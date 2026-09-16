Tendencias

Para aprendices y expertos: 10 suculentas de bajo mantenimiento para cultivar en interiores

Una selección reúne especies ornamentales que toleran períodos secos y requieren pautas simples de luz, drenaje y riego dentro del hogar. Consejos para que cada especie prospere sin esfuerzo

Colección de plantas suculentas verdes, rojas y amarillas cultivadas en macetas de cerámica variadas.
Las suculentas necesitan drenaje rápido, luz adecuada y riegos ajustados a la sequedad del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las suculentas almacenan agua en sus tejidos y por eso pueden tolerar períodos secos. Esa capacidad no vuelve idénticos sus cuidados: la luz disponible, el drenaje y la temperatura determinan qué especies pueden mantenerse en cada ambiente.

Antes de elegir, conviene revisar el espacio y la maceta. La Real Sociedad de Horticultura (RHS) recomienda recipientes con orificios y un sustrato poroso, de drenaje rápido.

PUBLICIDAD

En la mayoría de los casos, el riego debe esperar hasta que el sustrato se seque; el agua estancada eleva el riesgo de pudrición. La guía reúne pautas generales para cactus y suculentas.

1. El aloe vera: mucha claridad y riegos espaciados

Planta de aloe vera en maceta de barro sobre mesa de madera. Ventana a la izquierda. Pared con textiles y cerámica decorativa al fondo.
El aloe vera tolera períodos secos y necesita mucha claridad con riegos espaciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aloe vera forma rosetas de hojas carnosas. Sus tejidos de reserva le permiten afrontar sequías, según los Reales Jardines Botánicos de Kew. Requiere buena luz y una mezcla que no conserve humedad.

PUBLICIDAD

2. La planta de jade: crece mejor con sustrato aireado

Primer plano de una mano enguantada vertiendo agua de una regadera crema sobre el sustrato de un árbol de jade, cuyas hojas verdes están cubiertas de gotas de agua.
La planta de jade crece mejor con luz intensa y un sustrato aireado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de jade (Crassula ovata) guarda agua en hojas, tallos y raíces. Agradece varias horas de luz intensa y riegos profundos, separados por el secado del medio. La falta de luz puede alargar sus tallos, según Wisconsin Horticulture.

3. Las echeverias: evitar el frío y encharcamiento

Macetas de barro con suculentas sobre una mesa de madera redonda, junto a una taza, guantes de trabajo y herramientas de jardín.
Las echeverias requieren una ventana luminosa, temperaturas templadas y protección frente al encharcamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las echeverias se identifican por sus rosetas compactas. La RHS recomienda mantenerlas por encima de 10 °C y no dejarlas nunca sobre agua acumulada. Una ventana luminosa y una maceta perforada favorecen su cultivo interior.

4. Las haworthias: luz indirecta brillante

Una suculenta con franjas blancas en maceta gris sobre un mueble de madera, junto a libros, una vela y un cuadro.
Las haworthias se adaptan a la luz indirecta brillante y necesitan menos agua durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las haworthias presentan hojas con bandas, puntos o relieves, según la especie. Se adaptan a luz indirecta brillante, aunque el exceso de riego las perjudica. Durante el invierno, necesitan menos agua y temperaturas por encima de 10 °C, según RHS.

5. La sansevieria: riegos poco frecuentes

Una planta verde en maceta blanca sobre una mesa de madera, junto a un sofá gris y una ventana con cortinas blancas.
La sansevieria resiste interiores y prospera con riegos poco frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria se reconoce por sus hojas firmes y verticales. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la incluye entre las plantas de interior. Entre riegos, el sustrato debe secarse y el plato no debe conservar excedentes de agua.

6. El kalanchoe: pide luz filtrada

Una maceta de barro con una planta de flores rosa, sustrato derramado, una pala de mano y una bolsa de tierra sobre una mesa de madera.
El kalanchoe necesita luz intensa filtrada y un sustrato seco entre cada riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kalanchoe reúne especies de hojas gruesas; algunas producen flores. Para evitar daños en el follaje, necesita luz intensa pero filtrada en interiores y riego solo cuando el sustrato haya perdido humedad. El invierno exige una frecuencia menor.

