Gatos adultos: las señales que no hay que confundir con “cosas de la edad”

La expectativa de vida de los felinos aumentó un 10% en los últimos cinco años según datos presentados por Royal Canin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un gato que ya no salta al respaldo del sillón, que se detiene antes de subir una escalera o que pasa más horas escondido puede parecer, a simple vista, un gato “viejito”. Pero en esa modificación silenciosa de las costumbres puede haber dolor, una enfermedad tratable o una señal de que la casa y la rutina necesitan cambiar. La vejez felina suele expresarse en gestos mínimos y exige una observación atenta para sostener la calidad de vida del animal.

Los gatos viven más tiempo que antes y esa longevidad trae nuevas preguntas para quienes los acompañan. ¿Cuándo empiezan a envejecer? ¿Qué transformaciones son esperables y cuáles ameritan una consulta? ¿Cómo se adapta una casa pensada para un animal que ya no se mueve como antes? ¿Qué ocurre cuando, además, un gato mayor pierde su hogar y debe empezar de nuevo?

PUBLICIDAD

La International Cat Care ubica el inicio de la madurez felina a los 7 años; la etapa sénior, desde los 11; y la super sénior, desde los 15. Dicha clasificación busca poner el foco en cambios que pueden avanzar sin señales externas claras.

La organización International Cat Care ubica el inicio de la etapa sénior felina a los 11 años y la categoría super sénior a partir de los 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos difundidos por Royal Canin, en los mercados desarrollados uno de cada tres animales está considerado maduro o sénior, mientras que los gatos viven hoy un 10 % más que hace cinco años. En ese sentido, uno de cada cuatro tutores de animales mayores de 7 años todavía los considera simplemente “adultos”. Sin embargo, ningún número reemplaza la mirada cotidiana.

PUBLICIDAD

El envejecimiento no irrumpe de un día para otro: se instala en los recorridos por la casa, en la forma de descansar, en el interés por el juego, en el plato que queda casi lleno o en la bandeja sanitaria usada de otro modo. Aprender a leer esos cambios permite intervenir a tiempo.

La vejez puede avanzar en movimientos que antes pasaban inadvertidos

En los gatos, el dolor no siempre se expresa de una manera evidente. Muchos conservan durante largo tiempo sus rutinas, aunque empiecen a modificarlas de a poco. Dejan de subir a determinadas superficies, duermen más, se muestran menos dispuestos a ser alzados o reducen el tiempo dedicado al aseo.

PUBLICIDAD

La incorporación de rampas, escalones y bandejas de bordes bajos facilita el desplazamiento de los gatos mayores dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el veterinario especializado en medicina felina Alexis Jaliquias advierte que la pérdida de movilidad suele interpretarse de forma errónea como una consecuencia inevitable del paso de los años. Esa idea puede llevar a que los tutores posterguen una consulta.

—¿Qué conductas suelen atribuirse erróneamente a la “vejez” de un gato?

—Una de las principales es que se mueven menos y ya no eligen subir o bajar de determinadas superficies. La gente piensa ‘bueno, está viejito’ cuando en la mayoría de los casos hay diferentes estrategias para conocer la dolencia y poder tratarla y mejorar la calidad de vida de nuestro gato.

PUBLICIDAD

El problema no es que el animal prefiera dormir una siesta larga ni que elija una tarde más tranquila; el punto es observar si abandona de forma persistente actividades que le resultaban habituales.

El dolor articular, la artritis y otras afecciones pueden volver incómodo un trayecto que antes era sencillo. También pueden afectar la disposición a jugar, a usar una bandeja de bordes altos o a llegar a lugares elevados donde el gato solía pasar buena parte del día.

La reducción en la movilidad y el abandono de los saltos habituales en los gatos pueden responder a dolor articular tratable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese aspecto, una guía difundida por Royal Canin propone adaptar el entorno con recursos simples: rampas, escalones pequeños, camas más acolchadas y bandejas sanitarias con lados bajos. También aconseja dejar el agua y la comida en lugares de fácil acceso. En casas de más de una planta, ubicar esos elementos en distintos niveles puede evitar traslados innecesarios.

