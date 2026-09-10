Por qué enchufar estos 5 aparatos en el mismo tomacorriente puede provocar una sobrecarga

Los enchufes calientes, los olores a quemado y los cortes frecuentes advierten sobre posibles fallas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una combinación cotidiana de aparatos puede convertirse en un riesgo doméstico. Enchufar dos equipos de alto consumo en el mismo tomacorriente o circuito puede sobrecargar la instalación eléctrica, elevar la temperatura de cables y enchufes y aumentar la posibilidad de fallas o incendios.

La la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) advierte que el uso de múltiples equipos potentes en un mismo punto de alimentación exige atención dentro del hogar. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) también sostienen que prevenir sobrecargas y recalentamientos eléctricos ayuda a reducir lesiones e incendios en viviendas.

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La conexión simultánea de varios aparatos de alto consumo puede sobrecargar una instalación eléctrica doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nota reciente de Good Housekeeping, sitio especializado en limpieza y tareas domésticas, identificó cinco grupos de aparatos que no conviene conectar al mismo tomacorriente ni a la misma zapatilla eléctrica. El criterio general es simple:

Equipos que generan calor suelen demandar mucha potencia

Motores y compresores producen picos de consumo al arrancar

Varias cargas intensas en un mismo circuito pueden superar el límite de seguridad

flojos, cables deteriorados o adaptadores múltiples El riesgo aumenta si hay enchufes

1. Electrodomésticos que calientan

Las freidoras de aire y los hornos eléctricos pueden sobrecargar una salida compartida

Freidoras de aire, hornos eléctricos pequeños, planchas de cocina y ollas eléctricas. Estos figuran entre los artefactos que más fácilmente pueden causar una sobrecarga si funcionan al mismo tiempo en el mismo enchufe.

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Muchos de estos equipos trabajan con resistencias y pueden consumir alrededor de 1.000 watts o más cada uno cuando están en uso.

La IEC recomienda no exceder la capacidad nominal de tomacorrientes, fichas y prolongadores. Mientras que la NFPA señala que los aparatos de calefacción o cocción deben conectarse directamente a tomas de pared y no a extensiones improvisadas. Si dos dispositivos de este tipo operan a la vez, el margen de seguridad se reduce en circuitos domésticos habituales.

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2. Secadores y moldeadores de pelo

Los secadores y moldeadores de pelo requieren una conexión adecuada en zonas húmedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño suele tener circuitos más robustos que otros ambientes, pero eso no elimina el riesgo. Un secador de pelo de alta potencia puede acercarse por sí solo a 2.000 watts de consumo, según la fuente consultada.

Si se lo usa al mismo tiempo que una planchita, rizador o moldeador de aire potente en el mismo punto de alimentación, la carga total puede resultar excesiva.

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La OMS insiste en extremar cuidados con aparatos eléctricos en zonas húmedas. En paralelo, la IEC subraya que los equipos con alta demanda deben utilizarse conforme a la capacidad del circuito y con dispositivos de protección adecuados. En la práctica, eso implica evitar conexiones simultáneas innecesarias en un mismo enchufe.

3. Heladeras y aires acondicionados

Las heladeras y los aires acondicionados necesitan energía adicional al iniciar sus ciclos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Algunos aparatos no solo consumen energía de manera sostenida, sino que además requieren un impulso mayor cuando se encienden.

Eso ocurre con equipos que usan compresor, como las heladeras y los aires acondicionados. Si ambos comparten tomacorriente o circuito cercano, el sistema puede verse sometido a picos de corriente al inicio de cada ciclo.

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La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha señalado en informes sobre uso residencial que la refrigeración y la climatización figuran entre las cargas más relevantes del consumo eléctrico en viviendas.

Esa característica ayuda a entender por qué su uso combinado exige planificación. Unir un acondicionador portátil y una heladera compacta en el mismo punto puede hacer saltar la protección o generar sobrecalentamiento en la instalación.

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4. Dos calefactores eléctricos portátiles en una sola salida

Dos calefactores eléctricos pueden superar la capacidad de un tomacorriente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calefactores de ambiente son otro caso sensible. Incluso los modelos pequeños pueden requerir unos 750 watts, mientras que muchos equipos portátiles alcanzan 1.500 watts o más. Cuando dos unidades se usan en simultáneo desde el mismo tomacorriente o zapatilla, la posibilidad de recalentamiento aumenta.

La NFPA ubica a los artefactos de calefacción entre las principales fuentes de incendios domésticos en meses fríos. Recomienda mantenerlos alejados de materiales combustibles, además de enchufarlos de manera directa.

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La advertencia también alcanza a la instalación que los alimenta. El peligro aparece cuando la demanda sostenida supera la capacidad del cableado o contactos eléctricos.

5. Herramientas eléctricas con cable

Las herramientas eléctricas con cable concentran una demanda importante en talleres y hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sierras circulares, fresadoras y otras herramientas con cable también integran la lista de equipos que no conviene usar al mismo tiempo en una misma salida. En ámbitos de trabajo o talleres domésticos, el consumo combinado puede superar los 3.000 watts, según la información recopilada por el medio.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte en sus materiales de seguridad laboral que las instalaciones eléctricas deben adecuarse a la carga prevista y al tipo de tarea realizada.

El olor a quemado, las chispas y las manchas oscuras exigen revisar la instalación eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa recomendación también vale en espacios domésticos donde se usan equipos de bricolaje o reparación. Cuando la potencia requerida supera la capacidad del circuito, la instalación puede responder con cortes de protección, pero también con calor excesivo en fichas, cables o tomas.

Entre las señales de alerta que distintas guías de seguridad consideran relevantes, aparecen estas situaciones:

Disyuntores o llaves que se activan con frecuencia

Enchufes o fichas que se sienten calientes al tacto

Manchas oscuras o decoloración alrededor del tomacorriente

Olor a quemado

Zumbidos o chispazos al conectar un equipo