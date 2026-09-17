Cuáles son las 50 mejores empresas para el desarrollo profesional de las mujeres en Argentina en 2026

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres 2026 de Great Place To Work Argentina evaluó a 31.400 colaboradores de 250 organizaciones y distinguió a 50 empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué diferencia a las organizaciones donde las mujeres perciben oportunidades reales de crecimiento, reconocimiento y participación?

La edición 2026 del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres, de Great Place To Work Argentina (GPTW), apunta a culturas laborales donde la experiencia cotidiana presenta brechas mínimas entre el sexo femenino y masculino en materia de liderazgo, desarrollo y trato justo.

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Para esta edición, la consultora relevó a 31.400 colaboradores y a 250 organizaciones participantes.

El listado final distinguió a 50 empresas, distribuidas en cuatro categorías según su dotación: PyMEs, compañías de hasta 250 colaboradores, de 251 a 1.000 y de más de 1.000.

El informe sostiene que las organizaciones reconocidas lograron reducir la distancia de percepción entre mujeres y hombres en las cinco dimensiones evaluadas: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. La mayor diferencia no supera 1,5 puntos porcentuales.

Entre las mujeres que trabajan en las compañías seleccionadas, la credibilidad alcanza 91% y el compañerismo llega a 93%. En el caso de los hombres, los valores son de 90% y 92%, respectivamente.

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Las empresas del ranking redujeron la brecha de género

Las empresas reconocidas en el ranking Mujeres 2026 redujeron la brecha de género en credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conclusión del estudio es que las diferencias entre la experiencia laboral de mujeres y hombres son acotadas dentro de las empresas reconocidas. En credibilidad, la valoración de las mujeres fue de 91%, un punto por encima de la registrada entre los hombres. En respeto y ecuanimidad, ambos grupos alcanzaron 90% y 89%, respectivamente.

La distancia frente al resto del mercado resulta más marcada. Las compañías del ranking registraron 90% en credibilidad, frente a 64% del mercado; 89% en respeto, contra 63%; y 88% en ecuanimidad, frente a 64%. En orgullo y compañerismo, los resultados fueron de 90% y 92%, mientras que el mercado alcanzó 68% y 71%.

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El estudio identificó que la percepción de justicia y reconocimiento es uno de los factores que más distingue a estas organizaciones. Fuera del ranking, menos de la mitad de los trabajadores considera que los reconocimientos se distribuyen de manera equitativa. Cuatro de cada 10 confían en que los ascensos se definen por mérito y tres de cada 10 creen que su opinión incide en las decisiones que afectan su trabajo.

Los ascensos, el reconocimiento y la distribución de beneficios

En las empresas reconocidas, el 83% de las mujeres y de los hombres considera que los ascensos se otorgan a quienes más los merecen. En el resto del mercado, ese indicador cae a 49%.

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La percepción de ausencia de favoritismos también muestra una brecha. El 85% de las personas consultadas dentro del ranking considera que los líderes evitan esas prácticas, frente a 51% en el mercado general.

Otro de los datos relevados se relaciona con la distribución de las ganancias. El 70% de mujeres y hombres de las compañías seleccionadas considera que recibe una porción justa de los resultados de la organización. En el mercado, la cifra es de 35%.

Great Place To Work atribuye esos resultados a prácticas que incluyen la revisión de brechas salariales, el seguimiento de las promociones, los objetivos de representación femenina en puestos de liderazgo, los procesos de selección inclusivos y los programas de mentoría.

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El liderazgo cercano y la autonomía

La credibilidad de los líderes se vincula con la claridad de las expectativas, la comunicación del rumbo de la compañía, la accesibilidad de los responsables y la autonomía de los equipos.

En las organizaciones que integran el ranking, el 88% de las mujeres considera que los líderes comunican con claridad lo que esperan de ellas. El porcentaje asciende a 91% al consultar sobre la visión de la organización y llega a 94% en el indicador sobre accesibilidad de los líderes.

Las diferencias frente al mercado alcanzan 30 puntos en la comunicación de expectativas, 28 puntos en la claridad sobre el rumbo de la organización y 21 puntos en la accesibilidad de los responsables. El informe también registró una ventaja de 25 puntos en la confianza que los líderes depositan en los equipos sin una supervisión constante.

