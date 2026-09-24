Receta de espárragos a la provenzal, rápida y fácil

Los espárragos a la provenzal constituyen una guarnición rápida y aromática para resolver una comida en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los espárragos a la provenzal son una guarnición rápida, liviana y llena de aroma, ideal para resolver una comida en pocos minutos.

La combinación de ajo, perejil y aceite forma una provenzal muy usada en la cocina argentina, especialmente para acompañar carnes, verduras y preparaciones a la parrilla.

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Receta de espárragos a la provenzal

Se trata de espárragos frescos salteados hasta que quedan tiernos, pero firmes, y terminados con una mezcla de ajo, perejil y aceite de oliva. El resultado es una guarnición sabrosa que también puede servirse como entrada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 gr de espárragos frescos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de perejil fresco picado

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

Sal, cantidad necesaria

Pimienta negra, cantidad necesaria

La lista combina espárragos frescos con ajo y perejil picado, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer espárragos a la provenzal, paso a paso

Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Si son gruesos, pelar apenas la base con un pelapapas. Calentar una sartén amplia con 1 cucharada de aceite de oliva a fuego medio-alto. Incorporar los espárragos y saltearlos durante 5 a 6 minutos, moviendo la sartén para que se cocinen de manera pareja. Deben quedar tiernos, pero conservar algo de firmeza. Bajar el fuego y agregar el resto del aceite junto con el ajo picado. Cocinar durante 1 minuto, sin dejar que el ajo se queme. Apagar el fuego y sumar el perejil picado, el jugo de limón, sal y pimienta. La provenzal conviene incorporarla al final para conservar mejor el aroma del ajo y el perejil. Mezclar con cuidado para cubrir todos los espárragos y servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como guarnición o entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 145 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 9 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los espárragos a la provenzal se pueden guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 2 días.

Para servirlos nuevamente, calentarlos en sartén a fuego bajo durante 3 a 4 minutos. No se recomienda congelarlos porque pueden perder firmeza y quedar aguados al descongelarse.

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