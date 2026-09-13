Los 10 mejores postres de chocolate del mundo: la chocotorta, entre los elegidos del ranking

El 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha que sirve de excusa para repasar las recetas dulces que giran en torno a este ingrediente. Entre tortas, mousses, galletitas y postres fríos, el universo de preparaciones se extiende por distintas tradiciones culinarias, desde Europa del Este hasta América Latina, con fórmulas que combinan cacao, manteca y azúcar en proporciones y técnicas muy diferentes entre sí.
La plataforma especializada en gastronomía Taste Atlas actualizó su ranking de los mejores postres de chocolate del mundo, elaborado a partir de las valoraciones de su comunidad de usuarios. Según aclara la propia plataforma, estos listados no buscan establecer una conclusión definitiva sobre la comida, sino difundir preparaciones locales, promover el orgullo por las recetas tradicionales y despertar curiosidad por platos aún no probados.
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Entre los postres incluidos en el listado aparece la chocotorta, uno de los íconos de la repostería casera argentina. Su presencia en el ranking confirma la proyección internacional que alcanzó esta preparación surgida en los hogares argentinos, hoy reconocida entre las recetas de chocolate más valoradas por la comunidad global de la plataforma.
1. Tinginys
Se trata de un postre frío elaborado con galletitas, leche condensada, manteca y cacao. La mezcla se compacta en un molde, se enfría y se corta en porciones.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Frío: 4 horas.
- Tiempo total: 4 horas y 20 minutos.
Ingredientes
- 400 gr de galletitas de vainilla.
- 200 gr de manteca.
- 400 gr de leche condensada.
- 40 gr de cacao amargo.
- 100 gr de chocolate semiamargo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 80 gr de nueces picadas, opcional.
- 1 pizca de sal.
Cómo hacer tinginys, paso a paso
- Romper las galletitas con las manos en trozos medianos. No deben quedar reducidas a polvo.
- Derretir la manteca en una cacerola a fuego bajo.
- Agregar la leche condensada, el cacao, el chocolate picado, la vainilla y la sal.
- Cocinar durante 3 a 5 minutos, sin dejar de revolver, hasta obtener una crema lisa.
- Retirar del fuego y sumar las nueces, si se utilizan.
- Incorporar las galletitas y mezclar hasta cubrirlas por completo.
- Volcar la preparación sobre un rectángulo de papel film o papel manteca.
- Formar un cilindro o colocar la mezcla en un molde de budín forrado.
- Compactar bien para evitar espacios de aire.
- Llevar a la heladera durante 4 horas como mínimo.
- Cortar en rodajas y servir frío.
2. Kladdkaka
Es una torta baja de chocolate, sin polvo para hornear, con bordes firmes y un centro húmedo. La mezcla lleva manteca, cacao, harina, azúcar y huevos.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 22 minutos.
- Tiempo total: 37 minutos.
Ingredientes
- 150 gr de manteca.
- 250 gr de azúcar.
- 2 huevos.
- 90 gr de harina 0000.
- 45 gr de cacao amargo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Azúcar impalpable, para decorar.
- Crema batida o helado, para servir.
Cómo hacer kladdkaka, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar un molde redondo de 22 cm y cubrir la base con papel manteca.
- Derretir la manteca y dejarla entibiar.
- Mezclar el azúcar con los huevos y la esencia de vainilla.
- Incorporar la manteca derretida.
- Tamizar la harina, el cacao y la sal.
- Agregar los ingredientes secos a la mezcla y unir sin batir de más.
- Volcar la preparación en el molde.
- Hornear durante 20 a 25 minutos.
- Retirar cuando los bordes estén firmes y el centro todavía se mueva levemente.
- Dejar enfriar durante 20 minutos antes de cortar.
- Espolvorear con azúcar impalpable y servir con crema o helado.
3. Soufflé de chocolate
Es una preparación aireada elaborada con una base de chocolate y yemas, mezclada con claras batidas. Se cocina en moldes individuales hasta que crece y queda tierno en el centro.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 14 minutos.
- Tiempo total: 39 minutos.
Ingredientes
- 150 gr de chocolate semiamargo.
- 40 gr de manteca.
- 4 huevos.
- 60 gr de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 20 gr de azúcar extra, para los moldes.
- Azúcar impalpable, para servir.
Cómo hacer soufflé de chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Enmantecar 6 moldes individuales.
