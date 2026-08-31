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Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, rápida y fácil

Esta combinación de legumbres suaves, vegetales crocantes y fruta cítrica es una invitación a renovar la mesa cotidiana. Los sabores y sus contrastes sorprenden a cada bocado y logran que ingredientes simples cobren protagonismo

Plato hondo con lentejas, gajos de naranja, tiras de hinojo, cebolla morada y hojas de menta sobre una mesa con un tenedor.
Colores y frescura en cada bocado: una opción ideal para sumar variedad a cualquier comida del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Esta ensalada de lentejas, hinojo y naranjas es una explosión de frescura y texturas, ideal para quienes buscan algo nutritivo pero liviano. La combinación de legumbres con frutas cítricas y hortalizas crocantes es un clásico que nunca pasa de moda.

En la Argentina, suele aparecer en almuerzos rápidos, como opción vegetariana o acompañamiento en asados, y es infaltable en las viandas para llevar al trabajo o la facultad. El hinojo aporta ese toque anisado tan particular y la naranja un dulzor refrescante. Prepararla lleva apenas unos minutos y el resultado es tan vistoso como rico.

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Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas

Se trata de una ensalada fría donde las lentejas cocidas se combinan con láminas finas de hinojo, gajos de naranja y un aliño (aderezo) simple a base de aceite de oliva y jugo de naranja. Puede llevar cebolla morada, perejil fresco y un poco de zanahoria rallada para sumar color.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción (de las lentejas, si no son enlatadas): 10 minutos

Ingredientes

Un tazón con lentejas, hinojo, naranjas, cebolla morada, zanahoria, perejil, aceite de oliva, sal y jugo sobre una mesada de madera.
La combinación de legumbres, cítricos y vegetales crocantes transforma una ensalada simple en una experiencia distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 200 gr de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas, bien escurridas)
  2. 1 hinojo mediano
  3. 2 naranjas
  4. 1/2 cebolla morada (opcional)
  5. 1 zanahoria chica (opcional)
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado
  7. 3 cucharadas de aceite de oliva
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. Jugo de 1/2 naranja extra (para el aliño)

Cómo hacer ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, paso a paso

  1. Cocinar las lentejas si se usan secas: hervirlas en abundante agua hasta que estén tiernas (aprox. 10 minutos). Enfriar y escurrir bien.
  2. Cortar el hinojo en láminas finas (usar mandolina si tenés) y reservar.
  3. Pelar las naranjas a vivo (retirando toda la parte blanca) y separar los gajos.
  4. Si usás, cortar la cebolla morada en pluma y rallar la zanahoria.
  5. En un bol grande, mezclar las lentejas, el hinojo, la naranja, la cebolla y la zanahoria.
  6. Sumar el perejil picado.
  7. En un frasquito, emulsionar el aceite de oliva con el jugo de naranja extra, sal y pimienta. El aliño debe prepararse justo antes de servir.
  8. Volcar el aliño sobre la ensalada, mezclar suavemente y servir bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal liviano, 6 si es acompañamiento.

Un tazón grande con ensalada de lentejas, hinojo y gajos de naranja sobre una mesa de madera rodeada por personas comiendo.
Práctica, sabrosa y rendidora: una receta perfecta para llevar en vianda o compartir en la mesa familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente bien cerrado. No se recomienda freezar, ya que la naranja y el hinojo pierden textura.

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