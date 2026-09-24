La Embajada Británica fue escenario de una espectacular pasarela de diseño argentino: cuando lo ancestral se convierte en contemporáneo

De izquierda a derecha, Laura Riera, directora del British Arts Center; el embajador David Cairns junto a su esposa, Sharon Cairns; el productor Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week; el diseñador Francisco Ayala, Rafa Peinador, el director del Comité Internacional del British Hat Guil y María Eugenia Cogorno, head of Residence de la embajada británica (Fotos Jaime Olivos)

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La Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica (ABCC) presentó el desfile benéfico Jaguares, de Francisco Ayala, en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires.

La velada tuvo como anfitriones al embajador británico David Cairns y a su esposa Sharon Cairns, quienes recibieron a los invitados en la residencia. Entre los asistentes se destacaron referentes de la moda, la cultura y el ámbito social, que acompañaron el desfile.

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El embajador David Cairns junto a su esposa, Sharon Cairns

Estuvieron presentes, entre otros, el productor Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week; el asesor de moda Fabián Medina Flores; Flavia Fernández de Banfi, la diseñadora Mercedes “Meche” Pereyra y la artista visual japonesa Kano Masako.

La propuesta llevó a la pasarela una colección construida a partir de la iconografía de la cultura de La Aguada y de oficios artesanales que el diseñador situó como eje de su producción.

Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda, presentando su colección Jaguares con un té victoriano en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires

El jaguar funcionó como referencia visual y cultural de la colección. Para La Aguada, el animal representaba poder, transformación y visión chamánica, atributos que Ayala trasladó a las siluetas, los materiales y las superficies de las prendas.

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Asi se recibió a los invitados

La propuesta incluyó ponchos cortos, túnicas andinas llamadas unkus, vestidos en fibra de llama y chalecos reversibles.

La colección Fall Winter 2026 de Francisco Ayala se inspira en los jaguares

Las sedas naturales se combinaron con textiles de telar artesanal, mientras que las figuras de jaguares aparecieron como manchas, siluetas y relieves de fieltro.

El productor Héctor Vidal Rivas junto al asesor de moda Fabián Medina Flores

La colección también incorporó el maximalismo americano, una corriente basada en la acumulación de texturas, artesanías y relatos regionales.

Jaguares reunió ponchos, túnicas andinas, vestidos de fibra de llama y chalecos reversibles inspirados en la iconografía de La Aguada

Tejido, bordado, pintura y fieltro se superpusieron en cada conjunto, con una paleta de colores que recorrió toda la producción.

Laura Riera, directora del British Arts Center

El jaguar de La Aguada y los textiles artesanales

La colección incorporó tejidos de fibra de llama y algodón elaborados en Catamarca, con una paleta de celeste, azul Francia, arena, negro y mandarina

El equipo de Manos Andinas, en Catamarca, realizó de manera exclusiva los textiles de fibra de llama y algodón diseñados por Ayala.

Los ponchos, túnicas unkus y vestidos de fibra de llama formaron parte de la propuesta de Jaguares

El trabajo se desarrolló bajo un modelo de triple impacto que reunió saberes tradicionales, trazabilidad cultural y cuidado ambiental.

Rafa Peinador, director del Comité Internacional del British Hat Guild, viajó especialmente para participar como jurado y mentor de la iniciativa “Un tocado para la Reina”

Las materias primas autóctonas se trabajaron en rayas celestes, azul Francia, arena, negro y mandarina, tonos reservados para la colección.

Bordados, pintura manual sobre seda y fieltro se superpusieron en las prendas bajo la estética del maximalismo americano

Ayala definió el enfoque de la producción con una afirmación directa: “El verdadero lujo es lo hecho a mano”.

Fabian Medina Flores, Flavia Fernández de Banfi y el embajador David Cairns

La artista textil Susana Larrambebere creó las figuras de fieltro que reprodujeron las manchas de jaguares y dragones, además de flores realizadas en seda natural.

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Flores de seda natural y motivos textiles se integraron a las piezas de la colección Jaguares

La pintura manual sobre seda, una práctica asociada al trabajo de Ayala, también estuvo presente en piezas de la colección.

Dos jaguares estilizados intervinieron el look final de mikado de seda natural

Accesorios, calzado y una intervención coreográfica

El diseñador Francisco Ayala en la presentación de su colección Jaguares en la residencia británica

María Costa, de Byzance, diseñó aros y topus, accesorios que evocaron las manchas del felino, además de figuras estilizadas de jaguares y dragones. Las piezas combinaron bronce, plata, alpaca, nácar y cristales con lapislázuli, asta y coral.

Héctor Vidal Rivas en el desfile

El calzado y los canastos fueron diseñados por Paula Zaccaro para cada look, con intervención textil de Patti Saporiti.

El desfile terminó con un look de mikado de seda natural intervenido con dos jaguares estilizados. (Jaime Olivos)

La propuesta incluyó chinelas, ojotas, stilettos y sandalias trabajadas con hilos, piedras, flores tejidas y seda.

El maximalismo americano se expresó en la superposición de tejidos, bordados, pintura y fieltro

El calzado sumó flores tejidas, hilos y seda como parte de la intervención artesanal

El desfile culminó con un look de mikado de seda natural intervenido con dos jaguares estilizados.

*Fotos: Jaime Olivos