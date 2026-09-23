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Receta de risotto con queso y espinaca, rápida y fácil

Esta preparación tradicional combina arroz con vegetales frescos y lácteos que permiten un menú sabroso y sin complicaciones ni grandes gastos

Tazón con risotto, espinaca, queso, hojas de albahaca y una cuchara, junto a una servilleta de tela y un vaso de vino sobre madera.
La elaboración completa del risotto de queso y espinaca requiere un tiempo estimado de 35 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos ingredientes y económicos son protagonistas de este risotto de queso y espinaca, que se presenta como una solución cremosa que reconforta sin pedir demasiado esfuerzo. Basta un puñado de arroz arbóreo, espinaca fresca y buen queso para armar un plato que luce mucho más de lo que cuesta hacer.

En Argentina, el risotto llegó de la mano de la inmigración italiana y se acomodó rápido en las mesas caseras. La versión con espinaca y queso se volvió un clásico de entre semana para deleitar a cualquier paladar y dejar a todos conformes.

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Receta de risotto con queso y espinaca

Se trata de un arroz cremoso cocido de a poco con caldo caliente, que incorpora espinaca salteada y una buena cantidad de queso para lograr esa textura untuosa característica del risotto. La técnica es simple: revolver, agregar líquido de a poco y tener paciencia los últimos minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 35 minutos: 10 minutos de preparación de ingredientes y 25 minutos de cocción activa frente a la hornalla.

Ingredientes

  • 1 y 1/2 taza de arroz arbóreo (300 gr aproximadamente)
  • 1 cebolla chica picada fina
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 atados de espinaca fresca, lavada y cortada
  • 1 litro de caldo de verdura caliente
  • 1/2 taza de vino blanco
  • 100 gr de queso parmesano rallado
  • 100 gr de queso crema o mascarpone
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Nuez moscada, una pizca
Tazón cerámico con risotto, queso y hojas de espinaca sobre una mesa de madera con hojas sueltas y una copa de vino blanco.
La receta rinde cuatro porciones y aporta un valor estimado de 420 calorías por plato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer risotto con queso y espinaca, paso a paso

  1. Calentar el caldo de verdura en una olla aparte y mantenerlo caliente a fuego bajo durante toda la cocción.
  2. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva junto con 1 cucharada de manteca. Rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente, unos 4 minutos.
  3. Agregar la espinaca picada y cocinar 2 minutos, hasta que se ablande. Retirar la mitad de la mezcla y reservar.
  4. En la misma sartén, sumar el arroz arbóreo y tostarlo 2 minutos, revolviendo para que se impregne bien de la grasa. Este paso nacarado es clave para que el arroz suelte el almidón de a poco.
  5. Añadir el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol, revolviendo constantemente.
  6. Incorporar el caldo caliente de a un cucharón por vez. Esperar a que el arroz absorba el líquido antes de agregar el siguiente cucharón, sin dejar de revolver.
  7. Repetir este proceso durante 18 a 20 minutos, hasta que el arroz esté cocido pero con el centro apenas firme (al dente).
  8. Retirar del fuego y agregar la espinaca reservada, el queso parmesano, el queso crema y la cucharada de manteca restante. Mezclar con energía para lograr la textura cremosa típica del risotto (el famoso “mantecado”).
  9. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Dejar reposar 2 minutos tapado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 52 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El risotto se conserva en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelarlo, porque el arroz pierde su textura cremosa al descongelarse. Para recalentar, agregar un chorrito de caldo o agua caliente y revolver a fuego bajo hasta que vuelva a tomar consistencia.

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