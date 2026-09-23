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Guía de plantas de interior: cómo elegirlas y cuidarlas según la luz de cada ambiente

Sumar vegetación al hogar exige evaluar la disponibilidad de agua, la iluminación de los espacios y los posibles riesgos para perros y gatos. Algunas variedades resistentes requieren pocos cuidados y ayudan a prevenir problemas habituales, como el exceso de riego

Cinco plantas de interior en macetas sobre una repisa y mesa de madera. Incluye hiedra, lirio de la paz, helecho, lengua de suegra y zamioculca.
La elección de plantas de interior exige considerar la luz disponible, el tiempo de cuidado y la presencia de mascotas en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las plantas de interior permiten sumar vegetación a departamentos y casas, pero su elección debe ajustarse a la luz disponible, el tiempo de cuidado y la presencia de animales. Una guía ayuda a elegir especies resistentes y a evitar problemas frecuentes, como el exceso de riego y la falta de iluminación.

Antes de comprar una planta, conviene observar el ambiente donde va a ubicarse. Una ventana con varias horas de sol directo no ofrece las mismas condiciones que un pasillo con luz indirecta.

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También es importante que la maceta tenga agujeros de drenaje y que el agua no quede acumulada en el plato: muchas especies sufren más por el encharcamiento que por una breve falta de riego.

La sansevieria tolera poca luz y riegos espaciados

Una planta verde en maceta blanca sobre una mesa de madera, junto a un sofá gris y una ventana con cortinas blancas.
La sansevieria resiste ambientes con poca iluminación y requiere riegos espaciados durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las alternativas más indicadas para quienes recién empiezan a cuidar plantas. Tiene hojas rígidas y verticales, de color verde con dibujos o bordes amarillos según la variedad, y se adapta a ambientes con luz media o baja.

Puede crecer cerca de una ventana luminosa, aunque sin recibir el sol fuerte de la tarde sobre las hojas durante muchas horas. En sitios muy oscuros se mantiene viva, pero su crecimiento será lento.

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El riego debe ser moderado. Hay que esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar. En otoño e invierno, una sansevieria puede necesitar agua solo cada dos o tres semanas, según la temperatura y la humedad del ambiente. El exceso de agua puede pudrir sus raíces.

Un sustrato aireado para cactus o suculentas funciona bien. Es preferible utilizar una maceta con drenaje y evitar recipientes demasiado grandes, que retienen humedad durante más tiempo. Esta planta puede resultar tóxica si perros o gatos ingieren sus hojas, por lo que conviene mantenerla fuera de su alcance.

El potus se adapta a la luz indirecta y crece con facilidad

Tres plantas de interior en macetas: dos sansevierias y un potus con hojas caídas, sobre una superficie de madera. El suelo está seco y agrietado. Ventana con luz solar.
El potus se multiplica mediante esquejes sumergidos en agua y se adapta a macetas colgantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus es una planta trepadora o colgante conocida por sus hojas acorazonadas. Sus variedades pueden tener tonos verdes, amarillos, blancos o crema, y funcionan bien en estantes altos, bibliotecas o macetas colgantes.

Prefiere la luz brillante e indirecta. Si recibe poca luz, conservará su follaje, aunque las manchas claras de las variedades variegadas pueden reducirse. El sol directo intenso, en cambio, puede quemar las hojas y dejar marcas marrones.

Para regarlo, hay que comprobar primero los primeros centímetros de tierra. Si están secos, es momento de añadir agua hasta que salga por los agujeros de la maceta. Luego debe retirarse el excedente del plato. El potus necesita un sustrato ligeramente húmedo, pero nunca saturado.

En épocas cálidas puede agradecer una pulverización ocasional si el aire está muy seco, aunque no es indispensable. También conviene limpiar el polvo de las hojas con un paño húmedo y podar los tallos demasiado largos para estimular ramificaciones.

Los esquejes cortados debajo de un nudo pueden enraizar en agua y servir para multiplicar la planta. Al igual que la sansevieria, el potus no es adecuado para animales que puedan morderlo.

La zamioculca requiere pocos cuidados y soporta períodos secos

Una planta de hojas verdes en una maceta terracota, un felpudo marrón y una puerta de madera en la entrada de un edificio con una pared clara.
La zamioculca almacena agua en sus raíces engrosadas y soporta periodos secos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zamioculca tiene tallos gruesos y hojas brillantes que le permiten almacenar agua. Por esa característica, se adapta a personas que no pueden seguir una rutina de riego muy frecuente o que pasan varios días fuera de casa.

Puede ubicarse en sectores de luz indirecta media o baja. Una habitación con claridad natural es suficiente; no necesita estar pegada a una ventana. Sin embargo, una mejor iluminación indirecta favorece un crecimiento más activo. La exposición directa al sol puede dañar el follaje.

