Tendencias

Mármol cultivado: qué es, cuáles son sus ventajas y por qué el calor puede ser su gran enemigo

Alternativa compuesta por polvo de piedra, resinas y pigmentos gana espacio en proyectos por su acabado uniforme, resistencia a la humedad y posibilidades de diseño que aporta

Ilustración de un mueble de baño de madera con lavabo de mármol morado, espejo ovalado, dos lámparas redondas y toalla en una pared rosa.
El mármol cultivado combina polvo de piedra, resinas y pigmentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mármol cultivado combina polvo de mármol, resinas y pigmentos para crear superficies moldeadas que se usan sobre todo en baños. Su composición permite lograr piezas continuas y de menor mantenimiento que la piedra natural. Aunque impone límites frente al calor y los ácidos.

El material se moldea y protege con una capa superficial

A diferencia del mármol extraído de cantera, este producto se fabrica a partir de una mezcla de piedra triturada, resina y colorantes. La preparación se vierte en moldes para formar placas, lavabos, bañeras, encimeras o revestimientos. Después recibe una capa transparente de protección.

PUBLICIDAD

Infografía explicativa sobre el mármol cultivado con ilustraciones de un lavabo de baño, una cocina, utensilios de limpieza y textos informativos.
La fabricación mediante moldes permite crear lavabos, bañeras y encimeras integradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en cocinas Paul Dore explicó que el mármol natural procede de la tierra y que cada placa presenta vetas y variaciones de color propias. En cambio, el proceso industrial del mármol cultivado permite controlar el acabado. Desde un patrón que imita la piedra hasta una superficie de color uniforme y pulido.

El medio especializado en tareas domésticas, The Spruce, incluye al mármol cultivado dentro de los polímeros moldeados para bañeras. Destaca que estos materiales reúnen minerales, polímeros y resinas en una pieza sólida con terminación de capa protectora. Esa descripción refuerza que su desempeño responde a una composición industrial distinta de la piedra extraída de cantera.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La superficie no porosa facilita la limpieza y reduce la acumulación de suciedad

Por otra parte, Architectural Digest advierte que las alternativas sintéticas que imitan al mármol requieren revisar con atención sus procesos de fabricación. Y su cadena de suministro antes de atribuirles ventajas ambientales.

El planteo incorpora un criterio adicional para evaluar el mármol cultivado. Además de sus cualidades de uso, importa conocer el origen de sus componentes y la forma en que se produce.

Esa fabricación también habilita formas a medida y elementos integrados. Un lavabo puede producirse junto con su cubierta, y los paños para duchas o paredes pueden tener menos uniones visibles. La continuidad de estas superficies reduce los puntos en los que suele acumularse suciedad.

Ducha de vidrio, espejo arqueado, encimera de mármol verde, estante con toallas, inodoro suspendido y alfombra clara sobre piso verde.
El material ofrece acabados uniformes y diseños adaptados a cada espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baños concentran sus usos por la resistencia a la humedad

La capa exterior no porosa es una de las razones por las que el mármol cultivado se destina con frecuencia a ambientes húmedos. Dore lo describió como una alternativa práctica para baños de uso intenso, donde la piedra natural puede exigir más cuidados.

Según el medio especializado House Beautiful, el material no requiere el sellado periódico asociado a la piedra natural. Esa característica simplifica el mantenimiento cotidiano de cubiertas, lavabos integrados, bañeras y revestimientos de ducha.

Barra de cocina con encimera y salpicadero de mármol rojizo veteado, grifo negro, dispensador, varias botellas y copas en estantes de madera.
La capa protectora reduce la necesidad de sellado periódico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiarlo, el diseñador Christopher Boutlier recomendó jabón suave y agua, o bien un producto delicado sin abrasivos. También aconsejó evitar limpiadores granulados o ácidos, que pueden afectar la terminación.

