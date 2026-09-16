Receta de tomates cherry confitados, rápida y fácil

Los tomates cherry confitados transforman una guarnición simple en un bocado lleno de aroma, dulzor y jugosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tomates cherry confitados transforman una guarnición simple en un bocado lleno de aroma, dulzor y jugosidad. Se preparan con pocos ingredientes y quedan listos en menos de 30 minutos.

En Argentina suelen acompañar picadas, bruschettas, pastas, pizzas, carnes y ensaladas. También son una buena opción para tener a mano durante la semana y resolver una comida rápida.

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Receta de tomates cherry confitados

Se trata de tomates cherry cocidos a temperatura moderada con aceite de oliva, ajo y hierbas hasta que se ablanden, concentren su sabor y conserven parte de sus jugos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

500 gr de tomates cherry

4 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, laminados

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de tomillo seco o fresco

1 pizca de azúcar

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto

La preparación combina, entre otros ingredientes, tomates cherry con aceite de oliva y ajo laminado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tomates cherry confitados, paso a paso

Precalentar el horno a 160°C. Lavar los tomates cherry y secarlos bien. Colocarlos enteros en una fuente para horno. Agregar el aceite de oliva, el ajo, el orégano, el tomillo, el azúcar, la sal y la pimienta. Mezclar con cuidado para que todos los tomates queden cubiertos. No hace falta pincharlos: así conservan mejor sus jugos. Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que la piel se arrugue y los tomates estén tiernos. La cocción debe ser moderada para evitar que se quemen. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de servir. El aceite caliente concentra el sabor mientras la preparación reposa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición o 2 porciones abundantes para acompañar pastas, tostadas o una ensalada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 135 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar los tomates en un recipiente hermético, cubiertos con su aceite, dentro de la heladera durante un máximo de 4 días.

Para conservarlos en el freezer, colocarlos en un recipiente apto y guardarlos durante hasta 2 meses. Descongelar dentro de la heladera y consumirlos tibios o a temperatura ambiente.

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