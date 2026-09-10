Receta de pollo a la cacerola con fideos y verduras, rápida y fácil

Un buen guiso casero es de esos platos que combinan sabor, sencillez y una sensación de comida hecha en casa. Esta versión de pollo a la cacerola con fideos y verduras se prepara en una sola olla y queda lista en poco tiempo.
Es una receta práctica para un almuerzo familiar o una cena de todos los días. La combinación de pollo dorado, verduras tiernas y fideos en una salsa sabrosa la convierte en un plato completo y rendidor.
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Receta de pollo a la cacerola con fideos y verduras
Se trata de un guiso rápido de pollo, fideos y verduras cocidos en una salsa liviana de tomate y caldo. El pollo se dora primero y luego termina su cocción junto con los vegetales y la pasta, una técnica habitual en las preparaciones de cacerola.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 600 gr de pechuga o pata-muslo de pollo deshuesada, cortada en cubos
- 250 gr de fideos secos, tipo tirabuzón, mostacholes o coditos
- 1 cebolla, picada
- 1 diente de ajo, picado
- 1 zanahoria, cortada en cubitos
- 1 morrón rojo, cortado en tiras
- 1 zucchini, cortado en cubos
- 400 gr de tomate triturado
- 750 ml de caldo de pollo o de verduras
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 40 gr de queso rallado, opcional
Cómo hacer pollo a la cacerola con fideos y verduras, paso a paso
- Secar los cubos de pollo con papel de cocina y condimentar con sal, pimienta y pimentón.
- Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Incorporar el pollo y dorarlo durante 5 a 6 minutos, hasta que tome color por todos sus lados. Retirarlo y reservar.
- En la misma cacerola, agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorporar el zucchini y mezclar. Cocinar durante 2 minutos más.
- Agregar el tomate triturado, el orégano y el caldo. Revolver para integrar los ingredientes.
- Volver a colocar el pollo en la cacerola y cocinar durante 8 minutos a fuego medio, con la tapa entreabierta.
- Incorporar los fideos y mezclar. El líquido debe cubrir apenas la preparación; si hace falta, sumar un poco más de caldo o agua caliente.
- Cocinar durante el tiempo indicado en el paquete de fideos, aproximadamente 8 a 10 minutos. Revolver cada tanto para evitar que la pasta se pegue al fondo.
- Mantener un hervor suave, sin cocinar a fuego demasiado fuerte, para que los fideos absorban el sabor sin desarmarse.
- Probar y corregir la sal. Apagar el fuego cuando los fideos estén al dente y dejar reposar durante 3 minutos.
- Servir caliente con perejil fresco y queso rallado, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 58 gr
- Proteínas: 36 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar el pollo a la cacerola con fideos en un recipiente hermético dentro de la heladera durante un máximo de 3 días.
Para recalentar, usar una cacerola a fuego bajo y agregar 2 o 3 cucharadas de agua o caldo, porque los fideos absorben líquido durante el reposo.
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También se puede conservar en el freezer hasta 2 meses. Lo ideal es descongelarlo dentro de la heladera durante 12 horas y recalentarlo completamente antes de servir. La textura de los fideos puede quedar un poco más blanda después de congelar.
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