Para aprendices y expertos: 10 suculentas de bajo mantenimiento para cultivar en interiores

Las suculentas necesitan drenaje rápido, luz adecuada y riegos ajustados a la sequedad del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las suculentas almacenan agua en sus tejidos y por eso pueden tolerar períodos secos. Esa capacidad no vuelve idénticos sus cuidados: la luz disponible, el drenaje y la temperatura determinan qué especies pueden mantenerse en cada ambiente.

Antes de elegir, conviene revisar el espacio y la maceta. La Real Sociedad de Horticultura (RHS) recomienda recipientes con orificios y un sustrato poroso, de drenaje rápido.

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En la mayoría de los casos, el riego debe esperar hasta que el sustrato se seque; el agua estancada eleva el riesgo de pudrición. La guía reúne pautas generales para cactus y suculentas.

1. El aloe vera: mucha claridad y riegos espaciados

El aloe vera tolera períodos secos y necesita mucha claridad con riegos espaciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aloe vera forma rosetas de hojas carnosas. Sus tejidos de reserva le permiten afrontar sequías, según los Reales Jardines Botánicos de Kew. Requiere buena luz y una mezcla que no conserve humedad.

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2. La planta de jade: crece mejor con sustrato aireado

La planta de jade crece mejor con luz intensa y un sustrato aireado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de jade (Crassula ovata) guarda agua en hojas, tallos y raíces. Agradece varias horas de luz intensa y riegos profundos, separados por el secado del medio. La falta de luz puede alargar sus tallos, según Wisconsin Horticulture.

3. Las echeverias: evitar el frío y encharcamiento

Las echeverias requieren una ventana luminosa, temperaturas templadas y protección frente al encharcamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las echeverias se identifican por sus rosetas compactas. La RHS recomienda mantenerlas por encima de 10 °C y no dejarlas nunca sobre agua acumulada. Una ventana luminosa y una maceta perforada favorecen su cultivo interior.

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4. Las haworthias: luz indirecta brillante

Las haworthias se adaptan a la luz indirecta brillante y necesitan menos agua durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las haworthias presentan hojas con bandas, puntos o relieves, según la especie. Se adaptan a luz indirecta brillante, aunque el exceso de riego las perjudica. Durante el invierno, necesitan menos agua y temperaturas por encima de 10 °C, según RHS.

5. La sansevieria: riegos poco frecuentes

La sansevieria resiste interiores y prospera con riegos poco frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria se reconoce por sus hojas firmes y verticales. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la incluye entre las plantas de interior. Entre riegos, el sustrato debe secarse y el plato no debe conservar excedentes de agua.

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6. El kalanchoe: pide luz filtrada

El kalanchoe necesita luz intensa filtrada y un sustrato seco entre cada riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kalanchoe reúne especies de hojas gruesas; algunas producen flores. Para evitar daños en el follaje, necesita luz intensa pero filtrada en interiores y riego solo cuando el sustrato haya perdido humedad. El invierno exige una frecuencia menor.

7. La cola de burro: protegido de golpes

La cola de burro desarrolla tallos colgantes y requiere protección frente a golpes y caídas de hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cola de burro (Sedum morganianum) desarrolla tallos colgantes cubiertos por hojas carnosas. Resulta conveniente ubicarla en una maceta elevada, lejos de zonas de paso, ya que sus hojas se desprenden con facilidad. Necesita drenaje y luz abundante.

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8. El rosario: luz intensa junto a una ventana

El rosario forma tallos colgantes y necesita una ubicación muy luminosa dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rosario (Curio rowleyanus) forma tallos colgantes con hojas esféricas que almacenan agua. En interiores necesita una ubicación muy luminosa. El riego debe ser moderado y siempre posterior al secado del sustrato, especialmente durante los meses fríos.

9. La cadena de corazones: luz indirecta

La cadena de corazones prefiere la luz intensa indirecta y no tolera la humedad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de corazones (Ceropegia woodii) combina tallos largos con hojas pequeñas y carnosas. Se adapta a una ventana con luz intensa indirecta. El exceso de sol directo puede afectar el follaje, mientras que la humedad constante compromete sus raíces.

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10. La corona de Cristo: sol y manejo cuidadoso

La corona de Cristo requiere varias horas de sol directo y un manejo cuidadoso por sus espinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corona de Cristo (Euphorbia milii) tiene tallos espinosos y hojas verdes. Para mantenerse en interiores, precisa varias horas de luz directa. Debe manipularse con cuidado por sus espinas y recibir agua solo cuando la mezcla de cultivo esté seca.

Las necesidades varían aun dentro de un mismo género. Por eso, la indicación de riego no debe basarse en un calendario fijo: observar la sequedad del sustrato, intensidad de la luz y estado de las hojas permite ajustar el manejo de cada ejemplar. La RHS advierte que la mayoría de estas plantas tolera mal las condiciones húmedas, sobre todo en invierno.

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