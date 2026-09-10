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Receta de ensalada de espárragos con huevo, rápida y fácil

El secreto está en no pasarse con la cocción y cortar el calor enseguida para conservar color y textura, antes de sumar los demás ingredientes y aderezar al momento de servir

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ensalada fresca de espárragos con huevo duro, tomate y hojas verdes, ideal para una comida rápida y liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de espárragos tiernos y huevo es una de esas soluciones simples que siempre funcionan. Fresca, liviana y con buen contraste de texturas, esta ensalada puede convertirse en una entrada o en una comida rápida.

En Argentina suele prepararse durante la primavera, cuando los espárragos aparecen más tiernos y sabrosos. También es una buena opción para un almuerzo liviano, una cena sin complicaciones o una mesa fría.

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Receta de ensalada de espárragos con huevo

Se trata de una ensalada tibia o fría de espárragos, huevos duros, tomate y hojas verdes, acompañada por una vinagreta suave de aceite de oliva, limón y mostaza.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de espárragos frescos
  • 4 huevos
  • 2 tomates medianos
  • 100 g de hojas verdes, como rúcula, lechuga o espinaca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto

Cómo hacer ensalada de espárragos con huevo, paso a paso

Plato de cerámica con espárragos verdes, mitades de huevo duro, rodajas de tomate cereza, hojas verdes y gotas de vinagreta.
Una combinación simple y sabrosa de ingredientes frescos, perfecta para disfrutar como entrada o plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Si son gruesos, pelar suavemente la base.
  2. Cocinar los huevos en una cacerola con agua durante 9 minutos, contados desde que comienza el hervor. Retirarlos y enfriar en agua fría.
  3. Hervir los espárragos en abundante agua con sal durante 3 a 5 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes.
  4. Escurrirlos y pasarlos de inmediato por agua fría para detener la cocción y conservar su color.
  5. Pelar los huevos y cortarlos en cuartos. Cortar los tomates en gajos o cubos medianos.
  6. Mezclar en un bowl el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, sal y pimienta.
  7. Acomodar las hojas verdes en una fuente y sumar los espárragos y los tomates.
  8. Incorporar los huevos por encima y condimentar justo antes de servir.
  9. Para una mejor textura, no sobrecocinar los espárragos: deben quedar firmes y apenas crocantes.
  10. Serví la ensalada tibia o fría. Agregar la vinagreta al final para evitar que las hojas pierdan volumen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como plato principal liviano o 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 17 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Fuente de cerámica con espárragos verdes, huevo duro, tomates, rúcula y un recipiente con aderezo sobre una mesa de madera.
Espárragos tiernos, huevo y vegetales frescos se unen en una ensalada fácil de preparar y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada puede conservarse en la heladera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.

Lo ideal es guardar la vinagreta por separado y condimentar justo antes de comer. No se recomienda congelar, porque los espárragos y las hojas verdes perderían textura.

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