Qué significa la expresión ‘it’s giving’ y otros modismos recientes que ganan espacio entre los jóvenes

La fórmula “it’s giving” se usa en TikTok para aludir a la impresión, la energía o la sensación que transmite algo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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TikTok y el cambio lingüístico se cruzan en usos que hace poco habrían sonado extraños incluso para hablantes habituales del inglés. Palabras corrientes como “give”, “eat”, “cook”, “serve” o “tea” han empezado a circular con sentidos nuevos dentro de la plataforma.

La investigadora Cathy Xu, de la Facultad de Humanidades y Lenguas de la UNSW Sydney, sostiene que ese proceso permite ver cómo cambia el idioma en plazos mucho más cortos. “TikTok está acelerando el cambio lingüístico porque antes se necesitaban décadas para que las nuevas frases y expresiones se incorporaran al uso cotidiano, pero ahora se puede ver cómo sucede en un par de años”, afirma en un comunicado de prensa compartido por Phys.org.

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Uno de los casos que analiza Xu es “it’s giving”, una fórmula que en TikTok se usa para aludir a la impresión, la energía o la sensación que transmite algo. En vez de describir de forma directa, la expresión sugiere que una persona, una prenda o una escena evocan otra cosa.

Así, una persona con blusa verde y pantalones marrones podría ser “it’s giving tree” (algo así como “da onda a árbol” o “se parece a un árbol”), alguien con mucha seguridad podría ser “it’s giving main character” (“da onda a protagonista”, es decir, transmite un aire de personaje principal) y un atuendo podría remitir a la época de la Regencia. La idea se acerca a “se parece”, “evoca” o “tiene el aire de”, aunque no de manera literal.

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TikTok acelera el cambio lingüístico en inglés y difunde nuevas expresiones en pocos años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xu estudia cómo los usuarios de TikTok juegan con el lenguaje y cómo esas formas nuevas se difunden por la plataforma. Su trabajo sobre “it’s giving” (expresión que podría traducirse como “da onda a” o “tiene un aire de”) plantea que los usuarios no solo crean significados distintos, sino también maneras nuevas de estructurar las oraciones.

“Tiene una estructura sintáctica muy sofisticada”, dice la investigadora. “No surgió de la nada. Es una derivación natural de una forma ya existente”.

Según Xu, la fórmula probablemente nació de expresiones como “give a certain vibe” (dar cierta onda o cierta vibra, en el sentido de transmitir una sensación particular). Con el tiempo, los usuarios prescindieron primero de “off” (partícula que en la expresión original “give off” significa “despedir” o “emanar”, como cuando algo “emana” cierto aire) y luego de “vibe” (onda, vibra, sensación o clima que transmite algo o alguien), hasta dejar la forma más breve: “it’s giving”.

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Ese recorte acabó abriendo un uso nuevo del verbo “give” (dar). En el inglés estándar, suele aludir a la entrega de un objeto o a la acción de ofrecer algo, como un regalo o un discurso.

En TikTok, en cambio, “give” puede ir seguido de una frase adjetival, de una frase nominal que cumple esa función o incluso de una oración independiente. Xu cita ejemplos como “It’s giving Nick and Schmidt” (en referencia a personajes de una serie, como diciendo “tiene la onda de Nick y Schmidt”), “She’s giving horseback riding” (“ella da onda a montar a caballo”, es decir, transmite esa estética o actitud), “This is giving enlightenment” (“esto da onda a iluminación” o transmite un aire de revelación) o “It’s like someone has been going to the gym” (“es como si alguien hubiera estado yendo al gimnasio”).

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Según Xu, “it’s giving” probablemente surgió de expresiones como “give a certain vibe” y se consolidó tras eliminar partes de la frase original - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expresión también aparece en variantes como “gives” (da, o “da onda a”), “definitely gives” (“definitivamente da onda a”) o simplemente “give” (da). Puede indicar que algo recuerda a otra cosa, aunque a veces actúa también como una especie de marcador conversacional.

Hoy ese uso ya rebasa TikTok y aparece en podcasts, comedia y televisión. “Y, de hecho, la frase se usa ahora en la conversación cotidiana, especialmente entre los jóvenes”, afirma Xu.