- Espolvorear el interior con azúcar y retirar el excedente.
- Derretir el chocolate con la manteca a baño María.
- Separar las claras de las yemas.
- Incorporar las yemas y la vainilla al chocolate tibio.
- Batir las claras con la sal.
- Agregar el azúcar de a poco hasta obtener un merengue firme.
- Incorporar 1/3 del merengue a la mezcla de chocolate para alivianarla.
- Sumar el resto con movimientos envolventes.
- Distribuir la preparación en los moldes hasta cubrir 3/4 de su capacidad.
- Hornear durante 12 a 14 minutos.
- Servir inmediatamente con azúcar impalpable.
4. Brownie sundae
Es un brownie húmedo servido con helado, salsa de chocolate, crema batida y frutos secos. La clave está en conservar el centro tierno y servirlo tibio.
Tiempo de preparación
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
- Tiempo total: 55 minutos.
Ingredientes
- 150 gr de chocolate semiamargo.
- 150 gr de manteca.
- 220 gr de azúcar.
- 3 huevos.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 gr de harina 0000.
- 80 gr de nueces picadas.
- 500 gr de helado de crema americana o dulce de leche.
- 150 gr de salsa de chocolate.
- 100 gr de crema batida.
- 50 gr de nueces o maní picado.
Cómo hacer brownie sundae, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar un molde cuadrado de 20 cm.
- Derretir el chocolate con la manteca.
- Agregar el azúcar y mezclar.
- Incorporar los huevos de a 1.
- Sumar la vainilla, la harina y las nueces.
- Volcar la preparación en el molde.
- Hornear durante 28 a 32 minutos.
- Retirar cuando los bordes estén firmes y el centro todavía resulte húmedo.
- Dejar reposar durante 10 minutos.
- Cortar una porción y colocarla en un plato.
- Servir con helado, salsa de chocolate, crema batida y frutos secos.
5. Brownies clásicos
Se trata de cuadrados de chocolate preparados con manteca, huevos, azúcar, harina y nueces. La cocción breve permite conservar una miga húmeda y compacta.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
- Tiempo total: 50 minutos.
Ingredientes
- 30 gr de chocolate amargo.
- 150 gr de manteca.
- 400 gr de azúcar.
- 3 huevos.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 125 gr de harina 0000.
- 120 gr de nueces picadas.
- 1 pizca de sal.
Cómo hacer brownies, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar y enharinar una fuente rectangular de 20 x 30 cm.
- Derretir el chocolate con la manteca.
- Incorporar el azúcar.
- Agregar los huevos de a 1 y sumar la vainilla.
- Tamizar la harina con la sal.
- Integrar la harina con movimientos suaves.
- Añadir las nueces.
- Volcar la mezcla en la fuente.
- Hornear durante 28 a 35 minutos.
- Retirar cuando un palillo salga con algunas migas húmedas.
- Dejar enfriar por completo antes de cortar.
6. Cookies con chips de chocolate
Son galletitas elaboradas con una masa de manteca, azúcares, huevo, harina y chips de chocolate. El reposo previo ayuda a mantener la forma durante la cocción.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Reposo: 1 hora.
- Cocción: 10 minutos por tanda.
- Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
Ingredientes
- 110 gr de manteca a temperatura ambiente.
- 100 gr de azúcar.
- 110 gr de azúcar negra.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 185 gr de harina 0000.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 1 cucharadita de agua caliente.
- 1 pizca de sal.
- 175 gr de chips de chocolate.
Cómo hacer cookies con chips de chocolate, paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar común y el azúcar negra.
- Incorporar el huevo y la vainilla.
- Disolver el bicarbonato en el agua caliente.
- Agregar la mezcla de bicarbonato.
- Tamizar la harina con la sal.
- Incorporar los ingredientes secos.
- Añadir los chips de chocolate.
- Llevar la masa a la heladera durante 1 hora.
- Formar porciones con una cuchara.
- Colocar las porciones sobre una placa, separadas entre sí.
- Hornear a 180 °C durante 9 a 11 minutos.
- Retirar cuando los bordes estén dorados y el centro todavía blando.
- Dejar enfriar 10 minutos sobre la placa.
- Pasar a una rejilla.
7. Chocotorta
Es un postre frío tradicional compuesto por capas de galletitas de chocolate humedecidas en café y una crema de dulce de leche y queso crema.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos.
