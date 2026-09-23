Tiene 11 años, aprendió a coser en la escuela y presentó su colección de alta costura en Argentina Fashion Week

La comercialización de las prendas exhibidas en la pasarela se gestiona a través de la cuenta oficial de Instagram de la creadora

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Con 11 años, Lola comenzó a dar sus primeros pasos en las pasarelas al presentar una colección de vestidos de alta costura en Argentina Fashion Week. Cada prenda fue confeccionada a partir de telas, bordados y decisiones tomadas por ella misma, como parte de un aprendizaje que inició a los cuatro años en un taller de costura de su colegio.

La joven cursa la escuela primaria y comenzará la secundaria el próximo año. Aunque todavía no decidió si elegirá una institución con orientación en diseño, proyecta continuar su formación en moda.

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Del taller escolar a los vestidos de alta costura

El vínculo de Lola con la costura nació en un taller escolar, donde aprendió a hilvanar con aguja y realizó muñecos de tela, almohadones y otras piezas pequeñas. Las explicaciones de su maestra sobre las máquinas de coser despertaron su interés por conocer cómo funcionaban.

A los seis o siete años, pidió asistir a un instituto para profundizar ese aprendizaje. Su madre buscó clases adaptadas a su edad y la inscribió en un espacio donde incorporó técnicas de costura a máquina, moldería, pintura sobre tela y confección de prendas, bolsos y vestidos.

La formación de Lola incluyó técnicas de moldería, confección a máquina y pintura sobre tela en un instituto adaptado a su edad (captura de video)

Lola aprendió rápido a usar la máquina de coser y luego eligió trabajar desde su casa junto a una maestra. Quería dedicar más tiempo a cada proyecto y avanzar hacia piezas de mayor complejidad.

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Su primera máquina fue un regalo de Papá Noel, según contó en Infobae A las Nueve. Más tarde, su madre comenzó a comprarle telas y materiales, mientras una amiga le entregó retazos para sus creaciones.

La elección de cada material también forma parte de su trabajo. Lola visita retacerías para revisar opciones y, cuando sus obligaciones escolares le impiden acompañar a su madre, recibe fotos de las telas para evaluarlas antes de decidir.

El primer vestido pensado para ella fue el punto de partida hacia modelos más elaborados. Su hermana también se probó aquella pieza rosa, hecha con tul en tonos pastel y oscuros, bordado floral en el torso y tiras rosas como terminación.

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El aprendizaje de la joven comenzó a los cuatro años en un taller de costura escolar donde confeccionó sus primeras piezas (@sissibylola)

“Empecé a diseñar más”, recordó la joven sobre el proceso que siguió después de esa primera creación. Desde entonces, concentró su producción en vestidos de alta costura, un trabajo que inició hace casi dos años.

Una colección definida desde el boceto hasta el bordado

Cada vestido comienza con un dibujo previo. Luego, Lola selecciona las telas, los colores, los bordados y los demás elementos que integrarán la prenda antes de iniciar la confección.

“Yo hago el diseño ya y después elijo las telas, los colores”, explicó. La diseñadora también define los tipos de tela y los detalles de cada modelo durante esa primera etapa.

El proyecto puede modificarse mientras avanza el trabajo. Si considera que un elemento funcionaría mejor en otra prenda, lo reserva para una pieza diferente.

La colección presentada en Argentina Fashion Week reunió sus diseños de alta costura en una pasarela compartida con un grupo. La hermana de Lola abrió el desfile con uno de los modelos.

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También participaron tres alumnas de una escuela de modelos, Moorea, hija de Floppy Tesouro, y Donna, hija de Gabriela Sari. Lola llevó durante el evento un traje de la marca Mona Lisa, aunque aclaró que esa prenda no fue confeccionada por ella.

Lola presentó su colección de vestidos de alta costura a los 11 años en la Argentina Fashion Week (@sissibylola)

Su producción actual está centrada en los vestidos, aunque también le interesa la ropa urbana. Conoce a varios diseñadores, pero no eligió a uno como referencia principal.

Los vestidos de la colección están a la venta junto con otras prendas que no fueron exhibidas en la pasarela. La diseñadora difundió esa posibilidad mediante su cuenta de Instagram @sissibylola, desde donde las personas interesadas pueden acceder a un número de contacto y coordinar una cita para conversar sobre un modelo.

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Lola todavía no realizó vestidos a medida para clientas porque publicó sus prendas hace poco. Sin embargo, contempla crear diseños junto a cada persona o trabajar a partir de una idea que ya tenga definida: “Podemos diseñar juntas”.

“Me gustaría ser una diseñadora reconocida globalmente”, afirmó Lola sobre su objetivo dentro de la moda.

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