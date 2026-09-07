Crearon una mesa técnica para rediseñar el espacio aéreo argentino

El Gobierno argentino creó una Mesa de Trabajo Técnica para modernizar el espacio aéreo y mejorar la eficiencia operacional del tránsito aéreo en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reorganización del tránsito aéreo volvió a la agenda oficial con una nueva decisión del Gobierno. Esta madrugada, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la creación de una Mesa de Trabajo Técnica para modernizar el espacio aéreo y mejorar la eficiencia operacional en Argentina, un ámbito que reunirá a organismos estatales, aerolíneas, operadores aeroportuarios y entidades internacionales del sector.

La medida establece un esquema de trabajo permanente para revisar cómo se organiza y utiliza el espacio aéreo del país, en un contexto en el que las autoridades buscan aumentar la capacidad del sistema, ordenar la circulación de aeronaves y reducir demoras sin alterar los estándares de seguridad operacional.

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De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 67/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, este organismo tendrá un plazo concreto para la elaboración de resultados. El 1 de diciembre de 2027 será la fecha límite para que la mesa eleve a la Secretaría de Transporte un documento con recomendaciones de medidas orientadas a optimizar la gestión del espacio aéreo argentino.

Según la medida, la mesa incluirá a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. También participarán la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los explotadores aeroportuarios, las líneas aéreas que operan en la República Argentina y otros organismos con competencia en la materia.

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El cronograma sugiere que el Ejecutivo busca abrir una instancia prolongada de evaluación técnica, con participación de organismos públicos y privados, antes de introducir eventuales cambios regulatorios u operativos. La medida no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional, según el texto oficial.

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la ley 17.285 sancionó el Código Aeronáutico, que rige la aeronáutica civil en el territorio argentino, su mar territorial, aguas adyacentes y el espacio aéreo correspondiente. Esa norma fija las bases para la organización y utilización del espacio aéreo de jurisdicción nacional y faculta a la autoridad competente a dictar reglas para la seguridad y el ordenamiento de la navegación aérea.

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La Secretaría de Transporte coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo revisará la organización y el uso del espacio aéreo para aumentar la capacidad del sistema y reducir demoras. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En sus argumentos, la medida sostiene que la intervención de la autoridad aeronáutica resulta necesaria para que las acciones destinadas a incrementar la eficiencia operacional se apliquen de forma coordinada con la planificación, regulación y fiscalización de las operaciones aéreas.

El documento vincula esa coordinación con la posibilidad de optimizar la capacidad aeroportuaria disponible y habilitar un mayor número de operaciones aerocomerciales en condiciones de seguridad operacional. También plantea que una provisión más eficiente de los servicios de tránsito aéreo incide sobre la fluidez, la previsibilidad y la continuidad de las operaciones.

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Dentro de ese enfoque, el Gobierno sostiene que la modernización de la gestión del tránsito aéreo puede contribuir a reducir demoras y distancias de vuelo innecesarias, además de mejorar la previsibilidad de las operaciones y reforzar los niveles de seguridad.

Otro de los ejes de la resolución es la promoción de mecanismos de Toma de Decisión en Colaboración (CDM) entre los distintos actores del sistema aeronáutico. La referencia apunta a esquemas de coordinación para mejorar el uso de la infraestructura aeroportuaria, administrar la capacidad y reducir tiempos de ocupación de pista.

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A su vez, aclararon que ese trabajo también deberá contemplar las condiciones técnicas y operacionales necesarias para evaluar posibles reducciones de separación entre aeronaves, siempre bajo criterios de seguridad operacional. En paralelo, plantea la necesidad de consolidar un ámbito técnico permanente para analizar y revisar iniciativas vinculadas con el perfeccionamiento de la gestión del espacio aéreo argentino.

La resolución agrega que la evolución de las operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y las características de la flota que opera en el país vuelven necesario un proceso continuo de revisión de los conceptos de espacio aéreo y de los procedimientos de navegación aérea.

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Entre las áreas específicas que podrían ser analizadas, el texto menciona el diseño de nuevos conceptos de espacio aéreo, la incorporación de procedimientos de navegación y la optimización de los mecanismos actualmente vigentes. También incluye la posibilidad de revisar procedimientos de vuelo por instrumentos.

En ese tramo, la medida menciona de manera expresa las aproximaciones por instrumentos (IAC), las salidas normalizadas por instrumentos (SID) y las llegadas normalizadas por instrumentos (STAR), además de mejoras normativas y buenas prácticas aplicables a la planificación y gestión del espacio aéreo.

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El Gobierno también enmarca la decisión en la necesidad de armonizar el sistema argentino con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)