- Frío: 6 horas.
- Tiempo total: 6 horas y 30 minutos.
Ingredientes
- 450 gr de galletitas de chocolate.
- 500 gr de dulce de leche repostero.
- 400 gr de queso crema.
- 250 cc de café frío.
- 2 cucharadas de licor de café, opcional.
- 100 gr de chocolate rallado, para decorar.
Cómo hacer chocotorta, paso a paso
- Preparar el café y dejarlo enfriar.
- Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una crema uniforme.
- Incorporar el licor al café, si se utiliza.
- Pasar cada galletita por el café durante 1 o 2 segundos.
- Acomodar una primera capa de galletitas en una fuente rectangular.
- Cubrir con una capa de mezcla.
- Repetir el procedimiento hasta completar 4 capas de galletitas y 4 capas de mezcla.
- Terminar con la mezcla.
- Decorar con chocolate rallado o cacao amargo.
- Llevar a la heladera durante 6 horas como mínimo.
- Cortar en cuadrados y servir frío.
8. Torta caprese
Es una torta de chocolate y almendras preparada sin harina de trigo ni levadura. Las claras batidas aportan volumen y una textura liviana.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 40 minutos.
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
Ingredientes
- 200 gr de chocolate semiamargo.
- 200 gr de almendras molidas.
- 150 gr de manteca.
- 150 gr de azúcar.
- 4 huevos.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Ralladura de 1 naranja, opcional.
- Azúcar impalpable, para decorar.
Cómo hacer torta caprese, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C.
- Enmantecar un molde redondo de 22 cm.
- Derretir el chocolate con la manteca.
- Separar las claras de las yemas.
- Batir las yemas con la mitad del azúcar.
- Incorporar el chocolate derretido y la vainilla.
- Agregar las almendras molidas y la ralladura de naranja.
- Batir las claras con la sal.
- Añadir el azúcar restante de a poco.
- Incorporar las claras a la preparación con movimientos envolventes.
- Volcar la mezcla en el molde.
- Hornear durante 35 a 40 minutos.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
- Espolvorear con azúcar impalpable.
9. Volcán de chocolate
Es una torta individual de chocolate con el exterior cocido y un centro líquido. La cocción corta y a temperatura alta permite conservar el relleno fundente.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 12 minutos.
- Tiempo total: 32 minutos.
Ingredientes
- 180 gr de chocolate semiamargo.
- 120 gr de manteca.
- 3 huevos.
- 3 yemas.
- 80 gr de azúcar.
- 40 gr de harina 0000.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Manteca y cacao, para los moldes.
- Helado de vainilla, para servir.
Cómo hacer volcán de chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Enmantecar 6 moldes individuales.
- Espolvorear con cacao amargo.
- Derretir el chocolate con la manteca.
- Batir los huevos, las yemas, el azúcar y la vainilla.
- Incorporar el chocolate tibio.
- Agregar la harina y la sal.
- Distribuir la mezcla en los moldes.
- Hornear durante 10 a 12 minutos.
- Retirar cuando los bordes estén firmes y el centro todavía blando.
- Dejar reposar 1 minuto.
- Desmoldar sobre platos individuales.
- Servir de inmediato con helado.
10. Mousse de chocolate
Es una crema fría y aireada elaborada con chocolate, crema de leche y claras batidas. El reposo en la heladera permite que tome cuerpo sin perder suavidad.
Tiempo de preparación
- Preparación: 25 minutos.
- Frío: 3 horas.
- Tiempo total: 3 horas y 25 minutos.
Ingredientes
- 200 gr de chocolate semiamargo.
- 400 cc de crema de leche.
- 3 claras de huevo.
- 60 gr de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Chocolate rallado, para decorar.
Cómo hacer mousse de chocolate, paso a paso
- Picar el chocolate semiamargo.
- Derretirlo a baño María.
- Batir 200 cc de crema hasta obtener picos suaves.
- Batir las claras con la sal.
- Agregar el azúcar de a poco hasta obtener un merengue firme.
- Incorporar la vainilla al chocolate tibio.
- Sumar 1/3 de la crema batida al chocolate.
- Incorporar el resto de la crema con movimientos envolventes.
- Agregar las claras batidas en 2 tandas.
- Distribuir la mousse en copas.
- Llevar a la heladera durante 3 horas.
- Decorar con chocolate rallado antes de servir.
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