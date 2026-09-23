Receta de wrap de pollo envuelto en lechuga, rápido y fácil

Tiras doradas de pechuga salteadas con morrón, zanahoria, cebolla y un toque de salsa de soja, servidas dentro de hojas verdes firmes para lograr una comida liviana, sabrosa y fácil de disfrutar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un bocado fresco, crocante y listo en pocos minutos: este wrap de pollo reemplaza la tortilla tradicional por hojas de lechuga, una alternativa liviana que aporta textura y frescura en cada bocado. El relleno combina pollo salteado, vegetales coloridos y un aderezo suave, ideal para una comida práctica y sabrosa.

La propuesta resulta perfecta para resolver un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda diferente. Además, permite aprovechar pechuga de pollo cocida que haya quedado en la heladera y transformarla en una preparación nueva, con ingredientes simples y accesibles.

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Receta de wrap de pollo envuelto en lechuga

Se trata de un relleno de pollo cortado en tiras, salteado con morrón, zanahoria, cebolla y condimentos. La preparación se coloca dentro de hojas enteras de lechuga, junto con una salsa fresca de yogur y limón.

El resultado es una comida con texturas suaves y crocantes, un sabor ligeramente especiado y una presentación sencilla. Para que las hojas mantengan su firmeza, conviene lavarlas, secarlas bien y conservarlas en la heladera hasta el momento de armar cada porción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo , cortada en tiras finas.

8 hojas grandes de lechuga mantecosa o criolla.

1 cebolla chica, cortada en juliana.

1 morrón rojo , cortado en tiras.

1 zanahoria, cortada en bastones finos.

1 diente de ajo, picado.

2 cucharadas de aceite.

2 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharadita de pimentón dulce.

0,5 cucharadita de ají molido, opcional.

Sal y pimienta, a gusto.

2 cucharadas de yogur natural o queso crema, opcional.

1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada.

Una combinación colorida de vegetales salteados, condimentos suaves y carne magra, presentada de manera original para resolver el almuerzo o la cena sin recurrir a masas ni preparaciones complicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap de pollo envuelto en lechuga, paso a paso

Lavar las hojas de lechuga con abundante agua y secarlas bien. Reservarlas en la heladera para que conserven una textura firme. Cortar la pechuga de pollo en tiras finas y condimentarla con el pimentón, el ají molido, pimienta y una pizca de sal. Calentar el aceite en una sartén amplia. La sartén debe estar bien caliente antes de incorporar el pollo, para lograr un dorado rápido. Saltear el pollo durante 5 minutos, hasta que cambie de color y quede completamente cocido. Retirarlo y reservarlo. En la misma sartén, cocinar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 3 minutos. Las verduras deben quedar tiernas, pero todavía crocantes. Volver a incorporar el pollo y sumar la salsa de soja. Mezclar durante 1 minuto más. No agregar demasiada sal, porque la salsa de soja ya aporta sabor y sodio. Mezclar el yogur o queso crema con el jugo de limón. Probar y ajustar con pimienta. Colocar 2 hojas de lechuga superpuestas en cada plato. Distribuir el relleno de pollo en el centro, sumar la salsa y terminar con cebolla de verdeo. Doblar los laterales de la lechuga hacia adentro y enrollar desde la parte inferior. No sobrecargar las hojas para evitar que se rompan al cerrar el wrap.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 wraps por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 285 kcal

Grasas: 11 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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