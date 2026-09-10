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5 plantas para recrear el orden y la simetría del jardín francés

Esta corriente paisajística, inspirada en los grandes diseños formales de Francia, combina vegetación recortada, trazados definidos y una paleta acotada de especies

Ilustración en acuarela de una puerta abierta hacia un camino de piedra en un jardín con flores, macetas y el borde de un sillón.
El jardín francés recupera su protagonismo con diseños geométricos, vegetación recortada y una organización visual precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los jardines franceses ganan lugar en las búsquedas y vuelven a instalar un modelo de diseño basado en el orden, simetría y poda controlada.

En ese marco, algunas especies aparecen entre las más asociadas a esa estética, según destaca The Spruce, sitio especializado en limpieza y estilo de vida. Mientras instituciones permiten precisar qué define ese estilo y cómo puede trasladarse a espacios domésticos.

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El término “jardín francés” suele remitir al jardin à la française. Una tradición paisajística desarrollada entre los siglos XVI y XVII y consolidada en torno a los grandes conjuntos formales de Francia, con Versalles como referencia histórica.

La Encyclopaedia Britannica define ese modelo como un jardín formal caracterizado por la simetría, ejes visuales, parterres geométricos, uso de agua ornamental y vegetación podada para subrayar el control del espacio.

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La Royal Horticultural Society (RHS), una de las instituciones de horticultura más reconocidas del mundo, también vincula ese enfoque con líneas claras, estructura permanente y repetición de formas vegetales. En la práctica, esa idea puede traducirse en jardines de menor escala mediante algunos rasgos concretos:

  • Trazados geométricos y simetría
  • Senderos definidos, con frecuencia de grava
  • Arbustos recortados y borduras bajas
  • Una paleta vegetal limitada y repetida
  • Puntos focales como macetas, fuentes o bancos

1. Lavanda

Un porche de casa cubierto de jazmines blancos con un columpio de madera, rodeado por camas de lavanda morada y nardos blancos en un jardín soleado.
La lavanda aporta color, aroma y borduras bajas en sectores soleados con buen drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda es una de las especies más asociadas con la imagen contemporánea del jardín francés. Según la RHS, se trata de una planta útil para bordes, senderos y sectores soleados, con la ventaja adicional de atraer polinizadores.

El Missouri Botanical Garden, otra institución de referencia en botánica y horticultura, indica que el género Lavandula necesita pleno sol y suelos con buen drenaje. Advierte que el exceso de humedad puede afectar su desarrollo.

Su uso suele concentrarse en líneas repetidas, masas compactas o borduras bajas. Ese tipo de disposición encaja con la lógica formal del diseño, que privilegia especies capaces de sostener una figura legible durante buena parte del año.

2. Rosas

Una persona con camisa vaquera prepara un ramo de rosas rojas, rosadas y blancas, cortando el envoltorio. Un florero de cerámica está a su lado.
Las rosas incorporan floración y contraste cromático dentro de parterres delimitados y composiciones formales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rosas forman parte de muchas interpretaciones del jardín francés, sobre todo en patios y canteros formales. La RHS señala que la mayoría rinde mejor con varias horas de sol directo por día, buena circulación de aire y suelo fértil. Mientras que el Missouri Botanical Garden subraya la importancia del drenaje y del mantenimiento regular.

La institución destaca las llamadas rosas francesas como una de las plantas que empujan la tendencia. Más allá de una variedad puntual, su función responde a un criterio visual. Aportar floración dentro de un marco ordenado. En diseños formales, suelen aparecer en parterres o cuadros delimitados, donde el color queda contenido por bordes definidos.

3. Romero

Una planta de romero verde en una maceta de terracota está sobre una mesa de azulejos marrones y blancos, con un muro y otras macetas de fondo.
El romero combina su valor aromático con la posibilidad de formar bordes definidos mediante una poda regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero ocupa un lugar frecuente en jardines mediterráneos y también aparece en versiones domésticas del jardín francés. Kew Gardens, la red científica de los Royal Botanic Gardens, Kew, describe a Salvia rosmarinus como una especie perenne aromática adaptada a pleno sol y suelos bien drenados.

La RHS agrega que tolera condiciones secas una vez establecido, aunque puede resentirse en terrenos pesados o encharcados. Su presencia responde a dos funciones.

Por un lado, integra la familia de las aromáticas utilizadas en espacios de inspiración mediterránea y europea. Por otro, permite construir bordes relativamente nítidos o volúmenes bajos si se lo mantiene con poda. The Spruce lo incorpora entre las plantas principales de la tendencia y lo vincula con la tradición culinaria francesa.

4. Boj

Arbustos verdes esféricos colocados en alineación sobre césped corto junto a un camino de gravilla clara.
El boj sostiene la geometría del jardín con setos, figuras y delimitaciones permanentes durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boj tiene un papel histórico en el jardín francés por su capacidad para formar líneas precisas y figuras estables. La Encyclopaedia Britannica y literatura especializada sobre jardines formales lo mencionan de manera recurrente como una planta usada para delimitar parterres y construir dibujos de baja altura.

El Missouri Botanical Garden identifica a Buxus sempervirens como un arbusto perenne apto para setos y topiaria, con necesidad de buen drenaje, poda periódica y protección frente al estrés ambiental.

En escalas pequeñas, su utilidad está en marcar la estructura. Puede organizar cuadros, bordes o esferas podadas que remiten a los jardines históricos franceses sin necesidad de reproducir un diseño monumental.

El uso del boj como esqueleto vegetal permanente es uno de los rasgos más reconocibles de este lenguaje, porque sostiene la geometría incluso fuera de la temporada de floración.

5. Gramíneas ornamentales

Camino de grava rodeado por gramíneas ornamentales y flores moradas que conduce hacia una casa de madera negra con grandes ventanales.
Las gramíneas ornamentales añaden altura, textura y movimiento sin alterar la organización general del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gramíneas ornamentales no son el emblema histórico del jardin à la française, pero sí aparecen en versiones actuales que buscan incorporar verticalidad y contraste.

La RHS recomienda varias especies para aportar textura, estructura y persistencia estacional. Mientras que el Missouri Botanical Garden detalla que muchas se adaptan a pleno sol y requieren pocos cuidados una vez implantadas. Aunque la elección depende del clima y del porte final.

The Spruce menciona opciones como Miscanthus sinensis, además de otras variedades usadas para generar altura, privacidad o un efecto más suelto. En una interpretación contemporánea del jardín francés, estas plantas pueden funcionar como contrapunto, siempre que no rompan la organización general del espacio.

La clave no pasa por una plantación abundante, sino por insertar volumen y movimiento sin perder la lectura geométrica del conjunto. Más que una lista cerrada de especies, el jardín francés remite a una forma de ordenar el paisaje.

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