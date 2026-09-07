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Tender vs. secadora: qué método resulta más conveniente según cada prenda

Especialistas en cuidado textil explican qué variables conviene considerar para reducir el deterioro de las fibras y preservar mejor la ropa de todos los días

Ilustración dividida en dos con el texto Vs en el centro: a la izquierda una lavadora con ropa y a la derecha un tendedero en un balcón.
La composición de la tela determina el método de secado más adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir entre el tender y la secadora no depende solo del tiempo disponible: el método de secado también puede influir en cuánto duran las prendas y en el desgaste de los tejidos.

Especialistas consultadas por el medio especializado en limpieza y tareas domésticas The Spruce señalan que secar la ropa al aire suele ser la opción más conveniente para las telas sensibles al calor o al movimiento mecánico. La recomendación coincide con orientaciones de organismos internacionales sobre el cuidado de textiles y el uso eficiente de la energía en el hogar.

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Infografía con ilustraciones de ropa colgada al sol y una secadora de tambor, acompañada de cuadros explicativos sobre cuidado textil.
Las etiquetas de cuidado indican si una prenda admite el secado en tambor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de la tela define el método de secado

La elección entre tender la ropa o usar secadora depende, ante todo, del tipo de fibra e instrucciones de cuidado de cada prenda.

La especialista en lavandería Ashley Matuska Kidder, citada por The Spruce, señaló que ambos métodos cumplen funciones distintas según el espacio disponible, tiempo y material de la ropa.

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Una persona está colgando ropa blanca y de color en un tendedero en un jardín verde. Al fondo se ven casas de ladrillo y un cielo con nubes.
El secado al aire ayuda a preservar las fibras sensibles al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Tom Ceconi, presidente de una empresa vinculada a productos para lavado y cuidado textil, desarrolló más la postura y explicó que las fibras proteicas, como la seda y lana, no deberían exponerse al calor de la secadora.

Esa temperatura puede debilitar las fibras y alterar su estructura. Se incluyó entre las prendas que conviene secar al aire a la lencería, trajes de baño, medias finas y algunas piezas de ropa deportiva.

La recomendación es consistente con guías de la Woolmark Company, referente internacional en el cuidado de la lana. Aconseja secar este tipo de prendas en plano o siguiendo las indicaciones de la etiqueta para evitar deformaciones y desgaste en la fibra.

Una toalla de baño húmeda color crema cuelga de un cesto de ropa de mimbre marrón. Gotas de agua están en el suelo de piedra claro. Más ropa se ve dentro del cesto.
La lana y la seda requieren temperaturas bajas y cuidados específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y fricción pueden acelerar el desgaste

La Comisión Europea señala que el uso de secadoras implica un consumo energético mayor que el secado natural. A eso se suma el efecto del calor y del movimiento del tambor sobre las telas, una combinación que puede acortar la vida útil de ciertas prendas.

La American Cleaning Institute (ACI), asociación técnica de referencia en cuidado textil y lavado doméstico, recomienda seguir siempre la etiqueta de cuidado. Advierte que el secado con calor alto puede provocar encogimiento, daños en terminaciones elásticas y deterioro en algunos materiales.

Ropa tendida en cuerdas para secar en una terraza de azotea con baldosas rojas. Se ven vaqueros, toallas y camisetas, una silla blanca y plantas.
La ropa interior y las medias finas necesitan un tratamiento delicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, el organismo indica que separar la ropa por tipo de tela ayuda a elegir temperaturas y ciclos más adecuados. Entre las prendas que requieren más atención suelen aparecer:

  • Lana y seda, por su sensibilidad al calor
  • Ropa interior y medias finas, por la fragilidad de sus fibras
  • Trajes de baño, porque el calor puede afectar su elasticidad
  • Determinadas telas técnicas o deportivas, si así lo indica la etiqueta
  • Prendas de color intenso, que pueden perder tono si se secan al sol directo

Sobre este último punto, la Organización de Consumidores y Usuarios de España también recomienda evitar una exposición solar prolongada en textiles delicados o de tonos oscuros, ya que puede alterar su color.

Vista de un lavadero con lavadora y secadora blancas apiladas, gabinetes de madera clara, un fregadero negro, una ventana y un jarrón con flores.
La fricción del tambor acelera el desgaste de algunos tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tender la ropa también tiene límites prácticos

Aunque el secado al aire ofrece ventajas para la conservación de las prendas, no siempre resulta la opción más simple. Matuska Kidder advirtió que hace falta espacio suficiente para tender o usar percheros de secado, condición que no está disponible en todos los hogares. En jornadas con mucho lavado acumulado, la secadora permite resolver el proceso en menos tiempo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye a las secadoras entre los equipos domésticos que demandan una cantidad relevante de energía. Recomienda usarlas de manera eficiente y solo cuando sea necesario.

Además del ahorro de tiempo, algunas personas valoran el efecto de suavidad que deja la secadora en ciertos tejidos. Ceconi señaló que, en el caso de los jeans, tenderlos puede dejarlos rígidos al principio. Mientras que el secado a máquina suele darles un tacto más flexible desde el primer uso.

Cuerda tensada con ropa tendida incluye camisas, pantalones y toallas sujetas con pinzas; se aprecian dos sofás y una estantería de madera.
Una larga cuerda tensada entre dos estanterías y ganchos de techo soporta varias prendas de vestir y toallas que se secan en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Internacional de Normalización (ISO) establece símbolos estandarizados para el cuidado de textiles. Estos permiten identificar si una prenda puede secarse en tambor, tenderse o mantenerse alejada del calor directo. Esa codificación funciona como la guía central para evitar errores de lavado y secado.

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