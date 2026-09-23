Receta de medallones de mijo y calabaza, rápida y fácil

Los medallones de mijo y calabaza permiten sumar más vegetales a la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estos medallones de mijo y calabaza son una opción práctica para sumar más vegetales a la mesa sin complicarse. Quedan tiernos por dentro, dorados por fuera y se pueden acompañar con ensalada, arroz o una salsa fresca.

La combinación de cereales y hortalizas funciona muy bien para un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda. También son una buena alternativa vegetariana para aprovechar calabaza cocida que haya quedado en la heladera.

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Receta de medallones de mijo y calabaza

Se trata de medallones elaborados con mijo cocido, calabaza, huevo y condimentos. La mezcla se une con avena o pan rallado, se forma en porciones individuales y se cocina en sartén o al horno hasta que quede firme y dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

150 gr de mijo

300 gr de calabaza cocida y hecha puré

1 huevo

1 cebolla chica, picada

2 cucharadas de avena fina o pan rallado

2 cucharadas de queso rallado, opcional

1 cucharada de aceite

½ cucharadita de pimentón

½ cucharadita de orégano

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

La lista de ingredientes presenta mijo, calabaza cocida y hecha puré y avena fina o pan rallado, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer medallones de mijo y calabaza, paso a paso

Enjuagar el mijo bajo el chorro de agua fría. Colocarlo en una cacerola con 450 ml de agua y una pizca de sal. Cocinar a fuego medio durante 18 a 20 minutos, hasta que el mijo absorba el líquido y quede tierno. Apagar el fuego y dejar entibiar. Mientras tanto, cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté blanda. Hacer un puré y dejarlo escurrir si tiene exceso de líquido. Calentar una sartén con el aceite. Rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. En un bol, mezclar el mijo tibio, el puré de calabaza, la cebolla rehogada, el huevo, la avena, el queso rallado, el pimentón y el orégano. Salpimentar. La mezcla debe quedar húmeda, pero firme y fácil de moldear. Si está demasiado blanda, agregar 1 cucharada extra de avena o pan rallado. Llevar la preparación a la heladera durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que los medallones mantengan mejor su forma. Formar 8 medallones con las manos apenas húmedas, de aproximadamente 1,5 cm de espesor. Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Cocinar los medallones a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén dorados. Para hacerlos al horno, colocarlos en una placa aceitada y cocinarlos a 200°C durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 medallones por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 245 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los medallones cocidos se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se pueden congelar cocidos durante 2 meses. Para recalentarlos, llevarlos directamente a una sartén tapada, al horno o a una freidora de aire. No hace falta descongelarlos previamente.

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