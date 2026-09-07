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Gloria Gaynor, a los 83: el hábito que explica la vitalidad de la reina de “I Will Survive”

A lo largo de su carrera, la legendaria cantante estadounidense mantuvo un mensaje enfocado en el movimiento cotidiano

Trailer de "Gloria Gaynor: I Will Survive"
Gloria Gaynor, figura central de la era de la música disco, atraviesa una etapa de actividad sostenida
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Gloria Gaynor, que cumple 83 años este lunes 7 de septiembre, mantuvo a lo largo de su exitosa carrera una rutina de ejercicio y trabajo que volvió su historia un caso de resistencia personal y artística. La cantante estadounidense, identificada desde hace décadas con el himno “I Will Survive”, atraviesa una etapa de actividad sostenida.

Lejos de asociar el paso del tiempo con el retiro, su discurso estuvo siempre centrado en el vínculo entre movimiento, autonomía y propósito. En distintas entrevistas, planteó que su principal regla para envejecer en buenas condiciones es no abandonar el uso cotidiano del cuerpo.

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La cantante combina el entrenamiento físico con una agenda musical activa (REUTERS/Jeenah Moon)
La cantante combina el entrenamiento físico con una agenda musical activa (REUTERS/Jeenah Moon)

La artista, figura central de la era de la música disco, sostiene que la pérdida de movilidad no llega de un día para otro, sino que puede acentuarse cuando una persona deja de ejercitarse y de sostener hábitos de actividad.

Gloria Gaynor: el vínculo bienestar-movimiento

En más de una oportunidad, la cantante remarcó que no hay que dejar nunca de hacer ejercicio. Y no hay que dejar de usar el cuerpo, al explicar cómo entiende el cuidado físico después de los 80 años. Además, contó que practicaba crossfit dos o tres veces por semana con un entrenador personal.

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La reflexión no aparece como una consigna aislada. Gaynor la conecta con una observación concreta sobre el envejecimiento y la movilidad. Una amiga apenas menor que ella conservaba una flexibilidad que la llevó a pensar en la importancia de seguir usando el cuerpo todos los días.

A partir de ese ejemplo, formuló una advertencia sencilla: si el cuerpo deja de ponerse en acción, luego puede dejar de responder. Además, la cantante mantuvo a lo largo del tiempo una rutina física exigente y combinó ese entrenamiento con una agenda artística activa.

Trailer de "Gloria Gaynor: I Will Survive"
Gloria Gaynor remarcó que no hay que dejar nunca de hacer ejercicio: practica crossfit dos o tres veces por semana con un entrenador personal

Buena parte de sus declaraciones remiten a la religión como estructura central de su vida. Gaynor presenta la fe cristiana como un sostén en momentos personales difíciles y también como un criterio para interpretar su recorrido profesional.

Fue a partir de su matrimonio cuando comenzó a practicar de manera más activa el cristianismo, y desde entonces asoció esa experiencia con una búsqueda de paz, alegría y amor.

La cantante sostuvo que mantiene la motivación rodeándose de personas más jóvenes y afirmó que no tiene ni un amigo de su edad. Además, repasó el camino que la llevó hasta su segundo Grammy y explicó que su próximo trabajo seguiría una línea inspiradora, aunque no necesariamente de gospel.

La resiliencia se volvió parte de su identidad pública

La artista relaciona el movimiento cotidiano con la conservación de la autonomía (REUTERS/Kevin Lamarque)
La artista relaciona el movimiento cotidiano con la conservación de la autonomía (REUTERS/Kevin Lamarque)

La narrativa de supervivencia que acompaña a Gloria Gaynor desde el impacto mundial de “I Will Survive” se reforzó en los últimos años con nuevas declaraciones sobre abusos, errores y pérdidas. En el documental y en sus entrevistas, la cantante expone episodios personales complejos, pero evita presentarlos como un cierre retrospectivo. En lugar de eso, los incorpora a un mensaje de continuidad. En otra de sus definiciones más repetidas, señaló que “la edad es solo un número” y ubicó a la salud como el factor decisivo.

En sus palabras, su tarea consiste en llevar esperanza, aliento y fortaleza a otras personas. Por eso, cuando se le sugirió que esa meta ya estaba cumplida, respondió que sigue habiendo gente nueva a la que todavía necesita llegar.

Gloria Gaynor
Gloria Gaynor continúa grabando canciones y ofreciendo conciertos (Richard E. Aaron/Redferns)

La figura de Gloria Gaynor vuelve a cobrar atención cada septiembre, cuando su cumpleaños reactiva el interés por una artista que convirtió la resistencia en marca personal. La cantante promueve una lectura del envejecimiento alejada de la inmovilidad. Su mensaje se concentra en una premisa concreta: usar el cuerpo todos los días para conservar la capacidad de seguir adelante.

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