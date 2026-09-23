Receta de risotto con queso y espinaca, rápida y fácil

Pocos ingredientes y económicos son protagonistas de este risotto de queso y espinaca, que se presenta como una solución cremosa que reconforta sin pedir demasiado esfuerzo. Basta un puñado de arroz arbóreo, espinaca fresca y buen queso para armar un plato que luce mucho más de lo que cuesta hacer.
En Argentina, el risotto llegó de la mano de la inmigración italiana y se acomodó rápido en las mesas caseras. La versión con espinaca y queso se volvió un clásico de entre semana para deleitar a cualquier paladar y dejar a todos conformes.
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Receta de risotto con queso y espinaca
Se trata de un arroz cremoso cocido de a poco con caldo caliente, que incorpora espinaca salteada y una buena cantidad de queso para lograr esa textura untuosa característica del risotto. La técnica es simple: revolver, agregar líquido de a poco y tener paciencia los últimos minutos.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 35 minutos: 10 minutos de preparación de ingredientes y 25 minutos de cocción activa frente a la hornalla.
Ingredientes
- 1 y 1/2 taza de arroz arbóreo (300 gr aproximadamente)
- 1 cebolla chica picada fina
- 1 diente de ajo picado
- 2 atados de espinaca fresca, lavada y cortada
- 1 litro de caldo de verdura caliente
- 1/2 taza de vino blanco
- 100 gr de queso parmesano rallado
- 100 gr de queso crema o mascarpone
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, una pizca
Cómo hacer risotto con queso y espinaca, paso a paso
- Calentar el caldo de verdura en una olla aparte y mantenerlo caliente a fuego bajo durante toda la cocción.
- En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva junto con 1 cucharada de manteca. Rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente, unos 4 minutos.
- Agregar la espinaca picada y cocinar 2 minutos, hasta que se ablande. Retirar la mitad de la mezcla y reservar.
- En la misma sartén, sumar el arroz arbóreo y tostarlo 2 minutos, revolviendo para que se impregne bien de la grasa. Este paso nacarado es clave para que el arroz suelte el almidón de a poco.
- Añadir el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol, revolviendo constantemente.
- Incorporar el caldo caliente de a un cucharón por vez. Esperar a que el arroz absorba el líquido antes de agregar el siguiente cucharón, sin dejar de revolver.
- Repetir este proceso durante 18 a 20 minutos, hasta que el arroz esté cocido pero con el centro apenas firme (al dente).
- Retirar del fuego y agregar la espinaca reservada, el queso parmesano, el queso crema y la cucharada de manteca restante. Mezclar con energía para lograr la textura cremosa típica del risotto (el famoso “mantecado”).
- Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Dejar reposar 2 minutos tapado antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 52 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El risotto se conserva en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelarlo, porque el arroz pierde su textura cremosa al descongelarse. Para recalentar, agregar un chorrito de caldo o agua caliente y revolver a fuego bajo hasta que vuelva a tomar consistencia.
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