Tendencias

Receta de albóndigas caseras vegetarianas, rápida y fácil

La preparación mezcla legumbres, vegetales y condimentos para lograr bolitas sabrosas, con 220 calorías por porción

Un cuenco con albóndigas en salsa roja y perejil sobre una mesa de madera, acompañado por un tenedor, vasos y pan.
La receta de albóndigas caseras vegetarianas rinde 4 porciones, con unas 4 o 5 unidades por persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay una escena que se repite en muchas cocinas argentinas: alguien abre la heladera un martes a la noche, sin ganas de carne, y termina inventando albóndigas caseras vegetarianas con lo que encuentra. Lentejas cocidas, un poco de pan duro, especias. El resultado sorprende siempre, incluso a los más carnívoros de la mesa.

Este tipo de preparación ganó terreno en los últimos años, cuando cada vez más familias buscan alternativas livianas para la semana. Se sirven en salsa de tomate con arroz, dentro de un pan como si fueran hamburguesas, o simplemente con una ensalada fresca al costado.

PUBLICIDAD

Receta de albóndigas caseras vegetarianas

Se trata de bolitas hechas a base de legumbres y vegetales, ligadas con pan rallado y huevo, que se cocinan en sartén o al horno hasta dorarse por fuera y quedar tiernas por dentro. La combinación de lentejas y zanahoria aporta cuerpo y color, mientras que el comino y el pimentón le dan ese perfil de sabor tan característico de las albóndigas tradicionales, sin necesidad de usar carne.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos: 25 minutos de preparación (incluyendo el procesado de los ingredientes y el armado de las bolitas) y 15 minutos de cocción en sartén.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas (o 1 lata escurrida)
  • 1 zanahoria mediana, rallada
  • 1 cebolla chica, picada fina
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de pan rallado
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Perejil fresco picado, a gusto
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
Plato hondo con pasta, albóndigas vegetarianas, salsa de tomate, queso y albahaca, junto a cubiertos, un vaso de vino y pan sobre madera.
El paso a paso indica aplastar las lentejas, sumar cebolla, ajo y zanahoria, y mezclar con los demás ingredientes hasta integrar la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas caseras vegetarianas, paso a paso

  1. Colocar las lentejas cocidas en un bol y aplastarlas con un tenedor hasta formar un puré grueso, sin que quede completamente liso.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Dejar entibiar.
  3. Agregar al bol la cebolla salteada, la zanahoria rallada, el huevo, el pan rallado y el queso rallado.
  4. Condimentar con el comino, el pimentón, el perejil, sal y pimienta. Mezclar bien hasta integrar todo.
  5. Dejar reposar la mezcla 5 minutos: este paso ayuda a que el pan rallado absorba humedad y las albóndigas no se desarmen al cocinar.
  6. Con las manos húmedas, tomar porciones y formar bolitas parejas, del tamaño de una nuez.
  7. Calentar aceite de oliva en una sartén a fuego medio, sin que humee.
  8. Cocinar las albóndigas de a tandas, girándolas cada 2 minutos para que se doren parejo por todos lados.
  9. Retirar cuando estén doradas por fuera, en aproximadamente 10 a 12 minutos totales de cocción.
  10. Servir calientes, solas, con salsa de tomate o acompañadas de una guarnición a elección.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, aproximadamente 4 a 5 albóndigas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dentro de un recipiente hermético, se conservan hasta 4 días. En el freezer, ya cocidas y bien tapadas, aguantan hasta 2 meses. Para descongelar, lo mejor es pasarlas directamente a la sartén o al horno sin necesidad de descongelado previo en microondas.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticiasCocina en Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMS alerta que el tabaquismo eleva el riesgo de infertilidad en hombres y mujeres e incluso afecta a quienes no fuman

Un nuevo informe, que reúne décadas de evidencia científica, señala que dejar el cigarrillo puede mejorar las chances de concebir y beneficiar los tratamientos de reproducción asistida

La OMS alerta que el tabaquismo eleva el riesgo de infertilidad en hombres y mujeres e incluso afecta a quienes no fuman

Cómo la forma de enseñar a argumentar en las escuelas podría impactar en la capacidad de diálogo, según un estudio

Datos oficiales y una encuesta reciente muestran cierta resistencia al contacto con posturas diferentes, un fenómeno que una nueva investigación vincula con el modo en que se enseña a escribir en las aulas

Cómo la forma de enseñar a argumentar en las escuelas podría impactar en la capacidad de diálogo, según un estudio

El nuevo mapa de la moda argentina: los diseñadores redefinen la alta costura y llevan técnicas artesanales a las pasarelas

Entre presentaciones en recintos culturales, talleres abiertos y muestras urbanas, los trabajos recientes de firmas históricas y jóvenes talentos convierten la vestimenta en un espacio de memoria, territorio y oficio

El nuevo mapa de la moda argentina: los diseñadores redefinen la alta costura y llevan técnicas artesanales a las pasarelas

Cocina más ordenada y moderna: 4 ideas accesibles recomendadas por profesionales

Especialistas en diseño señalan recursos de aplicación inmediata que ayudan a ordenar el espacio y a reforzar una imagen más cuidada en el uso cotidiano

Cocina más ordenada y moderna: 4 ideas accesibles recomendadas por profesionales

¿Colgar las bananas o dejarlas en el frutero? La recomendación de expertos para evitar que se pongan feas

El rápido deterioro de esta fruta volvió relevante un hábito doméstico que especialistas vinculan con mejor ventilación, menos golpes y una maduración más lenta

¿Colgar las bananas o dejarlas en el frutero? La recomendación de expertos para evitar que se pongan feas

DEPORTES

El show de los argentinos en Liverpool-Atlético: del golazo de Alexis Mac Allister a la asistencia de Julián Álvarez y la “travesura” viral

El show de los argentinos en Liverpool-Atlético: del golazo de Alexis Mac Allister a la asistencia de Julián Álvarez y la “travesura” viral

El dato revelador sobre el principal acusado del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu y su vínculo con el neonazismo

Un grande de Sudamérica rompió el mercado al contratar a un campeón de la Champions con el Chelsea

El Liverpool de Mac Allister venció 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez por la fecha 1 de la Champions League: todos los goles del día

La mejora que tendrá Mercedes en la Fórmula 1: por qué también beneficiará a Alpine y a Colapinto

TELESHOW

Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Graciela Alfano recordó a Chiche Gelblung: "Me hubiera gustado tener una última charla"

El Turco García prometió casarse y reconquistar a Mariela: "Es sagrado"

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

INFOBAE AMÉRICA

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

Cuba, o el “Rocky Horror Show”

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Un punto de venta de restaurante habría convertido tarjetas hurtadas en efectivo en Panamá

Cuartos de final de la Copa Centroamericana: lo que pone en juego cada serie entre el 9 y 17 de septiembre