7. La cola de burro: protegido de golpes

Una maceta con una suculenta colgante sobre una mesa de madera en una sala decorada con plantas, libros y un sillón.
La cola de burro desarrolla tallos colgantes y requiere protección frente a golpes y caídas de hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cola de burro (Sedum morganianum) desarrolla tallos colgantes cubiertos por hojas carnosas. Resulta conveniente ubicarla en una maceta elevada, lejos de zonas de paso, ya que sus hojas se desprenden con facilidad. Necesita drenaje y luz abundante.

8. El rosario: luz intensa junto a una ventana

Plantas suculentas, cactus en macetas, libros, macetas de barro y una regadera sobre una barra de madera frente a una sala.
El rosario forma tallos colgantes y necesita una ubicación muy luminosa dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rosario (Curio rowleyanus) forma tallos colgantes con hojas esféricas que almacenan agua. En interiores necesita una ubicación muy luminosa. El riego debe ser moderado y siempre posterior al secado del sustrato, especialmente durante los meses fríos.

9. La cadena de corazones: luz indirecta

Una planta Ceropegia woodii en maceta de barro sobre un mueble blanco con libros, una taza y suculentas de fondo.
La cadena de corazones prefiere la luz intensa indirecta y no tolera la humedad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de corazones (Ceropegia woodii) combina tallos largos con hojas pequeñas y carnosas. Se adapta a una ventana con luz intensa indirecta. El exceso de sol directo puede afectar el follaje, mientras que la humedad constante compromete sus raíces.

10. La corona de Cristo: sol y manejo cuidadoso

Dos macetas de terracota de diferente tamaño con plantas verdes de tallos espinosos y flores rojas sobre el alféizar de una ventana.
La corona de Cristo requiere varias horas de sol directo y un manejo cuidadoso por sus espinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corona de Cristo (Euphorbia milii) tiene tallos espinosos y hojas verdes. Para mantenerse en interiores, precisa varias horas de luz directa. Debe manipularse con cuidado por sus espinas y recibir agua solo cuando la mezcla de cultivo esté seca.

Las necesidades varían aun dentro de un mismo género. Por eso, la indicación de riego no debe basarse en un calendario fijo: observar la sequedad del sustrato, intensidad de la luz y estado de las hojas permite ajustar el manejo de cada ejemplar. La RHS advierte que la mayoría de estas plantas tolera mal las condiciones húmedas, sobre todo en invierno.

Temas Relacionados

PlantasJardineríaplantas medicinalesNewsroom BUESuculentasAloe VeraPlantaFlores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

7 cambios en la rutina de lavado que evitan gastos innecesarios

Pequeñas decisiones cotidianas vinculadas al cuidado de la ropa pueden influir en el consumo de agua, electricidad y productos dentro del hogar

7 cambios en la rutina de lavado que evitan gastos innecesarios

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

Investigadores del Reino Unido analizaron a más de 90.000 personas y hallaron que ciertas alteraciones se relacionan con mayor probabilidad de fibrilación auricular, una condición que eleva el riesgo de ACV

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

“Mi truco es hacer todo con miedo”: Gastón Edul revela su método para animarse, confiar en sí mismo y salir de la zona de confort

En La Fórmula Podcast, el periodista repasó los seis meses de preparación para La Velada y reveló qué aprendió sobre sus propios límites después de subirse al ring. También habló de su desembarco en el streaming, su marca personal y sus planes para seguir explorando nuevos formatos

“Mi truco es hacer todo con miedo”: Gastón Edul revela su método para animarse, confiar en sí mismo y salir de la zona de confort

Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos

La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa. Revisiones breves y frecuentes en la mesada, el baño o la entrada evitan que el desorden se acumule y termine por requerir una jornada completa

Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos

Infobae recibió una mención de honor de la Cámara Argentina de la Moda: así fue el emotivo acto

La directora editorial Daniela Blanco obtuvo una distinción especial en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El encuentro reunió a diseñadores y referentes que ponen en valor el ecosistema de la moda y el textil

Infobae recibió una mención de honor de la Cámara Argentina de la Moda: así fue el emotivo acto

DEPORTES

La Fórmula 1 confirmó el calendario 2027 con nuevas carreras sprint y la salida de varios históricos circuitos

La Fórmula 1 confirmó el calendario 2027 con nuevas carreras sprint y la salida de varios históricos circuitos

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

“No sos vos, soy yo”: el reencuentro de Molteni y González, una pareja que se separó sin pelearse

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

Japón registró un déficit comercial por cuarto mes consecutivo por el aumento de las importaciones de petróleo

Estados Unidos destruyó dos lanchas rápidas iraníes que intentaban capturar un dron marino del CENTCOM