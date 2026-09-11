Receta de hummus de lentejas, rápida y fácil

El hummus de lentejas es una forma rápida de transformar un ingrediente cotidiano en una pasta cremosa, sabrosa y versátil. Con pan tostado, grisines o bastones de zanahoria, se resuelve una entrada en pocos minutos.
En Argentina puede servirse como picada, entrada o acompañamiento de ensaladas y carnes. También es una buena alternativa para una comida liviana, especialmente cuando se busca aprovechar lentejas ya cocidas.
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Receta de hummus de lentejas
Se trata de una pasta cremosa preparada con lentejas cocidas, tahini, jugo de limón, ajo y aceite de oliva. La mezcla se procesa hasta lograr una textura lisa y se ajusta con un poco de agua para que quede más liviana.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 5 minutos, solo si se utilizan lentejas secas.
Ingredientes
- 400 gr de lentejas cocidas y escurridas.
- 2 cucharadas de tahini.
- 1 diente de ajo chico.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- ½ cucharadita de comino molido.
- ½ cucharadita de pimentón dulce.
- 2 a 4 cucharadas de agua fría.
- ½ cucharadita de sal.
- Pimienta negra, a gusto.
- Perejil fresco picado, para decorar.
- Pan tostado o bastones de vegetales, para servir.
Cómo hacer hummus de lentejas, paso a paso
- Si se utilizan lentejas en lata, escurrirlas y enjuagarlas con agua fría. Si se parte de lentejas secas, hervirlas hasta que estén tiernas y dejarlas enfriar.
- Colocar las lentejas en el vaso de una procesadora junto con el tahini, el ajo, el jugo de limón, el comino, la sal y la pimienta.
- Procesar durante 1 minuto. Incorporar el aceite de oliva en forma gradual y continuar hasta obtener una pasta uniforme.
- Agregar el agua fría de a 1 cucharada, hasta alcanzar una textura cremosa. La preparación debe quedar espesa, pero fácil de untar.
- Probar y corregir el punto de sal, limón o comino. Si el ajo resulta muy intenso, dejar reposar el hummus 10 minutos antes de servir.
- Pasar el hummus a un plato o compotera. Formar un pequeño hueco en el centro y agregar un hilo de aceite de oliva.
- Terminar con pimentón dulce y perejil picado. Servir con pan tostado, grisines o vegetales crudos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal.
- Grasas: 11 gr.
- Carbohidratos: 24 gr.
- Proteínas: 10 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar el hummus en un recipiente hermético dentro de la heladera durante un máximo de 4 días.
Para conservarlo en el freezer, colocarlo en un recipiente apto, cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva y congelar hasta 2 meses. Descongelar en la heladera y mezclar antes de servir. Si queda muy espeso, agregar 1 cucharada de agua y revolver.
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