PUBLICIDAD

Según explican los expertos, el objetivo no es transformar la casa por completo, sino devolverle al gato la posibilidad de recorrerla sin obstáculos. Para un animal acostumbrado a elegir dónde dormir, mirar por una ventana o seguir el movimiento familiar desde una repisa, conservar esos pequeños territorios también forma parte de su bienestar.

Los chequeos preventivos permiten distinguir la edad de una enfermedad

Detrás de un cambio de conducta puede haber causas muy distintas. La pérdida de peso, la sed excesiva, el aumento de la frecuencia urinaria, las dificultades digestivas, el mal aliento, el menor apetito o la aparición de bultos son algunos de los signos que merecen atención veterinaria.

PUBLICIDAD

Los veterinarios sugieren realizar chequeos médicos dos veces al año desde los 10 años para detectar afecciones renales o cardíacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los gatos mayores, además, pueden aparecer alteraciones renales, hormonales, cardíacas y oncológicas. Jaliquias remarca que detectarlas temprano abre posibilidades de tratamiento, seguimiento y manejo que pueden hacer una diferencia en la vida diaria del animal.

—¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes y qué diferencia puede hacer un diagnóstico temprano?

—Enfermedad renal, hipertiroidismo, enfermedades oncológicas, cardiopatías, entre otras. Con un simple estudio de sangre y estudios de imágenes como una ecografía o un ecocardiograma, todas esas se pueden diagnosticar o descartar.

La guía de consejos recomienda además llevar al gato al veterinario al menos dos veces por año después de los 10 años. La frecuencia y los estudios necesarios, de todos modos, dependen de la historia clínica, la edad, los síntomas y el estado general de cada paciente.

PUBLICIDAD

El juego suave y adaptado a sus posibilidades ayuda a los gatos mayores a mantenerse activos, conservar la movilidad y sostener una rutina saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud bucal es otro aspecto que puede pasar desapercibido. El desgaste dental y las enfermedades de las encías pueden volver doloroso el momento de comer. Un gato que se acerca al plato y se aleja, que elige solo alimento blando o que reduce la cantidad que ingiere no necesariamente está siendo “mañoso”: puede estar intentando evitar una molestia.

El deterioro cognitivo también puede modificar la vida cotidiana. Puede manifestarse a través de insomnio, desorientación, ansiedad o cambios en hábitos ya consolidados, como olvidar dónde está la comida o la bandeja. En esos casos, sostener una rutina previsible, evitar mudanzas de objetos y facilitar el acceso a los recursos básicos puede reducir el estrés.

PUBLICIDAD

La alimentación se define a partir de la salud de cada gato

En esta etapa, la comida deja de ser solamente una cuestión de gusto. El olfato y el paladar pueden perder agudeza, mientras que los problemas dentales, digestivos o renales pueden modificar las necesidades nutricionales. La textura, el aroma, la facilidad para masticar y el aporte de agua adquieren otra importancia.

Las etapas de envejecimiento en los gatos, las señales de alerta de salud y las adaptaciones necesarias en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen formatos secos y húmedos para gatos de más de 11 y 15 años, además de una mousse aireada que fue diseñada por Royal Canin para animales con sensibilidad dental, menor apetito o dificultades para masticar. Las fórmulas para esta etapa buscan acompañar la salud renal, la movilidad, la digestibilidad y el mantenimiento del peso.

La guía también plantea que el alimento puede entibiarse para liberar más aroma y volverlo más atractivo, y recomienda garantizar acceso permanente a agua fresca. Algunas fuentes de agua pueden incentivar el consumo en gatos que beben poco.

Pero elegir un alimento, sumar suplementos o cambiar una dieta no debería resolverse únicamente porque el animal cumple determinada edad. Para Jaliquias, la prevención y el examen clínico tienen que estar antes que cualquier decisión comercial o nutricional.

—Frente a la oferta de alimentos, suplementos y productos para gatos sénior, ¿qué decisiones deberían tomarse únicamente después de una consulta veterinaria?

