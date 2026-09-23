Medio Ambiente

El Parque Nacional Ansenuza fue escenario del nacimiento de cuatro cachorros de aguará guazú

El seguimiento de Cucusa y ocho cámaras trampa permitió confirmar una camada en los humedales cordobeses, donde la especie enfrenta amenazas sobre su hábitat

El Parque Nacional Ansenuza fue escenario del nacimiento de cuatro cachorros de aguará guazú
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El desplazamiento de Cucusa, una hembra de aguará guazú, dejó una señal en los datos de su collar de rastreo. Sus recorridos cambiaron y, poco después, ocho cámaras trampa instaladas en el área de Ansenuza, en Córdoba, confirmaron el nacimiento de cuatro cachorros de una especie en peligro de extinción en la provincia.

El registro fue posible luego de que a Cucusa le colocaran un collar de seguimiento en abril. La información sobre los sitios que frecuentaba permitió orientar la ubicación de las cámaras, que comenzaron a documentar una etapa poco visible de la vida silvestre: la crianza de una camada de aguará guazú.

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Ocho cámaras confirmaron el nacimiento de la camada

El conservacionista Augusto Distel contó que advirtió un cambio en el comportamiento de Cucusa cuando salió a buscarla. Sus movimientos ya no respondían al patrón habitual y la posibilidad de un parto empezó a ganar fuerza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un collar de seguimiento colocado en abril detectó alteraciones en los desplazamientos de la hembra de aguará guazú. (Captura video @a.distel)

Con esa sospecha, instaló ocho cámaras trampa en la zona y se retiró para no alterar la rutina de la hembra. La confirmación llegó al día siguiente, al revisar las tarjetas de memoria: Cucusa había tenido cuatro crías.

Las imágenes permitieron observar a la familia sin contacto directo. Cada registro suma información sobre los sitios que utilizan los animales y sobre un período en el que los cachorros todavía dependen de los adultos.

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Los cachorros cambian de refugio cada dos o tres días

Durante la crianza, los adultos trasladan a las crías entre distintos refugios cada dos o tres días, según explicó Distel. Esos desplazamientos forman parte de una estrategia de supervivencia y vuelven más complejo el seguimiento de la camada.

Aguará guazú de pelaje rojizo y patas largas caminando de perfil entre vegetación alta y agua en un entorno natural.
El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, está categorizado como especie en peligro de extinción en Córdoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación del collar de rastreo y las cámaras trampa permite reconstruir parte de esa dinámica: por dónde se mueve la hembra, qué sectores elige y cómo cambia el uso del ambiente cuando aparecen las crías. La información también ayuda a identificar los riesgos que enfrenta la especie durante una de las fases más sensibles de su ciclo de vida.

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, está categorizado como especie en peligro de extinción en Córdoba. Entre las amenazas señaladas para la especie figuran la pérdida y fragmentación de ambientes, los atropellamientos en rutas, la caza y el contacto con animales domésticos.

Ansenuza ofrece un corredor de humedales para la fauna silvestre

El hallazgo ocurrió dentro del entorno del Parque Nacional Ansenuza, creado en 2022 y extendido sobre 661.416 hectáreas de las ecorregiones del Chaco Seco y el Espinal. El área protege el Mar de Ansenuza y los Bañados del Río Dulce, un sistema de humedales de importancia internacional.

El Mar de Ansenuza es reconocido como el mayor lago salado de Sudamérica y forma parte de un humedal de alrededor de un millón de hectáreas. Junto con los Bañados del Río Dulce, el área está designada como Sitio Ramsar e integra la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras y la categoría de Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA).

En ese paisaje de bañados, pastizales y zonas de monte, Cucusa y sus cuatro cachorros continúan su recorrido. Las cámaras seguirán aportando imágenes y datos para conocer qué refugios usan, cómo se desplazan y cuáles son las condiciones que necesita la especie para sostener su presencia en la región.

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