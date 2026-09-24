Receta de espárragos a la provenzal, rápida y fácil

Los espárragos a la provenzal son una guarnición rápida, liviana y llena de aroma, ideal para resolver una comida en pocos minutos.
La combinación de ajo, perejil y aceite forma una provenzal muy usada en la cocina argentina, especialmente para acompañar carnes, verduras y preparaciones a la parrilla.
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Receta de espárragos a la provenzal
Se trata de espárragos frescos salteados hasta que quedan tiernos, pero firmes, y terminados con una mezcla de ajo, perejil y aceite de oliva. El resultado es una guarnición sabrosa que también puede servirse como entrada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de espárragos frescos
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra, cantidad necesaria
Cómo hacer espárragos a la provenzal, paso a paso
- Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Si son gruesos, pelar apenas la base con un pelapapas.
- Calentar una sartén amplia con 1 cucharada de aceite de oliva a fuego medio-alto.
- Incorporar los espárragos y saltearlos durante 5 a 6 minutos, moviendo la sartén para que se cocinen de manera pareja. Deben quedar tiernos, pero conservar algo de firmeza.
- Bajar el fuego y agregar el resto del aceite junto con el ajo picado. Cocinar durante 1 minuto, sin dejar que el ajo se queme.
- Apagar el fuego y sumar el perejil picado, el jugo de limón, sal y pimienta. La provenzal conviene incorporarla al final para conservar mejor el aroma del ajo y el perejil.
- Mezclar con cuidado para cubrir todos los espárragos y servir de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones como guarnición o entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 145 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los espárragos a la provenzal se pueden guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 2 días.
Para servirlos nuevamente, calentarlos en sartén a fuego bajo durante 3 a 4 minutos. No se recomienda congelarlos porque pueden perder firmeza y quedar aguados al descongelarse.
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