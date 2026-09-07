Reconciliación o recaída: las cinco pautas psicológicas para evaluar si conviene regresar con una expareja

Volver con una expareja requiere cambios de conducta concretos y no solo el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Decidir la búsqueda de una segunda oportunidad con una expareja plantea un dilema frecuente en el que suelen confrontar las expectativas de la ficción romántica con la realidad cotidiana de las relaciones humanas. Aunque la nostalgia puede sugerir que retomar la historia es la vía más rápida hacia la estabilidad, especialistas en salud mental enfatizan que el simple transcurso del tiempo no resuelve las causas que motivaron la ruptura.

Para evaluar la viabilidad de una reconciliación, la psicóloga clínica Sabrina Romanoff define cinco indicadores emocionales que permiten distinguir un proyecto maduro de una decisión impulsiva.

PUBLICIDAD

1. Identificar transformaciones concretas y comprobables

El tiempo separados puede cambiar muchas cosas, y esos cambios pueden reabrir la posibilidad de una relación. Aun así, no alcanza con decir que ambos han cambiado o madurado.

GQ señaló que una reconciliación con una expareja depende de lo que haya cambiado en el vínculo durante la separación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en identificar de forma concreta qué se transformó y por qué ese cambio podría sostener mejor el vínculo. Puede tratarse de una mejora en la comunicación, de haber resuelto inseguridades ligadas a los celos o de una situación personal distinta a la de la etapa anterior.

PUBLICIDAD

Según GQ, una segunda oportunidad necesita transformaciones tangibles. Si no hay un cambio claro y comprobable, las condiciones que dañaron la relación pueden reaparecer.

2. No volver por miedo a la soledad

Otra de las señales pasa por revisar qué impulsa realmente el deseo de regresar. Volver con una expareja solo para no estar solo puede ser una razón débil y arriesgada.

PUBLICIDAD

Es habitual aferrarse a lo conocido e idealizarlo como si ofreciera estabilidad inmediata. Esa reacción puede responder más a la ansiedad o al temor a la soledad que a un deseo genuino de reconstruir el vínculo.

La propuesta de Sabrina Romanoff apunta a distinguir entre necesidad y elección. Estar con alguien, bajo ese criterio, debería responder al deseo real de compartir la vida con esa persona, no a la búsqueda de refugio.

PUBLICIDAD

3. Afrontar la causa de la ruptura

La reconciliación exige afrontar la causa de la ruptura y acordar soluciones para los problemas que tuvo la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda ruptura tiene un motivo, que no desaparece por sí solo. Los conflictos que causaron el quiebre pueden seguir presentes cuando la pareja intenta reencontrarse.

Por eso, una de las primeras conversaciones debería centrarse en qué harán con esos problemas. No se trata solo de reconocerlos, sino de acordar qué soluciones están dispuestos a poner en práctica.

PUBLICIDAD

Ese replanteamiento exige una estrategia y no solo buena voluntad. La idea, tal como la recoge GQ, es que la reconciliación tenga una base concreta y no dependa solo del impulso emocional.

4. Aceptar que la relación ya no será la misma

Retomar una historia no significa volver exactamente al punto de partida. Las personas cambian con el tiempo, y también cambian las dinámicas que construyen en pareja.

PUBLICIDAD

Aceptar esa diferencia forma parte de una reconciliación realista. Si la relación vuelve a empezar, es probable que necesite reglas nuevas, formas distintas de comunicarse y expectativas más ajustadas al presente.

Retomar una relación implica aceptar que el vínculo ya no será el mismo y que necesitará reglas nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene soltar la idea de repetir lo anterior tal como fue. Esa disposición puede abrir espacio para una relación más sana para ambos, en lugar de intentar restaurar una versión que ya no existe.

PUBLICIDAD

5. Consolidar la autonomía y la satisfacción personal previa

Para que una segunda oportunidad funcione, cada integrante de la pareja debe sentirse conforme con su vida individual y con su propia identidad al margen del vínculo sentimental. La llegada de la pareja debe sumar valor a una existencia plena por sí misma, en lugar de intentar llenar carencias afectivas o vacíos de autoestima.

Bajo este criterio, la reconciliación deja de ser una respuesta a la dependencia emocional y se transforma en un acuerdo maduro entre dos personas autónomas que eligen reencontrarse desde la seguridad personal.

PUBLICIDAD