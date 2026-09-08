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¿Correr en grupo? 5 consejos que todo runner debería conocer, según expertos

Dos fundadores de clubes revelan qué hacer antes de sumarse a una comunidad de atletas, desde el primer contacto hasta la actitud ideal en la salida inicial, mientras una investigación confirma que el vínculo grupal potencia la satisfacción y reduce el estrés

Un hombre arrodillado se ata los cordones de una zapatilla deportiva de color naranja en un parque, con un grupo de personas al fondo.
Entrenadores comparten claves para integrarte a un club de corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Correr en grupo genera motivación, comunidad y mejoras en el rendimiento, pero la primera salida con desconocidos suele ser una barrera que muchos corredores no logran superar. Los entrenadores Abeo Powder y Daryl Murphy, fundadores de clubes de running en Estados Unidos, señalaron en la revista especializada Runner’s World cinco factores clave que definen si esa experiencia resulta positiva o termina alejando al corredor del entrenamiento colectivo.

Ambos atletas coinciden en que la incomodidad inicial es parte del proceso. “Corro todos los días y voy a muchos clubes de corredores, e incluso para mí puede resultar incómodo. Pero correr es más agradable cuando tienes a alguien con quien correr”, admitió Murphy.

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En paralelo, un estudio publicado en la revista científica BMC Public Health, elaborado por investigadores de la Universidad de Mersin y la Universidad de Texas A&M, confirmó que el apoyo social dentro de los grupos de running es un predictor significativo de la satisfacción vital de sus integrantes. La investigación también encontró que entrenar en grupo mejora las estrategias de manejo del estrés, lo que potencia el bienestar general más allá del rendimiento físico.

Contactar a los líderes del club antes del primer entrenamiento reduce la incertidumbre

Hombres y mujeres con ropa deportiva corren por la calzada de una avenida flanqueada por árboles.
Un estudio en BMC Public Health vincula el respaldo del entorno con mayor satisfacción vital y mejor manejo del estrés en quienes entrenan acompañados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Powder recibe con frecuencia mensajes de personas que quieren conocer el club antes de sumarse. Ese contacto previo, según la cofundadora de TrailblazHers Run Co —un grupo de running femenino fundado en Boston en 2020, orientado especialmente a mujeres de color—, permite saber el ritmo del grupo y su cultura interna, dos variables que definen si la participación será buena desde el inicio.

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Muchos clubes publican sus rutas en redes sociales con anticipación. Revisar esa información antes de presentarse es una forma de llegar con menos incertidumbre y más preparación al primer entrenamiento grupal.

Llegar unos minutos antes y una sola pregunta pueden cambiar la dinámica del debut

Murphy recomienda presentarse antes del comienzo para calentar y conocer a otros corredores sin la presión de la carrera encima. Algunos clubes designan líderes que reciben a los recién llegados; en los que no, la iniciativa recae en el nuevo integrante.

Para romper el hielo, el fundador del Easton Run Club de Ohio propone una táctica concreta: preguntar a alguien si ya estuvo antes en el club. “Aunque no puedan mantener una conversación larga, estarán dispuestos a conocerte y saludarte, y eso abre una oportunidad perfecta para volver a conectar con ellos después de la carrera”, señaló.

Siluetas de personas corriendo sobre el asfalto de una avenida frente al Obelisco, con edificios y el sol poniente al fondo.
Expertos sugieren contactar a los organizadores y revisar rutas publicadas para conocer ritmos y cultura del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ir solo a la primera salida grupal puede generar vínculos más fuertes que ir acompañado

Powder introduce un punto que puede resultar contraintuitivo: asistir sin un amigo a la primera carrera grupal puede ser más provechoso que ir acompañado. Un conocido brinda apoyo emocional, pero su presencia reduce la necesidad de abrirse al entorno y de construir nuevos vínculos dentro del grupo.

“A veces, exponerte deliberadamente a esa situación vulnerable fomenta una valentía que no tendrías si fueras acompañado”, explicó la dirigente. También destaca que las conexiones dentro de la comunidad de corredores suelen ir más allá del deporte: “Correr es el punto de partida de una conversación, pero luego se extiende a muchos otros temas”. Murphy, por su parte, señala que correr en grupo le permitió conocer equipamiento nuevo, métodos de entrenamiento, rutas y próximas competencias.

Escuchar al cuerpo y no ceder al ritmo del grupo evita lesiones y experiencias negativas

Los fundadores recomiendan no quedarte con la primera experiencia: cada comunidad tiene objetivos, estilos y ritmos distintos - REUTERS/Hollie Adams
Los fundadores recomiendan no quedarte con la primera experiencia: cada comunidad tiene objetivos, estilos y ritmos distintos - REUTERS/Hollie Adams

Durante el entrenamiento colectivo, ambos referentes subrayan la importancia de no forzar el paso. Si el ritmo del grupo supera las posibilidades físicas del momento, la indicación es pausar sin ceder a la presión. Ignorar esa señal puede derivar en lesiones o en una experiencia negativa que desaliente la continuidad.

En cuanto a la comunicación, cada corredor tiene su propio estilo: algunos prefieren charlar, otros se concentran en la respiración. Intentar incluir a quienes corren solos o en silencio es parte de la cultura que los clubes buscan construir.

El consejo final de los dos fundadores apunta a no quedarse con el primer club al que se asiste. Cada grupo tiene su misión, su estilo de entrenamiento y su comunidad particular. Definir el ritmo buscado y los objetivos personales es el primer paso para dar con el entorno adecuado.

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