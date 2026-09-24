La Embajada Británica fue escenario de una espectacular pasarela de diseño argentino: cuando lo ancestral se convierte en contemporáneo

La Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica (ABCC) presentó el desfile benéfico Jaguares, de Francisco Ayala, en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires.
La velada tuvo como anfitriones al embajador británico David Cairns y a su esposa Sharon Cairns, quienes recibieron a los invitados en la residencia. Entre los asistentes se destacaron referentes de la moda, la cultura y el ámbito social, que acompañaron el desfile.
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Estuvieron presentes, entre otros, el productor Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week; el asesor de moda Fabián Medina Flores; Flavia Fernández de Banfi, la diseñadora Mercedes “Meche” Pereyra y la artista visual japonesa Kano Masako.
La propuesta llevó a la pasarela una colección construida a partir de la iconografía de la cultura de La Aguada y de oficios artesanales que el diseñador situó como eje de su producción.
El jaguar funcionó como referencia visual y cultural de la colección. Para La Aguada, el animal representaba poder, transformación y visión chamánica, atributos que Ayala trasladó a las siluetas, los materiales y las superficies de las prendas.
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La propuesta incluyó ponchos cortos, túnicas andinas llamadas unkus, vestidos en fibra de llama y chalecos reversibles.
Las sedas naturales se combinaron con textiles de telar artesanal, mientras que las figuras de jaguares aparecieron como manchas, siluetas y relieves de fieltro.
La colección también incorporó el maximalismo americano, una corriente basada en la acumulación de texturas, artesanías y relatos regionales.
Tejido, bordado, pintura y fieltro se superpusieron en cada conjunto, con una paleta de colores que recorrió toda la producción.
El jaguar de La Aguada y los textiles artesanales
El equipo de Manos Andinas, en Catamarca, realizó de manera exclusiva los textiles de fibra de llama y algodón diseñados por Ayala.
El trabajo se desarrolló bajo un modelo de triple impacto que reunió saberes tradicionales, trazabilidad cultural y cuidado ambiental.
Las materias primas autóctonas se trabajaron en rayas celestes, azul Francia, arena, negro y mandarina, tonos reservados para la colección.
Ayala definió el enfoque de la producción con una afirmación directa: “El verdadero lujo es lo hecho a mano”.
La artista textil Susana Larrambebere creó las figuras de fieltro que reprodujeron las manchas de jaguares y dragones, además de flores realizadas en seda natural.
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La pintura manual sobre seda, una práctica asociada al trabajo de Ayala, también estuvo presente en piezas de la colección.
Accesorios, calzado y una intervención coreográfica
María Costa, de Byzance, diseñó aros y topus, accesorios que evocaron las manchas del felino, además de figuras estilizadas de jaguares y dragones. Las piezas combinaron bronce, plata, alpaca, nácar y cristales con lapislázuli, asta y coral.
El calzado y los canastos fueron diseñados por Paula Zaccaro para cada look, con intervención textil de Patti Saporiti.
La propuesta incluyó chinelas, ojotas, stilettos y sandalias trabajadas con hilos, piedras, flores tejidas y seda.
El desfile culminó con un look de mikado de seda natural intervenido con dos jaguares estilizados.
*Fotos: Jaime Olivos
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