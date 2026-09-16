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Receta de canastitas de atún y queso, rápida y fácil

Una propuesta al horno, con tapas de empanada y una mezcla de cebolla, tomate y mozzarella, que rinde 12 unidades

Cuatro canastitas de masa dorada con queso fundido sobre un plato de cerámica, en una mesa de madera junto a un paño de lino.
La receta de canastitas de atún y queso demanda 35 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las canastitas de atún y queso son una solución rápida para la mesa familiar: se preparan con pocos ingredientes y salen doradas, sabrosas y con un relleno cremoso.

En Argentina son una opción práctica para una cena liviana, una vianda o una reunión. También resultan ideales para aprovechar tapas de empanada que ya están en la heladera.

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Receta de canastitas de atún y queso

Se trata de pequeñas canastitas hechas con tapas de empanada, rellenas con atún, cebolla, tomate y queso mozzarella. Se cocinan al horno hasta que la masa queda dorada y el queso, bien fundido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas de empanada para horno
  • 400 g de atún escurrido
  • 1 cebolla mediana picada
  • 200 g de tomate pelado, sin semillas y picado
  • 150 g de queso mozzarella en cubos o rallado
  • 20 ml de aceite
  • 1 huevo para pintar
  • 5 g de sal
  • 2 g de pimienta
  • 3 g de orégano

Cómo hacer canastitas de atún y queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180℃.
  2. Calentar el aceite en una sartén. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
  3. Incorporar el tomate, la sal, la pimienta y el orégano. Cocinar durante 8 minutos, hasta que el líquido se reduzca.
  4. Retirar la sartén del fuego y sumar el atún escurrido. Mezclar y dejar entibiar.
  5. Colocar cada tapa de empanada dentro de un molde para muffins o pirotines, formando una canastita con los bordes hacia arriba.
  6. Distribuir el relleno de atún en las tapas y agregar el queso mozzarella.
  7. No sobrecargar las canastitas, porque el relleno puede desbordarse durante la cocción.
  8. Pintar los bordes con huevo batido y llevar al horno durante 18 a 20 minutos.
  9. Retirar cuando la masa esté dorada y el queso completamente derretido. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Canastita de hojaldre cortada a la mitad sobre una tabla de madera con relleno visible de atún, tomate y queso mozzarella derretido.
La cebolla se cocina con tomate, sal, pimienta y orégano antes de incorporar el atún escurrido al relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 12 canastitas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las canastitas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, llevarlas al horno a 180 ℃ durante 8 minutos. También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes, preferentemente una vez frías y separadas con papel manteca.

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