El principal cuidado consiste en no regar de más. Hay que dejar secar el sustrato entre riegos y verificar que la maceta tenga buen drenaje. Sus raíces engrosadas almacenan reservas, por lo que toleran mejor la sequía que el agua acumulada. En invierno, los riegos pueden espaciarse aún más.

No necesita fertilizaciones continuas. Durante primavera y verano, un fertilizante líquido diluido una vez al mes puede acompañar el crecimiento, siempre que la planta esté sana. Si las hojas se vuelven amarillas y el sustrato permanece húmedo, conviene revisar el drenaje y reducir el riego. La zamioculca también debe permanecer fuera del alcance de mascotas y niños pequeños.

La cinta ofrece un follaje arqueado y admite macetas colgantes

Una sala de estar con una planta cinta colgante grande, dos más pequeñas, varias plantas en maceta, un ventanal, una viga de madera, estanterías y sillas.
La cinta genera brotes colgantes para su reproducción y prefiere el uso de agua reposada si la red pública presenta dureza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta, llamada también malamadre o lazo de amor, tiene hojas largas y finas que pueden ser verdes o presentar una franja blanca o amarilla en el centro. Es una especie adecuada para interiores luminosos y suele producir pequeños brotes colgantes que facilitan su reproducción.

Necesita luz indirecta abundante. Puede vivir con iluminación media, pero la falta de claridad reduce su vigor. El sol directo fuerte puede quemar las puntas de las hojas, sobre todo detrás de un vidrio durante el verano.

El riego debe mantener el sustrato apenas húmedo en la etapa de crecimiento, sin que permanezca empapado. Si las puntas se tornan marrones, la causa puede ser aire muy seco, acumulación de sales en el sustrato o agua con mucho cloro. Dejar reposar el agua durante algunas horas antes de usarla puede ayudar en zonas donde el agua de red es muy dura.

La cinta agradece una maceta algo ajustada, ya que sus raíces se desarrollan con rapidez. Cuando ocupan todo el recipiente o empiezan a salir por debajo, es posible trasplantarla a uno apenas más grande. Sus hijuelos pueden cortarse y colocarse en agua o tierra para obtener nuevas plantas.

El ficus elástica necesita luz abundante sin sol intenso

Pasillo de vivienda con paredes oscuras, apliques de luz dorados, cuadros, tapiz de pared, una planta sansevieria, una ficus y una alfombra larga.
El ficus elástica alcanza el tamaño de un pequeño árbol de interior y requiere estabilidad para evitar la caída de sus hojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ficus elástica, identificado por sus hojas grandes, firmes y brillantes, es una opción para ambientes amplios. Puede crecer como un pequeño árbol de interior y convertirse en un punto central de la decoración si recibe las condiciones adecuadas.

Requiere luz indirecta intensa. Una ubicación cerca de una ventana cubierta con cortina fina suele ser apropiada. Las variedades de hojas oscuras soportan algo más de sombra que las variegadas, que necesitan mayor claridad para conservar sus contrastes.

El sustrato debe secarse parcialmente entre riegos. No hay una frecuencia única porque depende de la estación, el tamaño de la maceta y el clima del hogar. La forma más segura de decidir es tocar la tierra: si los primeros 3 o 4 centímetros están secos, puede regarse.

Evitar cambios constantes de lugar ayudará a que el ficus se adapte. Las corrientes de aire frío, la calefacción directa y los trasplantes innecesarios pueden provocar caída de hojas. Limpiar regularmente sus hojas mejora la recepción de luz y permite detectar plagas a tiempo, como cochinillas o arañuelas.

La peperomia ocupa poco espacio y necesita riego controlado

Planta con hojas verdes redondeadas en maceta gris de textura geométrica sobre un estante de madera junto a una pared beige con sombras.
La peperomia posee un tamaño compacto ideal para escritorios y resulta una alternativa segura para hogares con mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La peperomia reúne numerosas variedades de hojas redondas, carnosas, onduladas o con tonalidades rojizas y plateadas. Por su tamaño compacto, es apropiada para escritorios, mesas auxiliares y repisas con buena claridad.

Prefiere luz indirecta media o intensa. Algunas especies de hojas más gruesas toleran mejor un pequeño descuido en el riego porque almacenan humedad. Aun así, no se comportan como cactus: necesitan agua cuando la parte superior del sustrato comienza a secarse.

Es importante elegir una maceta pequeña con agujeros de drenaje. Las raíces de la peperomia son sensibles al exceso de humedad, de modo que un recipiente demasiado grande o una tierra muy compacta puede causar deterioro. Una mezcla para plantas de interior con perlita o corteza ayuda a mantener aireado el sustrato.

Su crecimiento suele ser pausado y no requiere podas frecuentes. Basta con retirar las hojas secas o dañadas y girar la maceta cada dos semanas para que reciba luz de forma pareja. Muchas peperomias son consideradas opciones más seguras en hogares con mascotas, aunque siempre es prudente confirmar la variedad específica antes de incorporarla.

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