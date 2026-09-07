No es lo mismo pelo fino que poco pelo: la diferencia que puede transformar el cuidado de tu cabello

La poca densidad se relaciona con la cantidad de cabellos en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Mi pelo es demasiado fino, tengo muy poco”. “Se me ve el cuero cabelludo, debe ser porque mi cabello es muy fino”. “Necesito un shampoo para tener más pelo”. “Quiero algo que engrose el cabello porque siento que cada vez tengo menos”.

A lo largo de mi carrera como estilista he escuchado estas frases miles de veces. Y detrás de todas ellas aparece una confusión muy común: tener el pelo fino y tener poco pelo no es lo mismo.

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Pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, por supuesto, pero estamos hablando de características diferentes. Una se refiere principalmente al grosor de cada fibra capilar y la otra, a la cantidad o densidad de cabellos que tenemos en una determinada zona del cuero cabelludo.

¿Por qué es importante entenderlo? Porque si hacemos un diagnóstico equivocado, también podemos equivocarnos con los productos, el corte, la forma de peinarlo y hasta con nuestras expectativas.

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Una persona puede tener miles de cabellos muy finos y, por lo tanto, contar con una buena densidad. Otra puede tener cabellos gruesos, pero una densidad menor. Visualmente, ambos casos pueden generar sensaciones muy distintas y requieren estrategias diferentes.

Por eso, antes de llenar el baño de productos que prometen “volumen”, “densidad” o “cabello más grueso”, lo primero es aprender a mirar nuestro propio pelo.

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¿Qué significa realmente tener el pelo fino?

Cuando hablamos de pelo fino, hablamos fundamentalmente del diámetro de cada fibra capilar. Pensá en cada cabello como si fuera un hilo. Algunos son más gruesos y otros mucho más delgados. Una persona con pelo fino tiene fibras capilares de menor diámetro. Esto no significa automáticamente que tenga pocos cabellos. De hecho, alguien puede tener una enorme cantidad de cabellos finos.

El pelo fino suele sentirse muy suave al tacto y puede resultar difícil percibir una sola hebra entre los dedos. También tiende a perder volumen con facilidad, especialmente en la raíz.

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Una persona puede tener muchas fibras finas y conservar una buena densidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas me dicen: “Me peino y a los veinte minutos el pelo vuelve a quedar pegado a la cabeza”. Eso es muy típico del cabello fino. Como cada fibra tiene menos cuerpo, el peso de los productos, la grasa natural del cuero cabelludo, la humedad ambiental e incluso una técnica de secado incorrecta pueden hacer que pierda movimiento rápidamente.

Otra característica frecuente es que el pelo fino puede ser más delicado frente a determinados procesos químicos o al exceso de temperatura.

No significa que no podamos teñirlo, hacer highlights, usar secador o crear un styling espectacular. Significa que tenemos que hacerlo entendiendo qué tipo de fibra tenemos delante.

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¿Qué significa tener poco pelo?

Cuando una persona dice “tengo poco pelo”, normalmente está hablando de densidad capilar.

La densidad se relaciona con la cantidad de cabellos presentes en una determinada superficie del cuero cabelludo. Cuanto mayor sea la cantidad de fibras, más denso se verá el cabello. Cuando la densidad es menor, puede resultar más fácil ver el cuero cabelludo, especialmente al separar el pelo, cuando está mojado o bajo una luz intensa.

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El cabello grueso también puede presentarse con una densidad reducida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá está la diferencia fundamental: podemos tener poco pelo y que cada uno de esos cabellos sea grueso.

Por ejemplo, una persona puede hacerse una cola de caballo relativamente pequeña y notar bastante separación entre los cabellos al mirar el cuero cabelludo, pero cuando toma una hebra individual siente que es resistente y gruesa. En ese caso, probablemente estamos hablando de una densidad menor, no necesariamente de pelo fino.

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Los productos ligeros ayudan a mantener el movimiento del cabello fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede suceder lo contrario: una persona se hace una cola abundante, tiene muchísimo cabello, pero cada fibra individual es extremadamente fina.

