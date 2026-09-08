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Receta de galletas griegas, rápida y fácil

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación de apenas 35 minutos, esta preparación permite obtener unas 24 unidades

Galletas trenzadas con sésamo en una fuente de cerámica, un plato con una galleta partida y una taza de té sobre una mesa.
La receta indica hornear las galletas griegas a 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que queden apenas doradas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las galletas griegas, conocidas tradicionalmente como koulourakia, son una opción sencilla y deliciosa para renovar la clásica merienda argentina. Con una textura crocante por fuera y un centro suave, combinan el sabor de la manteca con notas de vainilla y limón.

En muchos hogares argentinos, el momento de la merienda es sinónimo de tarde en familia, charla y pequeños placeres cotidianos. Aunque estas masitas suelen estar presentes en las mesas griegas, especialmente durante las celebraciones de Pascua, su receta es tan práctica que se puede preparar en cualquier momento del año.

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Receta de galletas griegas

Las galletas griegas son masitas dulces con un leve sabor a manteca, vainilla y cítricos, formadas en pequeñas trenzas o bastones y terminadas con una pincelada de huevo para darles brillo. Se preparan en pocos pasos y no requieren ingredientes difíciles de conseguir.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Manos sobre un paño de lino con galletas, junto a una tetera, tazas y un tazón con rodajas de limón sobre una mesa de madera.
La preparación de las galletas griegas requiere 15 minutos de trabajo y 20 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 100 gr de manteca (a temperatura ambiente)
  • 150 gr de azúcar
  • 1 huevo
  • 50 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 300 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 huevo extra (para pincelar)
  • Opcional: semillas de sésamo para decorar

Cómo hacer galletas griegas, paso a paso

  1. En un bol, batí la manteca con el azúcar hasta que la mezcla quede cremosa.
  2. Agregá el huevo, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclá bien.
  3. Incorporá la harina tamizada con el polvo de hornear y la pizca de sal. Uní hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos.
  4. Tomá pequeñas porciones de masa y formá bastones de 10 cm de largo. Podés dejar los bastones o hacer trenzas.
  5. Colocá las galletas en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando un poco de espacio entre cada una.
  6. Batí el huevo extra y pincelá la superficie de las galletas. Si querés, espolvoreá con semillas de sésamo.
  7. Llevá al horno precaliendo a 180 °C y cociná durante 18-20 minutos, hasta que estén apenas doradas.
  8. Retirá y dejá enfriar en una rejilla. No sobrecocines para que queden crocantes por fuera y suaves en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Vista superior de galletas trenzadas sobre papel blanco con mantequilla, semillas de sésamo, vainas de vainilla y cáscara de limón.
Los ingredientes de las galletas griegas incluyen manteca, azúcar, huevo, leche, harina 0000, vainilla, ralladura de limón y polvo de hornear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80 kcal
  • Grasas: 3,5 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas se mantienen frescas hasta 7 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si querés conservarlas por más tiempo, podés freezarlas hasta 2 meses.

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