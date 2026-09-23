Receta de risotto con queso y espinaca, rápida y fácil

La elaboración completa del risotto de queso y espinaca requiere un tiempo estimado de 35 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Pocos ingredientes y económicos son protagonistas de este risotto de queso y espinaca, que se presenta como una solución cremosa que reconforta sin pedir demasiado esfuerzo. Basta un puñado de arroz arbóreo, espinaca fresca y buen queso para armar un plato que luce mucho más de lo que cuesta hacer.

En Argentina, el risotto llegó de la mano de la inmigración italiana y se acomodó rápido en las mesas caseras. La versión con espinaca y queso se volvió un clásico de entre semana para deleitar a cualquier paladar y dejar a todos conformes.

PUBLICIDAD

Receta de risotto con queso y espinaca

Se trata de un arroz cremoso cocido de a poco con caldo caliente, que incorpora espinaca salteada y una buena cantidad de queso para lograr esa textura untuosa característica del risotto. La técnica es simple: revolver, agregar líquido de a poco y tener paciencia los últimos minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 35 minutos: 10 minutos de preparación de ingredientes y 25 minutos de cocción activa frente a la hornalla.

Ingredientes

1 y 1/2 taza de arroz arbóreo (300 gr aproximadamente)

1 cebolla chica picada fina

1 diente de ajo picado

2 atados de espinaca fresca, lavada y cortada

1 litro de caldo de verdura caliente

1/2 taza de vino blanco

100 gr de queso parmesano rallado

100 gr de queso crema o mascarpone

2 cucharadas de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada, una pizca

La receta rinde cuatro porciones y aporta un valor estimado de 420 calorías por plato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer risotto con queso y espinaca, paso a paso

Calentar el caldo de verdura en una olla aparte y mantenerlo caliente a fuego bajo durante toda la cocción. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva junto con 1 cucharada de manteca. Rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente, unos 4 minutos. Agregar la espinaca picada y cocinar 2 minutos, hasta que se ablande. Retirar la mitad de la mezcla y reservar. En la misma sartén, sumar el arroz arbóreo y tostarlo 2 minutos, revolviendo para que se impregne bien de la grasa. Este paso nacarado es clave para que el arroz suelte el almidón de a poco. Añadir el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol, revolviendo constantemente. Incorporar el caldo caliente de a un cucharón por vez. Esperar a que el arroz absorba el líquido antes de agregar el siguiente cucharón, sin dejar de revolver. Repetir este proceso durante 18 a 20 minutos, hasta que el arroz esté cocido pero con el centro apenas firme (al dente). Retirar del fuego y agregar la espinaca reservada, el queso parmesano, el queso crema y la cucharada de manteca restante. Mezclar con energía para lograr la textura cremosa típica del risotto (el famoso “mantecado”). Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Dejar reposar 2 minutos tapado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 52 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El risotto se conserva en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelarlo, porque el arroz pierde su textura cremosa al descongelarse. Para recalentar, agregar un chorrito de caldo o agua caliente y revolver a fuego bajo hasta que vuelva a tomar consistencia.