Y existe una tercera posibilidad muy frecuente: tener pelo fino y, además, baja densidad. Ahí es donde el cuero cabelludo puede hacerse más visible y donde necesitamos trabajar especialmente bien el corte, el color, el styling y la selección de productos.

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Cómo saber si tengo pelo fino o poco pelo

Hay algunas observaciones sencillas que podemos hacer en casa. La primera consiste en mirar y sentir una sola hebra de cabello seco y limpio.

Tomá un cabello entre los dedos índice y pulgar y deslizalos suavemente. Si casi no percibís la fibra, probablemente sea fina. Si la sentís claramente y tiene bastante presencia entre los dedos, puede tratarse de una fibra media o gruesa. Esto nos habla del grosor, pero todavía no nos dice cuántos cabellos tenemos.

Las fibras capilares pueden ser finas, medias o gruesas sin determinar por sí solas la densidad del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para observar la densidad, tenemos que mirar el conjunto. Con el cabello seco y sin productos pesados, hacé una raya y observá cuánto cuero cabelludo queda visible. Después probá hacerlo en diferentes zonas: centro, laterales y coronilla.

También podés observar el volumen general de una cola de caballo, aunque este método no es perfecto porque influyen el largo, la textura, el corte y la cantidad de capas.

Lo importante es separar mentalmente las dos preguntas.

¿Qué tan gruesa es cada fibra y cuántas parece haber?

Esa pequeña diferencia cambia completamente la conversación. Pelo fino no significa necesariamente cabello débil.

Otro mito que me gustaría eliminar es la idea de que todo pelo fino es automáticamente un pelo “malo”, débil o sin posibilidades. No es así.

El diámetro forma parte de las características naturales de nuestro cabello. Podemos tener un pelo naturalmente fino que esté saludable, brillante, flexible y hermoso. El problema aparece cuando intentamos obligarlo a comportarse como un cabello que no es.

Ver el cuero cabelludo no siempre significa tener el pelo fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si cargamos un pelo fino con grandes cantidades de aceites, mantecas, mascarillas demasiado pesadas, acondicionadores muy densos y múltiples productos de styling, posiblemente termine sin movimiento. No necesariamente porque esos productos sean malos. Simplemente pueden no ser los indicados para esa fibra.

En peluquería siempre digo que más producto no significa más cuidado. A veces, cuidar correctamente significa usar menos.

¿Por qué mi cabello fino parece tener todavía menos pelo?

Esta es una de las confusiones más comunes. Cuando el diámetro de cada fibra es pequeño, el conjunto puede ocupar visualmente menos espacio. Si además el cabello está completamente lacio y pegado al cuero cabelludo, la sensación de falta de volumen aumenta.

También influye muchísimo el color. Cuando existe mucho contraste entre el color del cabello y el cuero cabelludo, determinadas zonas pueden parecer menos densas. Por ejemplo, un cabello muy oscuro sobre un cuero cabelludo claro puede hacer que las separaciones sean visualmente más evidentes.

El acondicionador debe aplicarse principalmente de medios a puntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación también engaña. Una luz fuerte desde arriba puede hacer que prácticamente cualquier cabello fino o con densidad media parezca mucho menos abundante. Por eso no recomiendo sacar conclusiones mirando una sola fotografía tomada bajo la luz del baño.

¿Qué productos debería comprar si tengo pelo fino?

La palabra clave es ligereza. En general, el pelo fino se beneficia de fórmulas que limpien correctamente sin dejar demasiados residuos y de productos de acondicionamiento que aporten suavidad sin aplastar la fibra.

Un shampoo volumizador o ligero puede ser una buena alternativa. No esperemos que transforme mágicamente el diámetro natural del cabello, pero sí puede ayudar a retirar residuos y dejar una sensación de mayor movimiento. Después viene uno de los pasos donde más errores veo: el acondicionador.

Muchas personas con pelo fino tienen miedo de utilizarlo porque sienten que les quita volumen. No necesariamente hay que eliminarlo. Hay que aplicarlo correctamente.

