha y canela es una preparación fría elaborada con semillas de chía, leche vegetal y otros ingredientes de uso habitual en recetas sin cocción. La mezcla se deja reposar para que las semillas absorban el líquido y adquieran una consistencia espesa. El matcha se incorpora en polvo y aporta color a la preparación. La canela y la vainilla completan la base de la receta.

Tiene antecedentes en el uso tradicional de esta semilla en América Central y México. Su versión actual se vinculó con preparaciones contemporáneas que priorizan la elaboración anticipada y la conservación refrigerada. El matcha, por su parte, procede del té verde molido utilizado en Japón. La combinación reúne ingredientes de distintas tradiciones culinarias en una receta de preparación simple.

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Requiere pocos pasos y no demanda cocción. Una vez lista, debe conservarse en la heladera hasta el momento de servir. Puede presentarse como desayuno, merienda o postre. También admite acompañamientos según la versión elegida.

Receta de chía pudding con matcha y canela

Se trata de una preparación fría y cremosa hecha con semillas de chía, leche de almendras, matcha y canela. La chía absorbe el líquido durante el reposo y forma una textura similar a la de un flan suave, sin necesidad de cocción.

El resultado es un pudín de consistencia espesa y uniforme, apto para servir frío. El reposo permite que la preparación se estabilice y facilita su presentación en vasos, frascos o recipientes individuales.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 5 minutos.

  • Preparación activa: 5 minutos.
  • Reposo en la heladera: 2 horas.
Una mano sostiene un batidor dentro de un recipiente de vidrio con líquido verde y especias, junto a un recipiente pequeño con semillas de chía.
Esta elaboración combina semillas tradicionales de México y América Central junto a té verde molido japonés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 400 ml de leche de almendras sin azúcar.
  • 40 gr de semillas de chía.
  • 2 cucharaditas de matcha en polvo.
  • 1 cucharadita de canela molida.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharada de miel o el endulzante elegido.
  • 1 pizca de sal.
  • Frutas frescas, coco rallado o frutos secos para decorar, opcional.

Cómo hacer chía pudding con matcha y canela, paso a paso

  1. Colocar la leche de almendras, el matcha, la canela, la esencia de vainilla, la miel y la pizca de sal en un bol.
  2. Batir durante 1 minuto, hasta que el matcha se disuelva y no queden grumos.
  3. Incorporar las semillas de chía y mezclar con una cuchara.
  4. Dejar reposar la preparación durante 10 minutos. Volver a mezclar para evitar que las semillas se acumulen en el fondo.
  5. Tapar el bol o distribuir la mezcla en 2 frascos individuales.
  6. Llevar a la heladera durante un mínimo de 2 horas. Para una textura más firme, dejarlo reposar toda la noche.
  7. Servir frío y decorar con frutas frescas, coco rallado o frutos secos.

Consejo técnico: disolver primero el matcha en la leche antes de sumar la chía. Así se integra mejor y no quedan grumos.

Consejo técnico: mezclar nuevamente después de 10 minutos de reposo para lograr una textura pareja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 165 kcal.
  • Grasas: 7 gr.
  • Carbohidratos: 17 gr.
  • Proteínas: 4 gr.

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chía pudding se conserva en la heladera, dentro de frascos o recipientes herméticos, durante un máximo de 3 días.

No se recomienda congelarlo, porque la textura puede volverse demasiado líquida o separarse al descongelarlo. Agregar las frutas y los frutos secos justo antes de servir.

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