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Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla, rápida y fácil

Con verduras y condimentos básicos, esta versión logra una salsa espesa y mucho aroma, rinde cuatro porciones abundantes y funciona muy bien para un almuerzo familiar sin complicaciones

Una cacerola de hierro sobre una hornalla contiene piezas de pollo, tiras de cebolla y tomate en salsa espesa con vapor.
Un guiso de presas de pollo cocinadas con cebolla y tomate hierve en una cacerola de hierro sobre la hornalla de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el pollo se dora en la cacerola, mezclándose con la dulzura de la cebolla y el sabor intenso del tomate. Este plato, clásico en mesas argentinas, tiene ese encanto de lo simple y casero, ideal para esos días en que la familia se reúne sin apuro.

El pollo a la cacerola con tomate y cebolla suele aparecer en almuerzos de domingo, como opción práctica y sabrosa. Es un comodín: rinde mucho, gusta a todos y no exige más que ingredientes básicos. Perfecto para quienes buscan un guiso rápido, sin vueltas y bien argentino.

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Receta de pollo a la cacerola con tomate y cebolla

Se trata de presas de pollo doradas y cocidas en una cacerola junto con abundante cebolla, tomate y condimentos simples. El resultado es un guiso jugoso, con salsa espesa y mucho aroma, listo en menos de una hora y sin técnicas complicadas.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Una cuchara de madera sostiene una pieza de pollo cubierta con salsa de tomate sobre una cacerola de barro en una cocina.
Una cuchara de madera levanta un trozo de pollo bañado en salsa de tomate y cebolla desde una cacerola de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 pollo (aprox. 1,5 kg), cortado en presas o 8 muslos/patas
  • 3 cebollas medianas, cortadas en pluma
  • 3 tomates grandes, pelados y picados (o 1 lata de tomates perita)
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 morrón rojo, cortado en tiras (opcional)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • 200 cc de caldo de pollo o agua

Cómo hacer pollo a la cacerola con tomate y cebolla, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto.
  2. Dorar las presas de pollo por todos sus lados —no amontonar, hacerlo en tandas si hace falta—. Reservar.
  3. En la misma cacerola, agregar la cebolla y el morrón. Saltear 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Añadir el ajo y cocinar 1 minuto más, sin que se queme.
  5. Incorporar el tomate picado, el laurel, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien.
  6. Volver a colocar el pollo dorado en la cacerola. Agregar el caldo.
  7. Tapar y cocinar a fuego bajo por 30 minutos, girando el pollo a mitad de cocción. La salsa debe reducir y espesar suavemente.
  8. Destapar en los últimos 5 minutos para que la salsa tome cuerpo. Probar y ajustar condimentos.
  9. Servir bien caliente, acompañado de arroz blanco, puré o pan.

Consejos clave:

  • Dorar bien el pollo antes de agregar el resto (clave para el sabor).
  • Usar tomates frescos bien maduros o tomate en lata para más practicidad.
  • Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego y destapar unos minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Plato de muslos de pollo en salsa sobre un mantel a cuadros rojos y blancos, junto a pan rebanado, una fuente de arroz y comensales.
Una familia comparte un almuerzo tradicional compuesto por muslos de pollo en salsa de tomate, arroz blanco y pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 36 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar siempre a fuego bajo, agregando un chorrito de agua si hiciera falta.

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