La iluminación intensa puede hacer que el cabello parezca menos abundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, recomiendo concentrarlo de medios a puntas, utilizando una cantidad moderada y enjuagando muy bien. Si las puntas necesitan más nutrición, podemos utilizar una mascarilla, pero no necesariamente en cada lavado. La frecuencia dependerá del estado real del cabello.

También me gustan los sprays desenredantes livianos, los protectores térmicos formulados para no dejar una película demasiado pesada y determinados productos específicos para dar cuerpo.

Una mousse de volumen, por ejemplo, puede ser una gran aliada cuando se utiliza correctamente. También existen sprays para levantar la raíz y productos texturizantes que ayudan a crear la sensación de mayor densidad.

Pero atención: volumen y acumulación de producto son dos cosas diferentes. Si todos los días aplicamos shampoo seco, mousse, spray texturizante, laca y otros productos sin realizar una limpieza adecuada, podemos terminar consiguiendo exactamente lo contrario de lo que buscábamos.

¿Y si tengo poca densidad?

Acá tenemos que ser más cuidadosos con las promesas. Un producto cosmético puede ayudar a que el cabello existente se vea con más cuerpo, mejorar su textura, reducir el quiebre o crear una apariencia visual de mayor densidad. Pero no debemos confundir eso con garantizar la aparición de nuevos cabellos.

El contraste entre el color del pelo y la piel modifica la percepción de densidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona percibe que antes tenía considerablemente más densidad y ahora tiene menos, la conversación deja de ser solamente cosmética. En esos casos recomiendo consultar con un dermatólogo especializado en cabello y cuero cabelludo.

La caída o disminución de densidad puede relacionarse con múltiples factores y no corresponde intentar diagnosticarla únicamente desde el salón de belleza o a través de un video en redes sociales.

Como estilistas podemos observar, acompañar y recomendar cuidados cosméticos, pero debemos saber dónde termina nuestra especialidad.

Si notás un cambio repentino, caída intensa, zonas claramente menos densas, picazón persistente, irritación, descamación importante o cualquier modificación del cuero cabelludo que te preocupe, buscá una evaluación médica.

El shampoo no puede resolverlo todo

Hay una enorme expectativa puesta sobre el shampoo. Y entiendo por qué: es el producto que usamos con mayor frecuencia y queremos creer que una botella puede resolver cualquier problema. Pero tenemos que ser realistas.

El exceso de cosméticos puede aplastar las raíces y restar volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal del shampoo es limpiar el cuero cabelludo y el cabello. Dependiendo de su formulación puede ofrecer beneficios cosméticos adicionales, pero no debemos esperar que un shampoo transforme por sí solo nuestra genética o multiplique de manera instantánea la cantidad de cabellos.

Si buscás volumen, prestá atención a palabras como volumizing, lightweight, body o thickening, entendiendo siempre que “thickening” suele referirse al efecto cosmético de hacer que la fibra se sienta o se vea con más cuerpo.

Si tenés el cuero cabelludo graso y pelo fino, probablemente necesites una limpieza suficientemente efectiva para evitar que las raíces queden pesadas rápidamente.

En cambio, si además tenés largos sensibilizados por coloración o herramientas térmicas, vas a necesitar equilibrar limpieza en la raíz con acondicionamiento en medios y puntas.

No todo el cabello tiene exactamente las mismas necesidades desde la raíz hasta las puntas.

¿Qué ingredientes o tipos de fórmulas conviene buscar?

Más que obsesionarnos con un único ingrediente “milagroso”, recomiendo mirar la fórmula y el objetivo general del producto.

Para el styling del pelo fino pueden funcionar muy bien productos con polímeros que aporten cuerpo o fijación ligera. Las proteínas hidrolizadas aparecen en algunas fórmulas destinadas a mejorar temporalmente la sensación de cuerpo y resistencia de la fibra.

Los productos ligeros ayudan a mantener el movimiento del cabello fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos con pantenol también son frecuentes en cosmética capilar y pueden contribuir al acondicionamiento y a una sensación agradable del cabello. Pero no hace falta convertir nuestro baño en un laboratorio. Una rutina sencilla y bien elegida suele funcionar mejor que diez productos utilizados al mismo tiempo.

