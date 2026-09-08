Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla, rápida y fácil

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el pollo se dora en la cacerola, mezclándose con la dulzura de la cebolla y el sabor intenso del tomate. Este plato, clásico en mesas argentinas, tiene ese encanto de lo simple y casero, ideal para esos días en que la familia se reúne sin apuro.
El pollo a la cacerola con tomate y cebolla suele aparecer en almuerzos de domingo, como opción práctica y sabrosa. Es un comodín: rinde mucho, gusta a todos y no exige más que ingredientes básicos. Perfecto para quienes buscan un guiso rápido, sin vueltas y bien argentino.
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Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla
Se trata de presas de pollo doradas y cocidas en una cacerola junto con abundante cebolla, tomate y condimentos simples. El resultado es un guiso jugoso, con salsa espesa y mucho aroma, listo en menos de una hora y sin técnicas complicadas.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 1 pollo (aprox. 1,5 kg), cortado en presas o 8 muslos/patas
- 3 cebollas medianas, cortadas en pluma
- 3 tomates grandes, pelados y picados (o 1 lata de tomates perita)
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 morrón rojo, cortado en tiras (opcional)
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta a gusto
- 200 cc de caldo de pollo o agua
Cómo hacer pollo a la cacerola con tomate y cebolla, paso a paso
- Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto.
- Dorar las presas de pollo por todos sus lados —no amontonar, hacerlo en tandas si hace falta—. Reservar.
- En la misma cacerola, agregar la cebolla y el morrón. Saltear 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
- Añadir el ajo y cocinar 1 minuto más, sin que se queme.
- Incorporar el tomate picado, el laurel, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien.
- Volver a colocar el pollo dorado en la cacerola. Agregar el caldo.
- Tapar y cocinar a fuego bajo por 30 minutos, girando el pollo a mitad de cocción. La salsa debe reducir y espesar suavemente.
- Destapar en los últimos 5 minutos para que la salsa tome cuerpo. Probar y ajustar condimentos.
- Servir bien caliente, acompañado de arroz blanco, puré o pan.
Consejos clave:
- Dorar bien el pollo antes de agregar el resto (clave para el sabor).
- Usar tomates frescos bien maduros o tomate en lata para más practicidad.
- Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego y destapar unos minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 36 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar siempre a fuego bajo, agregando un chorrito de agua si hiciera falta.
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