Un paño suave y pulido regular basta para conservar el aspecto de la superficie, según indicó el profesional al medio citado. Entre sus ventajas y precauciones principales se encuentran:

  • Resistencia a las manchas, asociada a su recubrimiento no poroso
  • Posibilidad de producir piezas continuas con lavabos incorporados y menos juntas
  • Menor necesidad de sellado en comparación con el mármol natural
  • Sensibilidad a temperaturas elevadas, sustancias ácidas y objetos cortantes
  • Opción de reparación profesional mediante lijado y aplicación de una nueva capa protectora cuando la superficie pierde brillo o presenta rayas
Un baño con un tocador de mármol blanco y negro, grifo dorado, espejo, inodoro, una pared divisoria de ducha de bloques de vidrio y un suelo a cuadros.
Los baños concentran la mayoría de las aplicaciones del mármol cultivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y alimentos ácidos limitan su uso en cocinas

El mármol cultivado puede instalarse técnicamente en una cocina, pero los especialistas consultados desaconsejan esa ubicación como regla general.

El contacto con recipientes calientes, cuchillos o alimentos ácidos puede dañarlo. Un limón, por ejemplo, puede afectar la superficie por su acidez, mientras que una olla caliente exige una protección intermedia.

Una cocina con encimeras de mármol blanco, un faldón de tela beige bajo la mesada, estantes de madera con tazas y platos, y un grifo dorado.
El calor directo puede deteriorar la terminación superficial del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, si se incorpora en una zona de preparación de alimentos, conviene utilizar salvamanteles para recipientes calientes y tablas de corte durante el trabajo con cuchillos. Estas medidas no eliminan la vulnerabilidad del material, pero reducen el contacto directo con los factores que pueden deteriorarlo.

La elección depende del uso previsto. La resistencia a la humedad favorece su aplicación en baños. Mientras que la exposición a calor, ácidos y cortes exige evaluar con cautela cualquier uso en cocina.

Temas Relacionados

BañoDiseñoConstrucciónNewsroom BUEMármolBañeraBañaderaDecoración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dormir mal y tener migraña: qué reveló un estudio sobre dolor, estrés y calidad de vida

Un equipo de la Universidad Médica de Wrocław, en Polonia, halló que las dificultades para conciliar el sueño, los despertares frecuentes y la somnolencia diurna se asociaron con más días de cefalea al mes y menor bienestar

Dormir mal y tener migraña: qué reveló un estudio sobre dolor, estrés y calidad de vida

Cómo funciona el danshari, el método japonés para ordenar la casa y eliminar lo innecesario

La práctica propone conservar solo lo que tiene una función actual y frenar la llegada de objetos sin un uso definido

Cómo funciona el danshari, el método japonés para ordenar la casa y eliminar lo innecesario

9 cambios sin costo para que cada ambiente se sienta más acogedor

Diseñadoras sugieren alternativas simples para dar otra función a accesorios, textiles y rincones, aprovechando lo que ya existe en cada hogar. Claves para ponerlas en práctica

9 cambios sin costo para que cada ambiente se sienta más acogedor

Dos estilos antagónicos: los looks que eligieron las primeras damas Melania Trump y Peng Liyuan para la gala de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump ofreció una cena de honor en Washington. La anfitriona eligió un conjunto moderno de blusa y pantalón. La esposa del mandatario chino Xi Jinping llevó un vestido rojo de cuello mandarín

Dos estilos antagónicos: los looks que eligieron las primeras damas Melania Trump y Peng Liyuan para la gala de la Casa Blanca

Receta de salsa barbacoa casera, rápida y fácil

Una opción ideal para acompañar distintas comidas y tener siempre a mano, con una preparación que permite ajustar el dulzor, la intensidad y el picor según el gusto

Receta de salsa barbacoa casera, rápida y fácil

DEPORTES

La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

La AFA rechazó la apelación de Vélez y confirmó que Boca Juniors jugará ante Racing por Copa Argentina

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

TELESHOW

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

El emotivo mensaje de Donato de Santis a Maru Botana a días del inicio de MasterChef: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”

Graciela Alfano bostezó al ver el tráiler de la película de Wanda Nara y la fulminó: "Tomá una clase, por Dios te pido"

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

INFOBAE AMÉRICA

El otro rostro de Surf City: las escenas curiosas que dan identidad a las playas de El Salvador

El otro rostro de Surf City: las escenas curiosas que dan identidad a las playas de El Salvador

El Ministerio Público de Guatemala confirma investigaciones contra Consuelo Porras ex fiscal general por diversas denuncias

La Fiscalía acusa de parricidio a un hombre por la muerte de su hijo en Nicaragua

Estados Unidos felicita a Honduras por declarar terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo

Costa Rica acumula 57 personas contagiadas y más de nueve mil animales afectados por gusano barrenador