Para empezar, una persona con pelo fino podría pensar en cuatro categorías básicas: shampoo adecuado, acondicionador ligero, protector térmico y un producto de volumen o styling. Después ajustamos según las necesidades reales.

Cuidado con los aceites

Los aceites capilares pueden ser maravillosos. Los utilizo y los recomiendo en muchísimos casos. Pero la cantidad es fundamental.

Si tenés pelo fino y colocás varias gotas de un aceite pesado cerca de la raíz, probablemente el resultado sea un cabello más plano y con aspecto graso.

Los cortes con una base sólida pueden mejorar la densidad visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no significa que tengas prohibido usar aceite. Probá una cantidad mínima, principalmente en las puntas. En algunos cabellos finos, literalmente una gota bien distribuida puede ser suficiente.

Recordá: siempre podemos agregar producto. Quitar el exceso es mucho más difícil.

El shampoo seco: aliado, pero no reemplazo del lavado

El shampoo seco puede ayudar muchísimo a prolongar un peinado y a recuperar cierta sensación de volumen en la raíz. Pero no debería convertirse en una capa permanente sobre el cuero cabelludo.

Utilizalo como herramienta de styling y mantenimiento, no como sustituto indefinido de la limpieza con agua y shampoo. Y aplicalo estratégicamente. No hace falta cubrir toda la cabeza con una nube de producto.

El corte puede hacer una diferencia enorme

Cuando alguien con pelo fino se sienta en mi silla, una de las primeras cosas que observo es cómo está distribuido el peso del corte. Un exceso de capas puede hacer que determinadas cabelleras finas se vean todavía más escasas en las puntas.

Por eso, muchas veces funcionan muy bien los cortes con una base relativamente sólida, como ciertos bobs, lobs o cortes de largo medio. Eso no significa que toda persona con pelo fino tenga que llevar un bob.

Podemos trabajar con cabello largo. Pero tenemos que pensar dónde queremos conservar densidad visual y dónde conviene generar movimiento.

Las temperaturas excesivas pueden sensibilizar la fibra capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las capas pueden ser fantásticas cuando están estratégicamente diseñadas. El problema aparece cuando se elimina demasiado cabello intentando conseguir volumen.

Paradójicamente, terminamos con menos sensación de densidad.

El secado correcto puede cambiar todo

Si querés volumen, no seques el cabello siempre aplastándolo hacia abajo desde la raíz.

Podés comenzar retirando humedad y moviendo las raíces en diferentes direcciones. Dependiendo del corte y de la textura, trabajar con un cepillo redondo puede ayudar a levantar la raíz y crear forma. También podemos cambiar temporalmente la dirección de la raya para conseguir más elevación.

Un truco sencillo consiste en secar ciertas secciones de la raíz en dirección opuesta a donde finalmente van a caer. Cuando vuelven a su posición natural, suelen conservar un poco más de lift. Pero tampoco hace falta convertir cada secado en una batalla contra el cabello. Queremos movimiento, no rigidez.

¿Qué temperatura utilizar?

El pelo fino no necesita necesariamente la máxima temperatura disponible en cada herramienta.

Conocer la diferencia entre pelo fino y poca densidad permite elegir mejores cuidados (Freepik)

Con secadores, planchas y rizadores, recomiendo trabajar con la temperatura necesaria para conseguir el resultado, no automáticamente con la más alta.

Utilizá siempre un protector térmico adecuado y evitá pasar una plancha repetidamente sobre la misma sección sin necesidad. Muchas veces el daño no ocurre por una sola utilización, sino por la repetición constante de pequeños excesos.

Color y pelo fino: una herramienta visual poderosa

El color también puede modificar muchísimo nuestra percepción del volumen. Un trabajo de color multidimensional puede crear profundidad y movimiento visual. Highlights estratégicos, luces alrededor del rostro o diferentes tonalidades pueden hacer que el cabello tenga más dimensión.

