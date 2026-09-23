Receta de medallones de mijo y calabaza, rápida y fácil

Estos medallones de mijo y calabaza son una opción práctica para sumar más vegetales a la mesa sin complicarse. Quedan tiernos por dentro, dorados por fuera y se pueden acompañar con ensalada, arroz o una salsa fresca.
La combinación de cereales y hortalizas funciona muy bien para un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda. También son una buena alternativa vegetariana para aprovechar calabaza cocida que haya quedado en la heladera.
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Receta de medallones de mijo y calabaza
Se trata de medallones elaborados con mijo cocido, calabaza, huevo y condimentos. La mezcla se une con avena o pan rallado, se forma en porciones individuales y se cocina en sartén o al horno hasta que quede firme y dorada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 150 gr de mijo
- 300 gr de calabaza cocida y hecha puré
- 1 huevo
- 1 cebolla chica, picada
- 2 cucharadas de avena fina o pan rallado
- 2 cucharadas de queso rallado, opcional
- 1 cucharada de aceite
- ½ cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de orégano
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
Cómo hacer medallones de mijo y calabaza, paso a paso
- Enjuagar el mijo bajo el chorro de agua fría. Colocarlo en una cacerola con 450 ml de agua y una pizca de sal.
- Cocinar a fuego medio durante 18 a 20 minutos, hasta que el mijo absorba el líquido y quede tierno. Apagar el fuego y dejar entibiar.
- Mientras tanto, cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté blanda. Hacer un puré y dejarlo escurrir si tiene exceso de líquido.
- Calentar una sartén con el aceite. Rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
- En un bol, mezclar el mijo tibio, el puré de calabaza, la cebolla rehogada, el huevo, la avena, el queso rallado, el pimentón y el orégano. Salpimentar.
- La mezcla debe quedar húmeda, pero firme y fácil de moldear. Si está demasiado blanda, agregar 1 cucharada extra de avena o pan rallado.
- Llevar la preparación a la heladera durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que los medallones mantengan mejor su forma.
- Formar 8 medallones con las manos apenas húmedas, de aproximadamente 1,5 cm de espesor.
- Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Cocinar los medallones a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén dorados.
- Para hacerlos al horno, colocarlos en una placa aceitada y cocinarlos a 200°C durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 2 medallones por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 245 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 34 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los medallones cocidos se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.
También se pueden congelar cocidos durante 2 meses. Para recalentarlos, llevarlos directamente a una sartén tapada, al horno o a una freidora de aire. No hace falta descongelarlos previamente.
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