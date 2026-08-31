Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, rápida y fácil

Colores y frescura en cada bocado: una opción ideal para sumar variedad a cualquier comida del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta ensalada de lentejas, hinojo y naranjas es una explosión de frescura y texturas, ideal para quienes buscan algo nutritivo pero liviano. La combinación de legumbres con frutas cítricas y hortalizas crocantes es un clásico que nunca pasa de moda.

En la Argentina, suele aparecer en almuerzos rápidos, como opción vegetariana o acompañamiento en asados, y es infaltable en las viandas para llevar al trabajo o la facultad. El hinojo aporta ese toque anisado tan particular y la naranja un dulzor refrescante. Prepararla lleva apenas unos minutos y el resultado es tan vistoso como rico.

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Receta de ensalada de lentejas, hinojo y naranjas

Se trata de una ensalada fría donde las lentejas cocidas se combinan con láminas finas de hinojo, gajos de naranja y un aliño (aderezo) simple a base de aceite de oliva y jugo de naranja. Puede llevar cebolla morada, perejil fresco y un poco de zanahoria rallada para sumar color.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción (de las lentejas, si no son enlatadas): 10 minutos

Ingredientes

La combinación de legumbres, cítricos y vegetales crocantes transforma una ensalada simple en una experiencia distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

200 gr de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas, bien escurridas) 1 hinojo mediano 2 naranjas 1/2 cebolla morada (opcional) 1 zanahoria chica (opcional) 2 cucharadas de perejil fresco picado 3 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto Jugo de 1/2 naranja extra (para el aliño)

Cómo hacer ensalada de lentejas, hinojo y naranjas, paso a paso

Cocinar las lentejas si se usan secas: hervirlas en abundante agua hasta que estén tiernas (aprox. 10 minutos). Enfriar y escurrir bien. Cortar el hinojo en láminas finas (usar mandolina si tenés) y reservar. Pelar las naranjas a vivo (retirando toda la parte blanca) y separar los gajos. Si usás, cortar la cebolla morada en pluma y rallar la zanahoria. En un bol grande, mezclar las lentejas, el hinojo, la naranja, la cebolla y la zanahoria. Sumar el perejil picado. En un frasquito, emulsionar el aceite de oliva con el jugo de naranja extra, sal y pimienta. El aliño debe prepararse justo antes de servir. Volcar el aliño sobre la ensalada, mezclar suavemente y servir bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal liviano, 6 si es acompañamiento.

Práctica, sabrosa y rendidora: una receta perfecta para llevar en vianda o compartir en la mesa familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente bien cerrado. No se recomienda freezar, ya que la naranja y el hinojo pierden textura.