Pero acá necesitamos equilibrio. Un proceso químico excesivamente agresivo puede comprometer una fibra fina, especialmente si el cabello ya está sensibilizado.

Las extensiones deben adaptarse al peso y la resistencia del cabello existente (Freepik)

Por eso, antes de realizar una transformación importante, el profesional debería evaluar elasticidad, porosidad, historial químico y condición general.

La meta no es conseguir un efecto espectacular durante una semana y después pasar meses intentando recuperar el cabello.

Extensiones: ¿sí o no?

Las extensiones pueden ser una herramienta fantástica para aportar largo o volumen, pero no son apropiadas de la misma manera para todas las personas.

Cuando existe poca densidad o una fibra extremadamente delicada, el peso, el método de instalación y la distribución de las extensiones requieren especial atención.

Más cabello agregado no siempre significa mejor resultado. Una buena extensión debería integrarse con el cabello existente sin generar una carga innecesaria. Si estás considerando extensiones y tenés pelo fino o baja densidad, buscá un profesional con experiencia específica en ese tipo de cabello.

Los errores más frecuentes que veo en el salón

Uno de los principales es utilizar demasiado producto. El segundo es colocar prácticamente todo en la raíz. El tercero es creer que cuanto más nutritiva sea una mascarilla, mejor será para cualquier cabello. El cuarto es eliminar demasiada cantidad mediante capas buscando volumen. El quinto es utilizar temperaturas excesivas.

Y hay otro muy importante: confundir un cambio real en la densidad con una característica natural del pelo fino.

Si siempre tuviste pelo fino, probablemente conocés su comportamiento. Pero si de repente tu raya se ve mucho más ancha, tu cola de caballo perdió volumen o encontrás una cantidad de cabello inusual al lavarlo, no lo atribuyas automáticamente a “mi pelo fino”. Prestale atención.

Los productos ligeros ayudan a aportar volumen sin sobrecargar las raíces ni restar movimiento al cabello fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ¿qué debería comprar?

Antes de comprar, hacete una pregunta muy sencilla. ¿Qué problema estoy intentando solucionar?

Si tenés muchas fibras pero son finas y tu problema es que el cabello queda plano, buscá productos ligeros que aporten volumen y textura sin exceso de peso.

Una rutina podría incluir:

Un shampoo ligero o volumizador.

Un acondicionador liviano aplicado principalmente de medios a puntas.

Un protector térmico.

Una mousse o spray de volumen para la raíz.

Un shampoo seco para ocasiones puntuales.

Un texturizador ligero si necesitás mayor separación y movimiento.

Una mascarilla adecuada al estado de las puntas, utilizada cuando realmente sea necesaria.

Si tu problema principal es una baja densidad, algunos de estos productos también pueden mejorar muchísimo la apariencia, pero tenemos que entender su función.

Un spray de raíz, una mousse o determinadas fibras cosméticas pueden hacer que el cabello parezca más abundante, y eso es totalmente válido. La cosmética existe también para ayudarnos a conseguir un resultado visual.

Lo que no debemos hacer es confundir ese efecto con un tratamiento médico para una pérdida de densidad.

No compres por la palabra “volumen” solamente

Las fórmulas volumizadoras pueden mejorar la apariencia del cabello sin aumentar su densidad real (Freepik)

Leé cómo se utiliza el producto. Un volumizador diseñado para aplicarse en la raíz no necesariamente debe saturar las puntas. Una mascarilla reparadora puede ser excelente para largos dañados, pero no tiene por qué aplicarse sobre el cuero cabelludo.

También observá tu propio resultado. El cabello nos da información. Si después de lavar y acondicionar queda pesado, tal vez estás utilizando demasiado producto o una fórmula demasiado rica. Si queda áspero, enredado y difícil de manejar, quizá estás eliminando demasiado acondicionamiento por miedo a perder volumen.

Encontrar el punto medio es parte del proceso.

Una rutina simple para pelo fino

No necesitamos 20 pasos. Comenzá con un buen lavado del cuero cabelludo. La frecuencia dependerá de cada persona, su producción de grasa, actividad física, estilo de vida y productos utilizados.

