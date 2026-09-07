Aceites para el pelo: consejos para usarlos de forma segura y sus beneficios

Los aceites ayudan a reducir el frizz y mejorar el brillo del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un uso correcto de los aceites para el pelo puede ayudar a reducir el frizz, mejorar el brillo y limitar el desgaste de la fibra capilar. Pero su efecto depende de cómo se apliquen, en qué zona del cabello se usen y con qué objetivo.

La información reunida por la revista ELLE plantea una distinción central entre nutrición y protección del cabello. Ese enfoque coincide con explicaciones de la American Academy of Dermatology y de la Cleveland Clinic.

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El tipo de cabello determina la frecuencia y la forma de aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan ajustar el cuidado capilar al estado del pelo y del cuero cabelludo. Y advierten que los productos oleosos no cumplen la misma función en todas las áreas de la cabeza. Aplicados sobre largos y puntas, los aceites suelen usarse para:

Disminuir el encrespamiento

Aportar brillo

Facilitar el peinado

Reducir la fricción entre fibras

Dar una capa de protección antes o después del lavado

Según la Cleveland Clinic, conviene empezar con cantidades pequeñas y concentrar el producto en medios y puntas, especialmente en pelo seco o dañado.

La aplicación en medios y puntas disminuye la fricción entre las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo requiere más cautela que las puntas

Uno de los puntos más relevantes es que no todo aceite sirve para el cuero cabelludo. La American Academy of Dermatology recomienda adaptar la rutina a la sensibilidad de la piel, presencia de descamación y tipo de cabello.

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En la misma línea, la Cleveland Clinic señala que colocar aceite directamente en el cuero cabelludo puede no ser conveniente para personas con caspa o tendencia a dermatitis seborreica.

Esa advertencia también aparece en literatura médica revisada por especialistas. Un artículo publicado en Skin Appendage Disorders indicó que los aceites de uso común sobre el cuero cabelludo pueden agravar la dermatitis seborreica en determinados pacientes. Por lo que los autores aconsejaron reservarlos para el tallo capilar distal y no para la piel de la cabeza.

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El cuero cabelludo con caspa requiere precaución ante el uso de aceites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usarlos: paso a paso

Entre los profesionales citados por ELLE aparece la recomendación de usar aceites con un fin concreto y no como un gesto automático. La dermatóloga Shilpi Khetarpal, citada por la Cleveland Clinic, propone una secuencia simple para evitar excesos:

Desenredar antes de aplicar

Colocar una cantidad reducida en la mano

Distribuir desde medios hacia puntas

Dejar actuar entre 20 minutos y una hora o varias horas si se trata de un prelavado

Lavar después si el producto deja residuo

ELLE menciona usos previos al lavado durante varias horas o durante la noche, centrados en medios y puntas. En estos casos, el objetivo es recubrir la fibra, reducir la sequedad visible y mejorar la manejabilidad al día siguiente.

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La dermatitis seborreica puede empeorar con determinados productos oleosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peines, secadores y planchas influyen tanto como el producto

El efecto de los aceites no puede separarse de las herramientas de calor ni de la fricción mecánica. La American Academy of Dermatology aconseja limitar prácticas que dañen del pelo, entre ellas el uso frecuente de calor intenso y peinado agresivo.

El calor intenso y el peinado agresivo aumentan el desgaste capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una rutina ordenada puede incluir:

Peine de dientes anchos para desenredar sin tirones

Aplicación moderada de aceite en puntas

Secado con menor temperatura cuando sea posible

Uso cuidadoso de planchas y rizadores

Lavado posterior si el producto fue usado como tratamiento prolongado

La revisión publicada en International Journal of Trichology describe el uso tradicional de aceites antes del lavado. Repasa su papel como lubricantes del tallo capilar, con posible ayuda frente a la fricción y la pérdida de brillo.

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Los aceites pueden utilizarse como prelavado durante varias horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio depende del tipo de pelo y del problema que se busca resolver

La evidencia disponible y recomendaciones clínicas coinciden en un punto: no hay una única forma correcta de usar aceites capilares. El resultado cambia según el estado de la fibra, frecuencia de lavado, sensibilidad del cuero cabelludo y nivel de exposición al calor.

En cabellos secos o con daño visible, pueden aportar una mejora estética y una capa de protección. En cueros cabelludos con descamación o dermatitis, el uso directo puede ser contraproducente.

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El desenredado previo facilita una distribución uniforme del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como guía práctica, los consejos más consistentes son:

Empezar con poca cantidad

Priorizar largos y puntas

Observar la respuesta del cabello

Evitar trasladar al cuero cabelludo productos que puedan empeorar una afección cutánea.