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Parte de esa expansión se relaciona con la forma en que TikTok distribuye contenido entre 1.590 millones de usuarios mensuales. Los videos pueden alcanzar audiencias muy amplias en cuestión de horas por efecto del algoritmo y de la página “Para ti”, que reproduce material sin que el usuario tenga que escogerlo.

“Un vídeo puede volverse viral de la noche a la mañana, y otros usuarios pueden incorporar rápidamente una palabra a su contenido. De repente, esa palabra es de lo único que habla todo el mundo”, señala Xu.

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La plataforma también funciona como un espacio de ensayo para esas fórmulas. “Puede que nunca aprendan las reglas formales para decir ‘it’s giving’ (expresión que, como se explicó antes, equivale a ‘da onda a’ o ‘tiene el aire de’), pero muchos usuarios reconocen cuándo suena bien y cuándo no”, dice.

El algoritmo y la página “Para ti” de TikTok impulsan la viralización de palabras y aceleran su adopción entre millones de usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xu observó además que los propios usuarios corrigen a otros cuando emplean mal la expresión. Una persona se quejó de que un programa de telerrealidad había abusado de “it’s giving”, mientras otros apuntaban que la fórmula funciona mejor cuando crea una analogía y no cuando solo describe lo que ocurre.

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Ese acuerdo tácito sugiere la existencia de una gramática intuitiva alrededor de la expresión. “No existen reglas gramaticales explícitas ni un manual de normas para esta nueva variante del inglés en TikTok”, dice Xu. “Pero todo el mundo sabe qué está bien, qué está mal y cómo se debe usar”.

El fenómeno no se limita a “it’s giving”. Los usuarios también han desplazado el significado de palabras vinculadas con la comida y la cocina: “eat” (comer) o “ate” (pasado de comer), por ejemplo, ya no remiten siempre a consumir alimentos. En ese registro, decir que alguien “ate” equivale a decir que hizo algo muy bien, que salió airoso o que impresionó.

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“Cook” (cocinar) presenta una doble lectura parecida. En formas activas como “you cooked” (“cocinaste”, en el sentido de “lo hiciste muy bien”) o “you’re cooking” (“estás cocinando”, es decir, “lo estás haciendo genial”), puede elogiar el desempeño de alguien. La inversión aparece en “you’re cooked” (literalmente “estás cocinado”, aunque aquí significa “estás frito” o “estás acabado”), que comunica casi lo contrario. En ese caso, la idea es que alguien está acabado, arruinado o metido en un problema serio.

“Serve” (servir) también puede funcionar como elogio. Una persona puede estar “serving” (literalmente “sirviendo”, pero en este uso equivale a “lucir” o “proyectar con fuerza”) una imagen o una actitud cuando proyecta seguridad, estilo o una presencia llamativa.

El uso de “it’s giving” ya salió de TikTok y aparece en podcasts, comedia, televisión y conversaciones cotidianas entre jóvenes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso “tea” (té, aunque en el argot de TikTok también significa “chisme” o “novedad jugosa”) se ha extendido más allá de su sentido habitual de bebida o de su asociación con el chisme. Xu indica que el término también puede usarse para aludir a un físico o a un cuerpo atractivo.

Para la investigadora, estos giros muestran un juego de lenguaje en el que los usuarios toman palabras conocidas y las trasladan a contextos nuevos. A partir de ahí, otros usuarios aprenden a reconocer esos sentidos y a manejarlos dentro de la plataforma.

La investigación de TikTok y Xu examina cómo en la plataforma se alteran sonidos, palabras, estructuras oracionales y significados. “It’s giving” (da onda a, o tiene el aire de) ilustra cambios en la gramática y en el significado, mientras que las expresiones ligadas a la comida muestran cómo términos corrientes adquieren usos nuevos.

Xu sostiene que el lenguaje de TikTok no es aleatorio ni una prueba de deterioro del inglés. Lo que aparece es un proceso de experimentación colectiva que se propaga con rapidez y deja ver el cambio lingüístico casi en tiempo real.

Para ella, la cuestión no pasa por decidir si estas expresiones son correctas según una norma prescriptiva, sino por observar cómo se usan, cómo cambian y si terminan por salir de TikTok para instalarse en la conversación cotidiana. En ese recorrido, “it’s giving” funciona como una ventana a un sistema lingüístico que se arma de forma colectiva, intercambio tras intercambio.