Receta de albóndigas caseras vegetarianas, rápida y fácil

La receta de albóndigas caseras vegetarianas rinde 4 porciones, con unas 4 o 5 unidades por persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay una escena que se repite en muchas cocinas argentinas: alguien abre la heladera un martes a la noche, sin ganas de carne, y termina inventando albóndigas caseras vegetarianas con lo que encuentra. Lentejas cocidas, un poco de pan duro, especias. El resultado sorprende siempre, incluso a los más carnívoros de la mesa.

Este tipo de preparación ganó terreno en los últimos años, cuando cada vez más familias buscan alternativas livianas para la semana. Se sirven en salsa de tomate con arroz, dentro de un pan como si fueran hamburguesas, o simplemente con una ensalada fresca al costado.

PUBLICIDAD

Receta de albóndigas caseras vegetarianas

Se trata de bolitas hechas a base de legumbres y vegetales, ligadas con pan rallado y huevo, que se cocinan en sartén o al horno hasta dorarse por fuera y quedar tiernas por dentro. La combinación de lentejas y zanahoria aporta cuerpo y color, mientras que el comino y el pimentón le dan ese perfil de sabor tan característico de las albóndigas tradicionales, sin necesidad de usar carne.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos: 25 minutos de preparación (incluyendo el procesado de los ingredientes y el armado de las bolitas) y 15 minutos de cocción en sartén.

PUBLICIDAD

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas (o 1 lata escurrida)

1 zanahoria mediana, rallada

1 cebolla chica, picada fina

2 dientes de ajo picados

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

3 cucharadas de queso rallado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil fresco picado, a gusto

Sal y pimienta, a gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

El paso a paso indica aplastar las lentejas, sumar cebolla, ajo y zanahoria, y mezclar con los demás ingredientes hasta integrar la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas caseras vegetarianas, paso a paso

Colocar las lentejas cocidas en un bol y aplastarlas con un tenedor hasta formar un puré grueso, sin que quede completamente liso. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Dejar entibiar. Agregar al bol la cebolla salteada, la zanahoria rallada, el huevo, el pan rallado y el queso rallado. Condimentar con el comino, el pimentón, el perejil, sal y pimienta. Mezclar bien hasta integrar todo. Dejar reposar la mezcla 5 minutos: este paso ayuda a que el pan rallado absorba humedad y las albóndigas no se desarmen al cocinar. Con las manos húmedas, tomar porciones y formar bolitas parejas, del tamaño de una nuez. Calentar aceite de oliva en una sartén a fuego medio, sin que humee. Cocinar las albóndigas de a tandas, girándolas cada 2 minutos para que se doren parejo por todos lados. Retirar cuando estén doradas por fuera, en aproximadamente 10 a 12 minutos totales de cocción. Servir calientes, solas, con salsa de tomate o acompañadas de una guarnición a elección.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, aproximadamente 4 a 5 albóndigas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 26 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dentro de un recipiente hermético, se conservan hasta 4 días. En el freezer, ya cocidas y bien tapadas, aguantan hasta 2 meses. Para descongelar, lo mejor es pasarlas directamente a la sartén o al horno sin necesidad de descongelado previo en microondas.