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Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina, sostuvo que la equidad requiere consistencia en las prácticas diarias. “La confianza, el desarrollo y el reconocimiento ya no dependen de quién los recibe”, afirmó en el informe al referirse a los resultados de las compañías distinguidas.

La participación en decisiones y la capacitación

El informe también destaca los indicadores vinculados con el respeto, entendido como la posibilidad de proponer ideas, participar de decisiones, capacitarse y aprender de los errores.

El 87% de las mujeres que trabajan en las organizaciones reconocidas indicó que recibe capacitación u otras formas de desarrollo profesional. En el mercado, ese porcentaje es de 56%.

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La diferencia fue aún mayor en otros indicadores. El 92% señaló que los líderes fomentan y responden a sus sugerencias e ideas, contra 61% del mercado. El 90% sostuvo que se reconoce a quienes prueban nuevas maneras de hacer las cosas, incluso si el resultado no es el esperado, mientras que en el mercado la proporción es de 53%.

Además, el 87% afirmó que los líderes involucran a las personas en decisiones que afectan su trabajo o su entorno laboral. Fuera de las compañías seleccionadas, ese registro es de 51%.

La calidad de los vínculos laborales, el sentido de pertenencia y la colaboración entre compañeros completan los aspectos mejor valorados dentro del ranking.

La metodología For All del ranking Mujeres 2026 midió confianza, liderazgo, participación y desarrollo, y mostró que las empresas de 10 a 50 personas superaron en 15 puntos a las de más de 1.000 colaboradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 92% de los colaboradores de las empresas reconocidas afirmó que puede contar con la colaboración de los demás, frente a 68% en el mercado. El 89% manifestó que quiere trabajar allí por mucho tiempo, una diferencia de 22 puntos respecto del resto de las organizaciones relevadas.

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El 85% indicó que su trabajo tiene un significado especial y que no es solo una tarea. A su vez, el 93% expresó orgullo por los logros colectivos de la organización.

El tamaño de las empresas también marcó una diferencia. Las organizaciones de entre 10 y 50 personas superaron en 15 puntos, en el promedio general de favorabilidad, a las compañías de más de 1.000 colaboradores.

Metodología y criterios del ranking Mujeres 2026

La clasificación se elaboró bajo la Metodología For All, que releva la percepción de los empleados sobre confianza, vivencia de los valores de la empresa, capacidad para proponer ideas y efectividad del liderazgo.

La evaluación considera la experiencia de los colaboradores, con independencia de su género, antigüedad, área o posición jerárquica. Las respuestas surgen de encuestas de clima organizacional aplicadas en las empresas participantes.

El ranking final incluye 13 empresas de más de 1.000 colaboradores, 12 de entre 251 y 1.000, 12 de hasta 250 y 13 PyMEs.

El ranking completo de Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres 2026

Más de 1.000 colaboradores

1. Arcos Dorados

2. PedidosYa

3. Philip Morris Argentina

4. Banco Patagonia

5. DHL

6. Green Armor

7. SanCor Salud

8. EY

9. Softtek

10. ITTI

11. Verisure

12. Deloitte

13. Nestlé

De 251 a 1.000 colaboradores

1. Hilton

2. Universidad Siglo 21

3. Oldelval

4. Salesforce

5. Moura

6. Lenovo

7. Schneider Electric

8. Assurant

9. AES Corporation

10. Allianz

11. SC Johnson

12. ZS

Hasta 250 colaboradores

1. Hotel Saint George

2. ABN Digital

3. Webflow

4. Nubax

5. Morel Vulliez

6. TCR South America

7. Compra Gamer

8. Adila Fin & Pay

9. Zurich Santander Seguros

10. Qualia

11. AW

12. Nubiral

PyMEs

1. GEA Logistics

2. Oceanic International Trade

3. Lograr Seguros

4. Bro Food Supplier

5. Garage Deep Analytics

6. Diversitas

7. Inversora Libertad

8. Central Real Estate Argentina

9. WNPower

10. Biofilm

11. EGS.AR Servicios Cloud IT

12. Braycom

13. RBS Reinsurance Broking Services

Para consultar el ranking completo y las empresas distinguidas en 2026 puede acceder aquí al informe de Great Place to Work.