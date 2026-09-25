Mármol cultivado: qué es, cuáles son sus ventajas y por qué el calor puede ser su gran enemigo

El mármol cultivado combina polvo de piedra, resinas y pigmentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mármol cultivado combina polvo de mármol, resinas y pigmentos para crear superficies moldeadas que se usan sobre todo en baños. Su composición permite lograr piezas continuas y de menor mantenimiento que la piedra natural. Aunque impone límites frente al calor y los ácidos.

El material se moldea y protege con una capa superficial

A diferencia del mármol extraído de cantera, este producto se fabrica a partir de una mezcla de piedra triturada, resina y colorantes. La preparación se vierte en moldes para formar placas, lavabos, bañeras, encimeras o revestimientos. Después recibe una capa transparente de protección.

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La fabricación mediante moldes permite crear lavabos, bañeras y encimeras integradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en cocinas Paul Dore explicó que el mármol natural procede de la tierra y que cada placa presenta vetas y variaciones de color propias. En cambio, el proceso industrial del mármol cultivado permite controlar el acabado. Desde un patrón que imita la piedra hasta una superficie de color uniforme y pulido.

El medio especializado en tareas domésticas, The Spruce, incluye al mármol cultivado dentro de los polímeros moldeados para bañeras. Destaca que estos materiales reúnen minerales, polímeros y resinas en una pieza sólida con terminación de capa protectora. Esa descripción refuerza que su desempeño responde a una composición industrial distinta de la piedra extraída de cantera.

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La superficie no porosa facilita la limpieza y reduce la acumulación de suciedad

Por otra parte, Architectural Digest advierte que las alternativas sintéticas que imitan al mármol requieren revisar con atención sus procesos de fabricación. Y su cadena de suministro antes de atribuirles ventajas ambientales.

El planteo incorpora un criterio adicional para evaluar el mármol cultivado. Además de sus cualidades de uso, importa conocer el origen de sus componentes y la forma en que se produce.

Esa fabricación también habilita formas a medida y elementos integrados. Un lavabo puede producirse junto con su cubierta, y los paños para duchas o paredes pueden tener menos uniones visibles. La continuidad de estas superficies reduce los puntos en los que suele acumularse suciedad.

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El material ofrece acabados uniformes y diseños adaptados a cada espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baños concentran sus usos por la resistencia a la humedad

La capa exterior no porosa es una de las razones por las que el mármol cultivado se destina con frecuencia a ambientes húmedos. Dore lo describió como una alternativa práctica para baños de uso intenso, donde la piedra natural puede exigir más cuidados.

Según el medio especializado House Beautiful, el material no requiere el sellado periódico asociado a la piedra natural. Esa característica simplifica el mantenimiento cotidiano de cubiertas, lavabos integrados, bañeras y revestimientos de ducha.

La capa protectora reduce la necesidad de sellado periódico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiarlo, el diseñador Christopher Boutlier recomendó jabón suave y agua, o bien un producto delicado sin abrasivos. También aconsejó evitar limpiadores granulados o ácidos, que pueden afectar la terminación.

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Un paño suave y pulido regular basta para conservar el aspecto de la superficie, según indicó el profesional al medio citado. Entre sus ventajas y precauciones principales se encuentran:

Resistencia a las manchas, asociada a su recubrimiento no poroso

Posibilidad de producir piezas continuas con lavabos incorporados y menos juntas

Menor necesidad de sellado en comparación con el mármol natural

Sensibilidad a temperaturas elevadas, sustancias ácidas y objetos cortantes

Opción de reparación profesional mediante lijado y aplicación de una nueva capa protectora cuando la superficie pierde brillo o presenta rayas

Los baños concentran la mayoría de las aplicaciones del mármol cultivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y alimentos ácidos limitan su uso en cocinas

El mármol cultivado puede instalarse técnicamente en una cocina, pero los especialistas consultados desaconsejan esa ubicación como regla general.

El contacto con recipientes calientes, cuchillos o alimentos ácidos puede dañarlo. Un limón, por ejemplo, puede afectar la superficie por su acidez, mientras que una olla caliente exige una protección intermedia.

El calor directo puede deteriorar la terminación superficial del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, si se incorpora en una zona de preparación de alimentos, conviene utilizar salvamanteles para recipientes calientes y tablas de corte durante el trabajo con cuchillos. Estas medidas no eliminan la vulnerabilidad del material, pero reducen el contacto directo con los factores que pueden deteriorarlo.

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La elección depende del uso previsto. La resistencia a la humedad favorece su aplicación en baños. Mientras que la exposición a calor, ácidos y cortes exige evaluar con cautela cualquier uso en cocina.