Los 38 minutos entre la primera señal y la catástrofe: qué falló en el sistema de alerta ante la inundación que devastó Nepal

Los sistemas de alerta temprana no detectaron a tiempo el desastre en Nepal porque estaban diseñados para otras amenazas de alta montaña. (REUTERS/Stringer)

Guardar

Un colapso masivo de hielo y roca en el Himalaya desencadenó el pasado 26 de agosto una inundación que arrasó comunidades enteras a lo largo del río Bhote Koshi, en Nepal. El saldo fue devastador: al menos 1.370 personas fallecidas en Nepal y más de 5.000 todavía desaparecidas. Pero, más allá de la magnitud de la tragedia, el desastre dejó al descubierto una falla estructural en la forma en que el mundo monitorea y anticipa los riesgos en zonas de alta montaña.

Los sistemas de alerta temprana existentes no detectaron la amenaza a tiempo. No fue un error humano aislado: fue la consecuencia de arquitecturas de monitoreo diseñadas para otro tipo de peligros. Investigadores de la Universidad de Mánchester, la Universidad Presidency de Calcuta y la Universidad de Katmandú analizaron el evento y concluyeron que la región himalaya necesita con urgencia sistemas integrados, transfronterizos y capaces de leer amenazas complejas que los modelos actuales ignoran.

PUBLICIDAD

Una brecha de 38 minutos que expone los límites del monitoreo actual

La secuencia del desastre pudo reconstruirse con precisión, según un artículo publicado en The Conversationpor con los análisis de Mehebub Sahana, Nimesh Dhungana, Priyank Pravin Patel y Reshma Shrestha, investigadores de las universidades de Mánchester, Presidency de Calcuta y Katmandú.

El colapso de hielo y roca en el Himalaya provocó una inundación en el río Bhote Koshi, en Nepal, que dejó al menos 1.370 muertos y más de 5.000 desaparecidos. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

A las 8:37 de la mañana, los instrumentos registraron una señal que fue interpretada como un pequeño sismo cerca de la frontera de Nepal con China. Siete minutos después, cámaras de seguridad captaron la destrucción del puesto fronterizo de Gyirong Port por un flujo masivo de escombros y agua.

Las autoridades nepalesas tomaron conocimiento del incidente alrededor de las 9:00 y enviaron una alerta SMS de emergencia a las 9:15. Para entonces, el desastre ya había sucedido. Entre la detección de la señal sísmica y la alerta pública transcurrieron 38 minutos.

PUBLICIDAD

Los investigadores aclaran, sin embargo, que sería injusto responsabilizar a las autoridades: la señal inicial parecía un terremoto menor, no el colapso de una montaña, un fenómeno mucho más infrecuente. Además, los sensores de nivel de agua pasaron de registrar valores normales a quedar destruidos en cuestión de segundos, sin margen para procesar la información.

La pregunta que plantean es otra. ¿Qué hubiera sido posible con un sistema más integrado, capaz de cruzar en tiempo real lecturas sísmicas, imágenes satelitales y datos de campo para identificar el peligro y alertar a las poblaciones río abajo?

Imágenes del satélite Sentinel-1 de la ESA mostraban movimientos de la masa de glaciar y roca antes del colapso en el Himalaya. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Esa pregunta no es retórica. El geofísico Manoochehr Shirzaei, de la Universidad de Virginia Tech, advirtió en declaraciones a la revista Nature que imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), tomadas entre el 8 de enero y el 18 de agosto de 2026, mostraban que la masa de glaciar y roca en la zona del colapso se desplazaba cuesta abajo a unos 10 milímetros por mes.

PUBLICIDAD

Esa velocidad no es inusual en sí misma: los glaciares se mueven de forma natural entre 10 y 200 metros por año. Lo preocupante, según Shirzaei, era la aceleración detectada en los días previos, una señal de inestabilidad que los sistemas existentes no supieron leer a tiempo.

Los sistemas de alerta actuales fueron diseñados para otro tipo de amenaza

El artículo de The Conversation señala que la mayoría de los sistemas de alerta temprana en la región himalaya se construyeron para responder a dos tipos de eventos: las inundaciones causadas por lluvias intensas y los denominados GLOFs (glacial lake outburst floods), es decir, inundaciones por el colapso repentino de un lago glaciar, que se forman cuando el agua de deshielo queda retenida por una barrera de hielo o roca.

PUBLICIDAD

El desastre del 26 de agosto no fue ninguno de los dos. Fue el colapso a gran escala de una masa combinada de hielo y roca, un fenómeno que Sahana y sus colegas describen como “prácticamente ausente” de los marcos de alerta existentes.

