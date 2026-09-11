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Receta de hummus de lentejas, rápida y fácil

Con una base de legumbres cocidas, tahini, limón y especias, esta preparación se puede adaptar al gusto y acompañar con distintos alimentos

Cuenco con crema decorada con perejil y pimentón, rodeado de rodajas de pan tostado, bastones de zanahoria y grisines sobre tabla de madera.
La receta de hummus de lentejas se resuelve en 15 minutos y solo requiere cocción adicional si se usan lentejas secas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hummus de lentejas es una forma rápida de transformar un ingrediente cotidiano en una pasta cremosa, sabrosa y versátil. Con pan tostado, grisines o bastones de zanahoria, se resuelve una entrada en pocos minutos.

En Argentina puede servirse como picada, entrada o acompañamiento de ensaladas y carnes. También es una buena alternativa para una comida liviana, especialmente cuando se busca aprovechar lentejas ya cocidas.

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Receta de hummus de lentejas

Se trata de una pasta cremosa preparada con lentejas cocidas, tahini, jugo de limón, ajo y aceite de oliva. La mezcla se procesa hasta lograr una textura lisa y se ajusta con un poco de agua para que quede más liviana.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 5 minutos, solo si se utilizan lentejas secas.

Ingredientes

Lentejas cocidas, un frasco de tahini, limones cortados, dientes de ajo, perejil y recipientes con especias sobre una mesa de mármol.
El hummus de lentejas se adapta al gusto y puede servirse con pan tostado, grisines o bastones de zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de lentejas cocidas y escurridas.
  • 2 cucharadas de tahini.
  • 1 diente de ajo chico.
  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • ½ cucharadita de comino molido.
  • ½ cucharadita de pimentón dulce.
  • 2 a 4 cucharadas de agua fría.
  • ½ cucharadita de sal.
  • Pimienta negra, a gusto.
  • Perejil fresco picado, para decorar.
  • Pan tostado o bastones de vegetales, para servir.

Cómo hacer hummus de lentejas, paso a paso

  1. Si se utilizan lentejas en lata, escurrirlas y enjuagarlas con agua fría. Si se parte de lentejas secas, hervirlas hasta que estén tiernas y dejarlas enfriar.
  2. Colocar las lentejas en el vaso de una procesadora junto con el tahini, el ajo, el jugo de limón, el comino, la sal y la pimienta.
  3. Procesar durante 1 minuto. Incorporar el aceite de oliva en forma gradual y continuar hasta obtener una pasta uniforme.
  4. Agregar el agua fría de a 1 cucharada, hasta alcanzar una textura cremosa. La preparación debe quedar espesa, pero fácil de untar.
  5. Probar y corregir el punto de sal, limón o comino. Si el ajo resulta muy intenso, dejar reposar el hummus 10 minutos antes de servir.
  6. Pasar el hummus a un plato o compotera. Formar un pequeño hueco en el centro y agregar un hilo de aceite de oliva.
  7. Terminar con pimentón dulce y perejil picado. Servir con pan tostado, grisines o vegetales crudos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuenco de piedra con hummus, platos con verduras cortadas, pan pita, copas de vino y una mano que sostiene un trozo de zanahoria.
La receta rinde unas 4 porciones y cada porción de hummus de lentejas aporta unas 220 calorías, 11 gramos de grasas, 24 de carbohidratos y 10 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal.
  • Grasas: 11 gr.
  • Carbohidratos: 24 gr.
  • Proteínas: 10 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar el hummus en un recipiente hermético dentro de la heladera durante un máximo de 4 días.

Para conservarlo en el freezer, colocarlo en un recipiente apto, cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva y congelar hasta 2 meses. Descongelar en la heladera y mezclar antes de servir. Si queda muy espeso, agregar 1 cucharada de agua y revolver.

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