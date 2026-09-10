Receta de ensalada de espárragos con huevo, rápida y fácil

La combinación de espárragos tiernos y huevo es una de esas soluciones simples que siempre funcionan. Fresca, liviana y con buen contraste de texturas, esta ensalada puede convertirse en una entrada o en una comida rápida.
En Argentina suele prepararse durante la primavera, cuando los espárragos aparecen más tiernos y sabrosos. También es una buena opción para un almuerzo liviano, una cena sin complicaciones o una mesa fría.
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Receta de ensalada de espárragos con huevo
Se trata de una ensalada tibia o fría de espárragos, huevos duros, tomate y hojas verdes, acompañada por una vinagreta suave de aceite de oliva, limón y mostaza.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 g de espárragos frescos
- 4 huevos
- 2 tomates medianos
- 100 g de hojas verdes, como rúcula, lechuga o espinaca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Cómo hacer ensalada de espárragos con huevo, paso a paso
- Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Si son gruesos, pelar suavemente la base.
- Cocinar los huevos en una cacerola con agua durante 9 minutos, contados desde que comienza el hervor. Retirarlos y enfriar en agua fría.
- Hervir los espárragos en abundante agua con sal durante 3 a 5 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes.
- Escurrirlos y pasarlos de inmediato por agua fría para detener la cocción y conservar su color.
- Pelar los huevos y cortarlos en cuartos. Cortar los tomates en gajos o cubos medianos.
- Mezclar en un bowl el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, sal y pimienta.
- Acomodar las hojas verdes en una fuente y sumar los espárragos y los tomates.
- Incorporar los huevos por encima y condimentar justo antes de servir.
- Para una mejor textura, no sobrecocinar los espárragos: deben quedar firmes y apenas crocantes.
- Serví la ensalada tibia o fría. Agregar la vinagreta al final para evitar que las hojas pierdan volumen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones como plato principal liviano o 4 porciones como entrada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 17 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada puede conservarse en la heladera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.
Lo ideal es guardar la vinagreta por separado y condimentar justo antes de comer. No se recomienda congelar, porque los espárragos y las hojas verdes perderían textura.
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