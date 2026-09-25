La gastronomía en los rodajes de Pedro Almodóvar: qué platos se sirven y cómo se planifican los menús del elenco

Pedro Almodóvar suele elegir pescado a la plancha durante las jornadas de rodaje REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Detrás del esplendor cromático, la tensión dramática y las pasiones desbordadas que caracterizan la pantalla de Pedro Almodóvar, existe un engranaje silencioso donde el rigor y el detalle mandan. En la semana de su cumpleaños número 77, los secretos tras el rodaje demuestran que la energía desbordante de sus historias se sostiene con una estricta disciplina gastronómica.

En las filmaciones del director manchego, nacido el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, la mesa no es un simple paréntesis en la jornada. Constituye una pieza clave de la logística organizativa donde el menú se adapta al ritmo de los focos y a los requerimientos del guion.

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Rafael García, especialista a cargo de la gastronomía en las producciones del realizador, reveló que los nutricionistas diseñan esquemas alimentarios individuales si la trama exige un cambio de peso en los actores. Para que los platos lleguen a tiempo sin interferir con el plan de filmación, la labor en las cocinas comienza en las primeras horas de la madrugada.

Los menús en los sets de Pedro Almodóvar priorizan ingredientes frescos y preparaciones ligeras

Menús livianos e ingredientes de estación cuidan el rendimiento del elenco

La propuesta culinaria en el set huye de las preparaciones pesadas para dar prioridad a la frescura y a la digestión rápida. El abanico de opciones para el equipo incluye alternativas como bacalao, sepia estofada, pollo en pepitoria, verduras gratinadas, ensaladas de estación y frutas frescas.

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En ese menú diseñado para mantener la concentración sin restar agilidad, la preferencia personal del cineasta se inclina por el pescado a la plancha. La elección obedece a las propiedades livianas de esta preparación, ideales para encarar jornadas maratónicas de grabación sin alterar la dinámica de trabajo.

La alimentación en un rodaje no se limita a una pausa para almorzar. Producción y catering deben coordinar horarios con llamados, traslados, cambios de vestuario y las necesidades de cada integrante del equipo. La comida debe estar disponible en momentos precisos, sin alterar la continuidad de la filmación.

Las dietas de los actores se adaptan a cada personaje

Pedro Almodóvar y Adriana Ugarte / AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI

Cuando una película requiere una transformación física, el menú deja de ser general y pasa a ser parte del trabajo de interpretación. La nutricionista Ángela Quintas, especializada en cine, explicó que estos procesos necesitan planificación, controles médicos y seguimiento durante toda la filmación.

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Uno de los casos vinculados con la obra de Almodóvar fue el de Adriana Ugarte, quien debió perder peso para protagonizar Julieta. La evolución física de la actriz obligó a ajustar su alimentación y a acompañar el proceso con controles clínicos.

Quintas explicó que la planificación no se concentra solo en la dieta. El estado físico del actor puede influir en el calendario de rodaje, ya que algunas escenas deben filmarse en una etapa determinada para preservar la continuidad del personaje. El vestuario, el maquillaje y la fotografía también deben responder a esos cambios.

El cuerpo de los actores también condiciona la producción

Las transformaciones físicas requieren coordinación entre nutricionistas, médicos, entrenadores y responsables de producción. Cada programa depende de la condición inicial del intérprete, del objetivo fijado por el guion y del tiempo disponible antes y durante la filmación.

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Preparaciones como el gazpacho y el pisto manchego integran los conflictos dramáticos en largometrajes /REUTERS/Marko Djurica

En algunos casos, la alimentación prioriza proteínas seleccionadas, vegetales y grasas saludables. En otros, puede requerir una reducción calórica o cambios en las rutinas de actividad física. Quintas señaló que estos procesos deben realizarse bajo supervisión para evitar riesgos en la salud de los artistas.

En el caso de los rodajes de Almodóvar, esta organización se suma a una dinámica ya exigente. El equipo debe resolver comidas para muchas personas y, a la vez, atender requerimientos particulares sin afectar el trabajo diario en el set.

La comida aparece de forma recurrente en las películas de Pedro Almodóvar. El gazpacho de Mujeres al borde de un ataque de nervios, el pisto manchego de Átame y las comidas familiares de Volver muestran cómo los platos cotidianos intervienen en los vínculos y conflictos de los personajes.

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En pantalla, la cocina puede ser un espacio de cuidado, tensión o humor. Fuera de ella, los menús ordenan parte del funcionamiento de cada producción. Esa relación entre gastronomía y cine permite revisar una constante de su trayectoria: los alimentos forman parte tanto de las historias que cuenta como del trabajo que requiere llevarlas a la pantalla.