Los investigadores advirtieron que la aceleración previa del glaciar era una señal de inestabilidad que los sistemas de monitoreo no supieron interpretar. (REUTERS/Adnan Abidi)

Según los investigadores, el cambio climático contribuye a que este tipo de eventos sea cada vez más frecuente: el calentamiento adelgaza los glaciares, descongela el permafrost (la capa de suelo que permanece congelada de forma permanente y que actúa como sostén de laderas y formaciones rocosas) y desestabiliza pendientes enteras. A esto se suma la expansión de rutas y proyectos hidroeléctricos en valles de alta montaña, que pone a más personas e infraestructura en zonas de riesgo.

PUBLICIDAD

Shirzaei, por su parte, propone ante Nature un enfoque en capas para modernizar el monitoreo: primero, satélites de radar como el Sentinel-1 para identificar zonas con movimientos anómalos; luego, satélites de alta resolución y sensores terrestres para vigilar con mayor detalle las áreas marcadas como críticas. El científico advierte, sin embargo, que detectar un glaciar inestable es solo parte del problema.

“Un colapso relativamente pequeño en una cuenca aislada podría representar poco riesgo aguas abajo. Un colapso similar que penetre en un valle confinado, bloquee un río y cree un lago temporal podría producir una cascada de eventos devastadores”, señaló el experto.

PUBLICIDAD

La cooperación entre países es tan urgente como la tecnología

El artículo de The Conversation apunta a un obstáculo que va más allá de los satélites y los sensores: la falta de acuerdos formales entre los países de la región para compartir información en tiempo real. Este punto tiene un antecedente directo. En julio de 2025, un lago glaciar en el Tíbet se desbordó y arrastró sus aguas por el mismo tramo de río que volvería a ser escenario del desastre un año después, con un saldo de al menos nueve muertos y alrededor de 20 desaparecidos en Nepal, más once desaparecidos del lado chino.

Los expertos vincularon el cambio climático con una mayor frecuencia de colapsos en alta montaña por el adelgazamiento de glaciares y el deshielo del permafrost. (REUTERS/Monika Deupala/File Photo)

Tras ese episodio, Nepal y China acordaron en principio compartir datos en tiempo real sobre inundaciones, deslizamientos y lagos glaciares. Sin embargo, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal retomó el tema durante una visita a China en mayo de 2026, ningún acuerdo formal se firmó antes del desastre de agosto.

PUBLICIDAD

Los autores sostienen que una advertencia vale solo si recorre toda la cadena: desde el sensor en la montaña, pasando por los organismos científicos y las autoridades nacionales y locales, hasta llegar a los hogares en los valles y llanuras río abajo, en los minutos que importan. Los investigadores señalan que en partes de la cuenca del Koshi, en Nepal, sistemas comunitarios de alerta (con medidores de nivel de agua aguas arriba y voluntarios capacitados) ya funcionan y dan tiempo a las aldeas de aguas abajo. Un sistema regional tendría que articular esas iniciativas locales con el monitoreo nacional y transfronterizo.

Para eso, plantean la creación de organismos permanentes con mandato sobre los ríos himalayos y sus riesgos asociados, integrados por científicos y funcionarios de políticas públicas con contrapartes en los países vecinos. La tarea de estos cuerpos sería compartir datos, monitorear glaciares, lagos y laderas de forma conjunta, y coordinar alertas.

PUBLICIDAD

La falta de un acuerdo formal entre Nepal y China para compartir datos en tiempo real limitó la respuesta ante los riesgos en la cuenca del Koshi. (cnsphoto via REUTERS)

Los investigadores subrayan que la cooperación debe ser rutinaria entre desastres, no improvisada durante una crisis, cuando los eventos se despliegan demasiado rápido para el debate internacional. Los tratados hídricos vigentes en la región fueron diseñados para repartir caudales y administrar represas, no para gestionar amenazas en cascada en la alta montaña. La propuesta de los autores no exige que los países resuelvan sus disputas más amplias: pide únicamente que la alerta ante desastres sea tratada como infraestructura humanitaria compartida, fuera de la lógica de la negociación política.

Cerca de 3.500 personas permanecen en 27 refugios de emergencia en los distritos de Nuwakot y Rasuwa, según Infobae. El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, manifestó que las agencias humanitarias están “muy preocupadas” por el riesgo sanitario derivado del hacinamiento, el agua contaminada y los centros de salud dañados, en especial para mujeres y niños durante la temporada del monzón.