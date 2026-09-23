Receta de pollo al aceto, rápida y fácil

Las pechugas de pollo se cocinan de 4 a 5 minutos por lado hasta que queden doradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo al aceto es una opción sencilla para transformar unas pechugas de pollo en un plato sabroso, jugoso y con un atractivo contraste entre lo dulce y lo ácido.

La salsa, elaborada con aceto balsámico y miel, aporta una textura brillante y un sabor intenso que combina muy bien con puré, arroz o una ensalada fresca.

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En Argentina, esta receta es una buena aliada para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones. Se prepara en una sola sartén y está lista en menos de 30 minutos.

Receta de pollo al aceto

El pollo al aceto se prepara con pechugas doradas y una salsa rápida de aceto balsámico, miel, ajo y caldo. El resultado es una carne tierna, cubierta por una reducción sabrosa y ligeramente dulce.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

La salsa de aceto balsámico se reduce durante 3 a 4 minutos antes de reincorporar el pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

4 pechugas de pollo de aproximadamente 180 gr cada una

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

80 cc de aceto balsámico

150 cc de caldo de pollo

1 cucharada de miel

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de manteca

Sal, cantidad necesaria

Pimienta negra, cantidad necesaria

Perejil fresco picado, para terminar

Cómo hacer pollo al aceto, paso a paso

Secar las pechugas con papel de cocina y condimentarlas con sal y pimienta. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. La sartén debe estar bien caliente antes de incorporar el pollo. Cocinar las pechugas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden doradas. Retirarlas y reservarlas en un plato. Bajar el fuego y agregar el ajo picado. Cocinar durante 30 segundos, sin dejar que tome demasiado color. Incorporar el aceto balsámico, el caldo, la miel y la mostaza. Mezclar con una cuchara de madera para despegar los jugos del fondo de la sartén. Dejar hervir la salsa durante 3 a 4 minutos, hasta que se reduzca ligeramente. Volver a colocar las pechugas en la sartén y cocinar durante 4 a 5 minutos más, hasta que estén completamente cocidas. El centro debe quedar blanco y los jugos deben salir transparentes. Apagar el fuego y agregar la manteca. Mover la sartén para emulsionar la salsa y darle brillo. No hervir la manteca durante mucho tiempo, porque la salsa puede separarse. Servir el pollo con la salsa de aceto por encima y terminar con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El pollo al aceto se puede servir con puré, arroz o una ensalada fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 45 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al aceto se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para freezar, dejarlo enfriar por completo y guardarlo con parte de la salsa durante un máximo de 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar a fuego bajo, con una cucharada de agua o caldo para recuperar la textura de la salsa.