Receta de pollo al aceto, rápida y fácil

El pollo al aceto es una opción sencilla para transformar unas pechugas de pollo en un plato sabroso, jugoso y con un atractivo contraste entre lo dulce y lo ácido.
La salsa, elaborada con aceto balsámico y miel, aporta una textura brillante y un sabor intenso que combina muy bien con puré, arroz o una ensalada fresca.
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En Argentina, esta receta es una buena aliada para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones. Se prepara en una sola sartén y está lista en menos de 30 minutos.
Receta de pollo al aceto
El pollo al aceto se prepara con pechugas doradas y una salsa rápida de aceto balsámico, miel, ajo y caldo. El resultado es una carne tierna, cubierta por una reducción sabrosa y ligeramente dulce.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo de aproximadamente 180 gr cada una
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo, picados
- 80 cc de aceto balsámico
- 150 cc de caldo de pollo
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de manteca
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra, cantidad necesaria
- Perejil fresco picado, para terminar
Cómo hacer pollo al aceto, paso a paso
- Secar las pechugas con papel de cocina y condimentarlas con sal y pimienta.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. La sartén debe estar bien caliente antes de incorporar el pollo.
- Cocinar las pechugas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden doradas. Retirarlas y reservarlas en un plato.
- Bajar el fuego y agregar el ajo picado. Cocinar durante 30 segundos, sin dejar que tome demasiado color.
- Incorporar el aceto balsámico, el caldo, la miel y la mostaza. Mezclar con una cuchara de madera para despegar los jugos del fondo de la sartén.
- Dejar hervir la salsa durante 3 a 4 minutos, hasta que se reduzca ligeramente.
- Volver a colocar las pechugas en la sartén y cocinar durante 4 a 5 minutos más, hasta que estén completamente cocidas. El centro debe quedar blanco y los jugos deben salir transparentes.
- Apagar el fuego y agregar la manteca. Mover la sartén para emulsionar la salsa y darle brillo. No hervir la manteca durante mucho tiempo, porque la salsa puede separarse.
- Servir el pollo con la salsa de aceto por encima y terminar con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 45 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo al aceto se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para freezar, dejarlo enfriar por completo y guardarlo con parte de la salsa durante un máximo de 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar a fuego bajo, con una cucharada de agua o caldo para recuperar la textura de la salsa.
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