Aplicá acondicionador principalmente en medios y puntas y enjuagá correctamente. Retirá el exceso de agua sin frotar agresivamente con la toalla. Aplicá un protector térmico ligero. Si querés volumen, utilizá una pequeña cantidad de mousse o spray de raíz. Secá prestando atención a la dirección de las raíces.

Finalizá con la mínima cantidad necesaria de producto. Después observá cómo responde tu cabello durante el día.

La rutina perfecta no es la que tiene más pasos. Es la que podemos mantener y que hace que nuestro cabello se comporte mejor.

¿Pelo fino puede llevarse largo?

El acondicionador ligero facilita el desenredado sin aplastar las raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por supuesto. No existe una regla que diga que una persona con pelo fino debe cortárselo corto. Lo que sí tenemos que evaluar es cómo se ven las puntas.

Cuando el cabello es extremadamente largo, el desgaste acumulado puede hacer que las puntas pierdan densidad visual. En esos casos, retirar algunos centímetros puede hacer que todo el cabello parezca inmediatamente más abundante.

A veces una clienta me dice: “No quiero perder largo”. Y lo entiendo perfectamente. Pero conservar largo y conservar una línea de cabello saludable no siempre son exactamente la misma cosa. Unos centímetros estratégicamente cortados pueden generar una diferencia enorme.

La raya también importa

Si llevás la raya exactamente en el mismo lugar durante años, cambiarla ligeramente puede modificar el volumen visual.

Una raya lateral puede crear mayor movimiento en algunos cortes, mientras que una raya central bien trabajada puede dar un resultado moderno y limpio.

No existe una única regla. Lo importante es observar la forma del rostro, el nacimiento del cabello, la densidad y el corte.

El styling siempre tiene que trabajar con la persona, no contra ella.

No compares tu cabello con el de las redes sociales

Este punto me parece fundamental. Hoy vemos cantidades enormes de imágenes de cabellos perfectos. Pero muchas veces no sabemos qué existe detrás de esa fotografía o ese video.

Puede haber extensiones, postizos, fibras capilares, iluminación profesional, productos de styling, color estratégicamente diseñado y horas de trabajo.

No hay nada malo en utilizar esas herramientas. Yo trabajo en belleza y sé perfectamente el poder que tienen.

El problema aparece cuando comparamos nuestro cabello recién lavado frente al espejo del baño con una imagen creada bajo condiciones completamente diferentes. La comparación deja de ser justa.

Lo más importante: aprender a diagnosticar antes de comprar

Si tuviera que dejar una sola idea sería esta: pelo fino y poco pelo no significan lo mismo.

El pelo fino describe principalmente el diámetro de la fibra. Tener poco pelo se relaciona con una menor densidad. Podemos tener uno, el otro o ambos. Y entender esa diferencia nos permite tomar mejores decisiones.

La mousse y los sprays de raíz aportan cuerpo cuando se aplican en cantidades moderadas (Freepik)

Si tenemos pelo fino, podemos concentrarnos en mantener la fibra saludable, evitar peso innecesario y utilizar técnicas que creen cuerpo y movimiento.

Si tenemos poca densidad natural, podemos trabajar con cortes, color y styling para conseguir una apariencia más abundante.

Y si estamos observando una pérdida de densidad que antes no existía, especialmente si es repentina, marcada o persistente, debemos buscar una evaluación médica en lugar de intentar solucionarlo únicamente cambiando de shampoo.

Después de tantos años trabajando con cabello, sigo creyendo que uno de los mejores productos de belleza es la información. Cuando entendemos qué tenemos, dejamos de comprar productos por desesperación y empezamos a elegirlos con un objetivo.

No necesitamos que todos los cabellos sean gruesos, enormes o extremadamente voluminosos para que sean hermosos.

Un pelo fino bien cortado, bien cuidado y correctamente peinado puede verse sofisticado, saludable y espectacular. Y una persona con menor densidad también puede encontrar un corte, un color, una rutina y una forma de peinarse que trabajen a favor de su cabello.

El secreto no está en pelear contra lo que tenemos. Está en conocerlo.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.