Receta de ensalada de espárragos con huevo, rápida y fácil

Ensalada fresca de espárragos con huevo duro, tomate y hojas verdes, ideal para una comida rápida y liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de espárragos tiernos y huevo es una de esas soluciones simples que siempre funcionan. Fresca, liviana y con buen contraste de texturas, esta ensalada puede convertirse en una entrada o en una comida rápida.

En Argentina suele prepararse durante la primavera, cuando los espárragos aparecen más tiernos y sabrosos. También es una buena opción para un almuerzo liviano, una cena sin complicaciones o una mesa fría.

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Receta de ensalada de espárragos con huevo

Se trata de una ensalada tibia o fría de espárragos, huevos duros, tomate y hojas verdes, acompañada por una vinagreta suave de aceite de oliva, limón y mostaza.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 g de espárragos frescos

4 huevos

2 tomates medianos

100 g de hojas verdes, como rúcula, lechuga o espinaca

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Cómo hacer ensalada de espárragos con huevo, paso a paso

Una combinación simple y sabrosa de ingredientes frescos, perfecta para disfrutar como entrada o plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Si son gruesos, pelar suavemente la base. Cocinar los huevos en una cacerola con agua durante 9 minutos, contados desde que comienza el hervor. Retirarlos y enfriar en agua fría. Hervir los espárragos en abundante agua con sal durante 3 a 5 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrirlos y pasarlos de inmediato por agua fría para detener la cocción y conservar su color. Pelar los huevos y cortarlos en cuartos. Cortar los tomates en gajos o cubos medianos. Mezclar en un bowl el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, sal y pimienta. Acomodar las hojas verdes en una fuente y sumar los espárragos y los tomates. Incorporar los huevos por encima y condimentar justo antes de servir. Para una mejor textura, no sobrecocinar los espárragos: deben quedar firmes y apenas crocantes. Serví la ensalada tibia o fría. Agregar la vinagreta al final para evitar que las hojas pierdan volumen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como plato principal liviano o 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 250 kcal

Grasas: 17 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Espárragos tiernos, huevo y vegetales frescos se unen en una ensalada fácil de preparar y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada puede conservarse en la heladera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.

Lo ideal es guardar la vinagreta por separado y condimentar justo antes de comer. No se recomienda congelar, porque los espárragos y las hojas verdes perderían textura.

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