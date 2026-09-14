Cómo mantener la casa ordenada: 9 claves de la psicología para crear una rutina de limpieza

La organización de la casa mejora cuando los objetivos de limpieza son concretos, acotados y ajustados al tiempo disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener el orden en casa suele convertirse en una tarea que se posterga entre obligaciones, falta de tiempo y objetivos demasiado amplios. Cuando las actividades se acumulan, retomar la rutina puede resultar difícil.

En ese contexto, un artículo publicado en Psychology Today plantea que nueve cambios de comportamiento para mantener la casa ordenada pueden trasladar al hogar herramientas usadas para modificar hábitos de salud

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Para algunas personas, el orden parece una reacción automática. Para otras, como Emily Hylton Jean, doctora en Filosofía y máster en Salud Pública de la Universidad de Miami, la limpieza suele quedar detrás de escribir, cuidar el huerto o preparar una receta de galletas pendiente. El resultado, cuenta la autora, es una casa que con frecuencia se desordena y una frustración que vuelve a empezar.

La experta buscó investigaciones que mostraran cómo dejar de posponer las tareas domésticas y sostener la organización. Su revisión bibliográfica no dio resultados: la limpieza del hogar no parece constituir un campo de estudio relevante. A partir de allí, propuso una equivalencia: las estrategias que ayudan a cambiar conductas ligadas a la salud pueden servir para transformar los hábitos de limpieza.

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Emily Hylton Jean sostiene que las estrategias de cambio de conducta pueden servir para dejar de posponer la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Definir objetivos concretos y acotados

El primer paso consiste en definir un objetivo posible y concreto. Establecer metas figura entre los puntos de partida más habituales y efectivos para modificar conductas. Ante una vivienda en desorden, “limpiar la casa” puede ser una consigna imprecisa y demasiado amplia.

2. Ajustar la tarea al tiempo disponible

En su lugar, la propuesta es fijar una tarea ajustada al tiempo disponible, como ordenar la sala o reunir los platos sucios distribuidos por la casa y lavarlos.

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3. Establecer rutinas para tareas recurrentes

También puede elegirse una meta continua que apunte a instalar una rutina, por ejemplo, poner en funcionamiento el lavavajillas cada noche antes de ir a dormir.

4. Anticipar las posibles barreras al plan

Antes de comenzar, conviene reconocer qué puede dificultar el plan. Los imprevistos explican, en parte, por qué una casa no siempre se mantiene impecable. Anticipar esas barreras permite tomar decisiones previas: si el garaje debe limpiarse durante un fin de semana de tardes estivales calurosas, las mañanas del sábado y el domingo pueden reservarse para esa tarea.

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El mismo criterio se aplica al teléfono después de la cena. Para quien le resulte difícil levantarse del sofá tras revisar las redes sociales, una opción es guardar el dispositivo hasta terminar de lavar los platos.

Las rutinas domésticas pueden sostenerse mejor si se anticipan barreras como los imprevistos o el uso del teléfono después de la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Desarrollar la autoeficacia con tareas simples

Emily Hylton Jean recomienda empezar por actividades de baja dificultad para desarrollar la autoeficacia, un concepto acuñado por el psicólogo Albert Bandura. El término alude a la creencia de una persona en su propia capacidad para realizar o alcanzar algo y constituye un antecedente del cambio de comportamiento.

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Los logros iniciales contribuyen a construir esa percepción. Tirar la basura que está a la vista o guardar objetos con un destino claro —ropa sucia, platos o libros— puede funcionar como comienzo. La satisfacción de observar ese avance puede impulsar el abordaje de tareas posteriores que exijan más esfuerzo.

6. Mantener un diálogo interno constructivo

El diálogo interno también forma parte de la estrategia. Castigarse mentalmente por los tropiezos y concentrarse en lo negativo suele llevar al abandono cuando se intenta modificar una conducta. La autora plantea poner el foco en los avances, imaginar el hábito ya consolidado y recordar transformaciones logradas antes.

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Aprender a usar desodorante todos los días al llegar a la pubertad es, bajo ese enfoque, un cambio de comportamiento. Celebrar cada mejora, aunque sea pequeña, puede fortalecer la confianza para sostener la nueva práctica doméstica.

Las recompensas, el apoyo social y los experimentos breves como comparar fotos del antes y el después pueden reforzar el hábito de ordenar la casa. (Freepik)

7. Limitar el tiempo de actividad y descansar

En vez de limpiar hasta acabar un proyecto, la recomendación es asignar a la actividad un período definido y prever un descanso posterior. Este ritmo basado en el tiempo se utiliza en la psicología del dolor para evitar la sobreactividad y favorecer el funcionamiento. La intención de terminar un armario en una sola sesión, por ejemplo, puede acabar con la ropa esparcida por la habitación y con una sensación de agotamiento y desánimo.

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Un intervalo de limpieza seguido de una pausa planificada ofrece una alternativa a ese ciclo. La duración depende del horario y de la capacidad física de cada persona. Alguien puede sostener 30 minutos de actividad y 30 minutos de descanso; otra persona puede preferir una hora de trabajo seguida por 15 minutos de pausa.

8. Realizar experimentos conductuales breves

Las fotografías del antes y el después pueden mostrar el valor de los momentos breves. Diez minutos libres suelen descartarse con la idea de que no alcanzan para hacer mucho y de que es preferible mirar las redes sociales. Sin embargo, comparar una imagen de la sala antes de ordenarla con otra tomada diez minutos después permite observar la diferencia.

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Según la propuesta, ese experimento conductual enseña al cerebro que diez minutos de orden pueden ser útiles. La recompensa de ver el cambio en el espacio puede animar a aprovechar de la misma manera otros lapsos cortos.

La limpieza de la casa puede resultar más sostenible si se limita el tiempo de actividad y se planifican pausas entre tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Incorporar recompensas y apoyo social

Asociar la limpieza con una actividad agradable puede modificar la relación con tareas que generan desgano. Una lista de reproducción favorita puede acompañar el lavado de ollas a mano; un podcast puede escucharse mientras se limpian los zócalos. De vez en cuando, una taza de té mientras se dobla la ropa también puede volver la actividad más atractiva. Combinar esas experiencias con el orden crea asociaciones positivas y puede ayudar a que la conducta se convierta en hábito. Además, el apoyo social resulta central.

La autora sugiere pedir a un amigo, un familiar o un terapeuta que aliente los esfuerzos por mantener la casa ordenada. Esa persona puede recibir una llamada cuando aparezcan pensamientos negativos y ayudar a celebrar los logros. Otra posibilidad es coordinar con alguien que también quiera limpiar y organizar: ambos podrían conversar por teléfono durante 30 minutos cada semana mientras cada uno realiza su propio proyecto doméstico.

Por último, la lógica del conductismo indica que las personas tienden a repetir las conductas que reciben refuerzo positivo. Las recompensas pueden adoptar formas simples, como comer un chocolate, ver un episodio de una serie favorita o tomar una ducha larga y relajante.

Para quien busca modificar una rutina diaria de limpieza u organización, Hylton Jean propone transferir unos dólares a una cuenta de ahorro especial cada día que complete la tarea. Con el paso del tiempo, ese dinero permitiría comprar algo para celebrar el mantenimiento de la nueva rutina.