Receta de wrap de pollo envuelto en lechuga, rápido y fácil

Un bocado fresco, crocante y listo en pocos minutos: este wrap de pollo reemplaza la tortilla tradicional por hojas de lechuga, una alternativa liviana que aporta textura y frescura en cada bocado. El relleno combina pollo salteado, vegetales coloridos y un aderezo suave, ideal para una comida práctica y sabrosa.
La propuesta resulta perfecta para resolver un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda diferente. Además, permite aprovechar pechuga de pollo cocida que haya quedado en la heladera y transformarla en una preparación nueva, con ingredientes simples y accesibles.
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Receta de wrap de pollo envuelto en lechuga
Se trata de un relleno de pollo cortado en tiras, salteado con morrón, zanahoria, cebolla y condimentos. La preparación se coloca dentro de hojas enteras de lechuga, junto con una salsa fresca de yogur y limón.
El resultado es una comida con texturas suaves y crocantes, un sabor ligeramente especiado y una presentación sencilla. Para que las hojas mantengan su firmeza, conviene lavarlas, secarlas bien y conservarlas en la heladera hasta el momento de armar cada porción.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo, cortada en tiras finas.
- 8 hojas grandes de lechuga mantecosa o criolla.
- 1 cebolla chica, cortada en juliana.
- 1 morrón rojo, cortado en tiras.
- 1 zanahoria, cortada en bastones finos.
- 1 diente de ajo, picado.
- 2 cucharadas de aceite.
- 2 cucharadas de salsa de soja.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 cucharadas de yogur natural o queso crema, opcional.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo picada.
Cómo hacer wrap de pollo envuelto en lechuga, paso a paso
- Lavar las hojas de lechuga con abundante agua y secarlas bien. Reservarlas en la heladera para que conserven una textura firme.
- Cortar la pechuga de pollo en tiras finas y condimentarla con el pimentón, el ají molido, pimienta y una pizca de sal.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. La sartén debe estar bien caliente antes de incorporar el pollo, para lograr un dorado rápido.
- Saltear el pollo durante 5 minutos, hasta que cambie de color y quede completamente cocido. Retirarlo y reservarlo.
- En la misma sartén, cocinar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 3 minutos. Las verduras deben quedar tiernas, pero todavía crocantes.
- Volver a incorporar el pollo y sumar la salsa de soja. Mezclar durante 1 minuto más. No agregar demasiada sal, porque la salsa de soja ya aporta sabor y sodio.
- Mezclar el yogur o queso crema con el jugo de limón. Probar y ajustar con pimienta.
- Colocar 2 hojas de lechuga superpuestas en cada plato. Distribuir el relleno de pollo en el centro, sumar la salsa y terminar con cebolla de verdeo.
- Doblar los laterales de la lechuga hacia adentro y enrollar desde la parte inferior. No sobrecargar las hojas para evitar que se rompan al cerrar el wrap.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 2 wraps por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 285 kcal
- Grasas: 11 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 32 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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