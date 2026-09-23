María Pacheco, experta en liderazgo: “Cuando reaccionas impulsivamente, dejas de decidir tú y empiezan a decidir tus emociones”

El interés por la inteligencia emocional creció en el ámbito laboral para la gestión de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El interés por la inteligencia emocional creció de forma sostenida en los últimos años como campo de estudio y como herramienta práctica para el ámbito laboral. La capacidad de gestionar las propias emociones sin que interfieran en la toma de decisiones se convirtió en una competencia valorada tanto para personas que lideran equipos como para quienes integran uno. En ese marco, la gestión de las provocaciones ocupa un lugar central: no se trata de evitar el conflicto, sino de no perder el hilo de la conversación cuando alguien intenta desestabilizar.

María Pacheco, coach ejecutiva, experta en liderazgo, sostiene que “cuando reaccionas impulsivamente, dejas de decidir tú, empiezan a decidir tus emociones”. La frase resume su diagnóstico sobre uno de los errores más frecuentes en las conversaciones difíciles: responder antes de pensar y ceder el control de la situación a quien busca provocar una reacción.

PUBLICIDAD

El fenómeno es cotidiano y aparece también en la vida personal. Alguien interrumpe, corrige delante de otros o lanza un comentario con doble intención, y el interlocutor reacciona en el momento de la peor manera posible o, por el contrario, se queda paralizado y no dice nada. Horas después, con la cabeza fría, llega la respuesta que hubiera sido adecuada. Ese desfase entre la reacción y la respuesta deseada es el punto de partida desde el que Pacheco trabaja sus consejos sobre control emocional en entornos de presión.

Qué dice la psicología sobre las personas que mantienen la calma durante una provocación en una conversación

La psicología indica que mantener la calma y el control ante una provocación refleja alta inteligencia emocional, dominio del sistema nervioso y una estrategia consciente de regulación emocional, y no debilidad o indiferencia. Quienes logran no reaccionar de forma impulsiva activan una pausa consciente que interrumpe el ciclo de conflicto.

PUBLICIDAD

La experta María Pacheco sostiene que responder por impulso cede el control a las emociones (@MaríaPacheco_Lidera360)

Esa pausa cumple una función doble. Por un lado, le permite a quien la ejecuta ordenar su respuesta antes de emitirla. Por el otro, rompe el ciclo de conflicto: al no dar la respuesta agresiva o defensiva que el provocador busca, se le niega el protagonismo y se desarma la confrontación. Desde esa perspectiva, la ausencia de reacción inmediata no es un signo de debilidad, sino una herramienta de gestión.

Este enfoque coincide con lo que Pacheco señala en sus publicaciones: “Las personas con más seguridad no siempre tienen la respuesta más rápida, tienen la capacidad de no reaccionar por impulso”. La velocidad de respuesta, en su lectura, no equivale a solidez ni a inteligencia en la conversación.

PUBLICIDAD

Las frases clave que pocas personas usan

Pacheco identifica tres recursos verbales concretos para manejar situaciones en las que alguien intenta provocar una reacción.

El primero apunta a instar a que la otra persona se explique. Lo que propone es preguntar: “¿Qué quieres decir exactamente con eso?”. La lógica detrás es que muchos comentarios provocadores están diseñados para generar una reacción defensiva, no para abrir un diálogo. Cuando se le pide a quien hizo el comentario que lo desarrolle, con frecuencia no tiene argumentos para sostenerlo y la presión se disuelve sola. El segundo recurso consiste en pedir que la otra persona sustente su afirmación: “¿En qué te basas para decir eso?”. Pacheco aclara que no se trata de iniciar una discusión, sino de solicitar una justificación. Cuando no hay razones detrás del comentario, según la experta, “la conversación cambia sola”. El restante es no responder “en caliente”. Si la situación lo requiere, la frase propuesta es: “Prefiero pensarlo y te respondo después.” En palabras de Pacheco: “No tienes que contestar todo en este mismo instante. Responder más tarde no es perder, muchas veces es la forma más inteligente de mantener el control”.

Una pausa breve interrumpe el ciclo de conflicto y desarma la confrontación en la conversación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consejos de María Pacheco, experta en liderazgo

En sus publicaciones, Pacheco detalla una secuencia de pasos para responder ante una falta de respeto o un comentario provocador, especialmente cuando ocurre en público.

Hacer una minipausa de dos o tres segundos antes de decir cualquier cosa. Según la experta, esa pausa cumple dos funciones: ayuda a calmarse y obliga a la otra persona a quedarse unos instantes con lo que acaba de decir. Bajar el ritmo del habla al responder. Pacheco sostiene que “las personas que más autoridad transmiten no hablan más fuerte, hablan con más calma”. La modulación de la voz, en su perspectiva, es una señal de control, no de sumisión. Nombrar el problema sin escalar el conflicto. La frase propuesta es: “Prefiero que mantengamos un tono correcto”. Pacheco indica que, después de decirla, hay que continuar con la idea que se desarrollaba, sin explicar el porqué de la intervención ni dejar que el comentario ajeno marque el rumbo de la conversación.

La experta subraya que estos recursos tienen mayor peso cuando se ocupa una posición de liderazgo: “Tu gente no solo escucha lo que dices, también ve qué haces cuando alguien intenta sacarte de tu sitio”. Desde esa lectura, la forma en que se gestionan las provocaciones en público define parte de la autoridad que percibe un equipo sobre quien lo conduce.

PUBLICIDAD