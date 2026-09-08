Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla, rápida y fácil

Un guiso de presas de pollo cocinadas con cebolla y tomate hierve en una cacerola de hierro sobre la hornalla de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el pollo se dora en la cacerola, mezclándose con la dulzura de la cebolla y el sabor intenso del tomate. Este plato, clásico en mesas argentinas, tiene ese encanto de lo simple y casero, ideal para esos días en que la familia se reúne sin apuro.

El pollo a la cacerola con tomate y cebolla suele aparecer en almuerzos de domingo, como opción práctica y sabrosa. Es un comodín: rinde mucho, gusta a todos y no exige más que ingredientes básicos. Perfecto para quienes buscan un guiso rápido, sin vueltas y bien argentino.

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Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla

Se trata de presas de pollo doradas y cocidas en una cacerola junto con abundante cebolla, tomate y condimentos simples. El resultado es un guiso jugoso, con salsa espesa y mucho aroma, listo en menos de una hora y sin técnicas complicadas.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Una cuchara de madera levanta un trozo de pollo bañado en salsa de tomate y cebolla desde una cacerola de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 pollo (aprox. 1,5 kg), cortado en presas o 8 muslos/patas

3 cebollas medianas, cortadas en pluma

3 tomates grandes, pelados y picados (o 1 lata de tomates perita)

2 dientes de ajo, picados

1 morrón rojo, cortado en tiras (opcional)

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta a gusto

200 cc de caldo de pollo o agua

Cómo hacer pollo a la cacerola con tomate y cebolla, paso a paso

Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Dorar las presas de pollo por todos sus lados —no amontonar, hacerlo en tandas si hace falta—. Reservar. En la misma cacerola, agregar la cebolla y el morrón. Saltear 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Añadir el ajo y cocinar 1 minuto más, sin que se queme. Incorporar el tomate picado, el laurel, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien. Volver a colocar el pollo dorado en la cacerola. Agregar el caldo. Tapar y cocinar a fuego bajo por 30 minutos, girando el pollo a mitad de cocción. La salsa debe reducir y espesar suavemente. Destapar en los últimos 5 minutos para que la salsa tome cuerpo. Probar y ajustar condimentos. Servir bien caliente, acompañado de arroz blanco, puré o pan.

Consejos clave:

Dorar bien el pollo antes de agregar el resto (clave para el sabor).

Usar tomates frescos bien maduros o tomate en lata para más practicidad.

Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego y destapar unos minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Una familia comparte un almuerzo tradicional compuesto por muslos de pollo en salsa de tomate, arroz blanco y pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 36 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar siempre a fuego bajo, agregando un chorrito de agua si hiciera falta.