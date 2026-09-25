Receta de muffins de pan de leche rellenos, rápida y fácil

Los muffins de pan de leche rellenos permiten reutilizar los panes del día anterior para acompañar la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los muffins de pan de leche rellenos aprovechan los panes del día anterior y los convierten en una merienda con dulce de leche. La receta combina ingredientes habituales de cocina, se prepara sin batidora y requiere 35 minutos entre la preparación y el horneado.

Los muffins de pan de leche rellenos acompañan el mate y permiten usar los panes que quedaron en la alacena. La mezcla de pan desmenuzado, leche, huevo y azúcar forma una miga húmeda, mientras que el relleno conserva una textura cremosa al salir del horno.

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Receta de muffins de pan de leche rellenos

La preparación convierte los panes de leche en pequeños budines individuales. El dulce de leche se incorpora en el centro de cada porción antes de la cocción para que funcione como relleno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

6 panes de leche 250 ml de leche 2 huevos 80 g de azúcar 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de ralladura de limón 120 g de dulce de leche repostero 20 g de manteca, para los moldes 2 cucharadas de azúcar impalpable, para decorar

La receta rinde un equivalente de seis muffins grandes u ocho unidades de tamaño mediano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de pan de leche rellenos, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar 6 moldes para muffins o cubrirlos con pirotines de papel. Cortar los panes de leche en trozos pequeños y colocarlos en un bol. Entibiar la leche, volcarla sobre el pan y dejar reposar 5 minutos, hasta que se ablande. Sumar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Integrar con un tenedor; la mezcla puede conservar algunos trozos de pan. Repartir una cucharada de mezcla en cada molde y agregar en el centro 1 cucharadita de dulce de leche repostero. Cubrir el relleno con el resto de la preparación hasta ocupar aproximadamente ¾ de la capacidad de cada molde. No llenar los moldes hasta el borde, porque los muffins aumentan de volumen durante la cocción. Hornear entre 18 y 20 minutos, hasta que la superficie tome color dorado y se sienta firme. Retirar los muffins y dejarlos entibiar 10 minutos antes de desmoldarlos. Espolvorear azúcar impalpable y servirlos tibios o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 muffins grandes u 8 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 1 muffin grande:

Calorías: 300 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 46 g

Proteínas: 8 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar los muffins en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 1 día.

En la heladera pueden mantenerse hasta 3 días, aunque conviene retirarlos unos minutos antes de servir para que recuperen su textura tierna.

También se pueden congelar durante 1 mes. Guardarlos individualmente envueltos en film y descongelarlos a temperatura ambiente o calentarlos durante 20 segundos en el microondas.

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