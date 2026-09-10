Receta de pollo a la cacerola con fideos y verduras, rápida y fácil

El pollo a la cacerola admite pechuga o pata-muslo deshuesada y distintos tipos de pasta, como tirabuzón, mostacholes o coditos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un buen guiso casero es de esos platos que combinan sabor, sencillez y una sensación de comida hecha en casa. Esta versión de pollo a la cacerola con fideos y verduras se prepara en una sola olla y queda lista en poco tiempo.

Es una receta práctica para un almuerzo familiar o una cena de todos los días. La combinación de pollo dorado, verduras tiernas y fideos en una salsa sabrosa la convierte en un plato completo y rendidor.

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Receta de pollo a la cacerola con fideos y verduras

Se trata de un guiso rápido de pollo, fideos y verduras cocidos en una salsa liviana de tomate y caldo. El pollo se dora primero y luego termina su cocción junto con los vegetales y la pasta, una técnica habitual en las preparaciones de cacerola.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

Los fideos deben cocinarse a hervor suave durante 8 a 10 minutos para absorber el sabor sin desarmarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

600 gr de pechuga o pata-muslo de pollo deshuesada, cortada en cubos

250 gr de fideos secos, tipo tirabuzón, mostacholes o coditos

1 cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

1 zanahoria, cortada en cubitos

1 morrón rojo, cortado en tiras

1 zucchini, cortado en cubos

400 gr de tomate triturado

750 ml de caldo de pollo o de verduras

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de orégano seco

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

2 cucharadas de perejil fresco picado

40 gr de queso rallado, opcional

Cómo hacer pollo a la cacerola con fideos y verduras, paso a paso

Secar los cubos de pollo con papel de cocina y condimentar con sal, pimienta y pimentón. Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Incorporar el pollo y dorarlo durante 5 a 6 minutos, hasta que tome color por todos sus lados. Retirarlo y reservar. En la misma cacerola, agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente. Incorporar el zucchini y mezclar. Cocinar durante 2 minutos más. Agregar el tomate triturado, el orégano y el caldo. Revolver para integrar los ingredientes. Volver a colocar el pollo en la cacerola y cocinar durante 8 minutos a fuego medio, con la tapa entreabierta. Incorporar los fideos y mezclar. El líquido debe cubrir apenas la preparación; si hace falta, sumar un poco más de caldo o agua caliente. Cocinar durante el tiempo indicado en el paquete de fideos, aproximadamente 8 a 10 minutos. Revolver cada tanto para evitar que la pasta se pegue al fondo. Mantener un hervor suave, sin cocinar a fuego demasiado fuerte, para que los fideos absorban el sabor sin desarmarse. Probar y corregir la sal. Apagar el fuego cuando los fideos estén al dente y dejar reposar durante 3 minutos. Servir caliente con perejil fresco y queso rallado, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de pollo a la cacerola con fideos y verduras se prepara en una sola olla y queda lista en 40 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 58 gr

Proteínas: 36 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar el pollo a la cacerola con fideos en un recipiente hermético dentro de la heladera durante un máximo de 3 días.

Para recalentar, usar una cacerola a fuego bajo y agregar 2 o 3 cucharadas de agua o caldo, porque los fideos absorben líquido durante el reposo.

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También se puede conservar en el freezer hasta 2 meses. Lo ideal es descongelarlo dentro de la heladera durante 12 horas y recalentarlo completamente antes de servir. La textura de los fideos puede quedar un poco más blanda después de congelar.