—Lo primero es hacer los estudios que la medicina preventiva indica para cada etapa. Luego, con los resultados más el examen físico, tendremos la claridad para ubicar a nuestro paciente en el lugar que corresponde en cuanto a su salud. Dentro de las estrategias a adoptar, está la selección de un alimento propio para ese momento que esté atravesando.

La hidratación es clave en los gatos mayores: tener agua fresca y accesible puede ayudar a cuidar su salud urinaria y renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación sirve también para productos asociados al cuidado articular o digestivo. El aporte de nutrientes como glucosamina, condroitina, EPA/DHA, antioxidantes y niveles adaptados de fósforo depende del diagnóstico y de las necesidades particulares de cada gato.

En los refugios, la edad puede ser una barrera para conseguir una familia

La vejez felina tiene otra cara cuando un gato llega a un refugio. Allí, a los desafíos de salud o adaptación se suma una historia previa: familias que ya no pueden hacerse cargo, mudanzas, desalojos, pérdidas o dificultades económicas para sostener tratamientos.

Patricia Balsideratto, del refugio Fundación de Gatitos, explica a Infobae que reciben animales de todas las edades y que consideran mayores a los que tienen 7 años o más. Para muchos de ellos, encontrar un nuevo hogar puede ser más difícil que para un cachorro, pese a que tienen hábitos consolidados y una personalidad más fácil de conocer.

—¿Qué particularidades tienen los gatos mayores que llegan al refugio?

—Conocer su personalidad, si es cariñoso, sociable y todo lo que descubrimos de ellos no va a cambiar en forma drástica. Ya está formado. La mayoría de estos gatitos son tranquilos, con rutinas muy sencillas y bien marcadas. Duermen siestas largas, les encanta el solcito, controlan todo desde un ambiente alto, y usan correctamente su sanitario. En su gran mayoría, ya vienen bien educados, lo que nos hace fácil su reinserción en un hogar.

El cepillado regular ayuda a los gatos mayores a mantener el pelaje y la piel saludables, sobre todo cuando la pérdida de flexibilidad les dificulta asearse solos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de un gato mayor suele estar rodeada de prejuicios. Existe la idea de que un animal adulto no se vinculará con una nueva familia porque ya tuvo otro hogar, o que será más difícil de incorporar a una rutina. La experiencia del refugio apunta en otro sentido: muchos se adaptan con rapidez cuando encuentran previsibilidad, cuidado y un espacio propio.

En ese sentido, Balsideratto remarca: “Es un desafío nuestro derribar los mitos que hay alrededor de ellos porque, en las redes sobre todo, se instala: ‘¡No, cómo vas a adoptar un gato adulto!’, ‘¡No, no te va a querer, ya pasó por mucho, es un gatito golpeado!’. Lo bueno de todo esto es que los rescatamos y los volvemos a insertar en un nuevo hogar; lo que nosotros llamamos segundas oportunidades. No hay nada que nos reconforte más que ubicar a un gatito así, de 8 o 10 años, que perdió a su mamá, cuya familia no puede hacerse cargo y llega a nuestras manos. Le encontramos un nuevo hogar, una nueva mamá y una nueva esperanza de vida”.

—¿Qué cambios se observan en un gato mayor cuando pasa de un refugio a un hogar estable?

—Los cambios son asombrosos. Es como cerrar un círculo: que vuelva a sentirse parte de una familia, dueño absoluto de la casa. Ellos son los reyes y se van adueñando poco a poco de cada espacio. Reconocen enseguida que ese va a ser su nuevo hogar y enseguida se van a la cama confortable, aprenden las nuevas rutinas, a qué hora es la comida, a qué hora llega mamá, cuál es el lugar de la casa más calentito cuando hace frío o, viceversa. Ellos crean lazos de afecto con sus nuevos papis y los demuestran siempre. ¡Obvio, son gatos, qué podemos esperar!

En definitiva, acompañar la vejez de un gato implica prestar atención a los cambios que introduce el tiempo sin dar por hecho que todos son inevitables. Los controles veterinarios, una alimentación definida según cada caso, un hogar adaptado y una rutina estable pueden ayudar a que transite esta etapa con mayor bienestar; y, para los que esperan una familia en un refugio, una adopción también puede abrir nuevas vías.