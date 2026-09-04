Jardín sin mitos: 9 trucos virales que no ofrecen los resultados prometidos

Las redes sociales amplifican atajos para el jardín que no reemplazan el manejo sostenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las redes sociales multiplicaron consejos caseros para el jardín, pero varios de esos trucos no tienen respaldo técnico y pueden desviar la atención de lo que sí necesitan las plantas. Una revisión de recomendaciones difundidas por especialistas y organismos académicos muestra que, en muchos casos, el resultado depende del manejo del suelo, riego y diagnóstico correcto.

Entre las referencias citadas por la revista especializada en limpieza y estilo de vida, Good Housekeeping aparecen expertos en horticultura, entomología y manejo de fauna. Sumado a guías de la Washington State University y University of California Agriculture and Natural Resources, instituciones académicas con amplia producción técnica sobre jardinería, nutrición vegetal y suelos.

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1. El color azul de hortensias depende del aluminio disponible y un suelo ácido

El tono azul de ciertas hortensias depende del pH ácido y del aluminio disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los consejos más repetidos propone enterrar monedas, clavos oxidados o papel de aluminio para volver azules las hortensias, pero la base técnica es otra.

Según Washington State University, el tono azul en ciertas hortensias está asociado a la disponibilidad de aluminio y a un pH ácido de entre 3,5 y 5,5. En suelos más cercanos a neutros o alcalinos, ese aluminio queda menos disponible y predominan los tonos rosados.

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No cualquier objeto metálico libera aluminio utilizable por la planta ni crea por sí solo las condiciones químicas necesarias. Además, este cambio de color se observa en tipos específicos de hortensias.

2. Las sales de Epsom no reemplazan a un fertilizante completo

Las sales de Epsom solo aportan magnesio y azufre cuando existe una carencia real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sales de Epsom, compuesto químico llamado sulfato de magnesio, suelen presentarse como una solución para césped, rosales y tomateras. Sin embargo, University of California Agriculture and Natural Resources recuerda que aportan magnesio y azufre, y solo resultan útiles si existe una deficiencia real de magnesio.

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Si esa carencia no está presente, el agregado no mejora el crecimiento. Tampoco sustituye a un fertilizante balanceado, porque no aporta nutrientes clave como nitrógeno, fósforo y potasio. La misma red académica advierte, además, que el exceso puede desplazarse en el suelo con el riego o la lluvia.

3. Un pañal en una maceta colgante no resuelve el riego

Colocar un pañal en una maceta colgante reduce el espacio para raíces y drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro truco difundido consiste en colocar un pañal en la base de una canasta colgante para retener agua. El problema es que esos materiales están diseñados para absorber y retener humedad, no para entregarla a las raíces.

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En la práctica, esa solución también reduce el espacio disponible dentro del recipiente. Para una planta en contenedor, el volumen útil para raíces, sustrato aireado y drenaje sigue siendo más importante que un material absorbente improvisado.

4. Alambres de cobre no activan el crecimiento de las plantas

La “electrocultura” con alambres de cobre no tiene un mecanismo comprobado de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “electrocultura” ganó visibilidad en redes con la idea de que clavar alambres de cobre cerca de las plantas estimula su desarrollo. Los especialistas citados por el medio sostienen que no hay un mecanismo comprobado que explique ese efecto. El crecimiento vegetal depende de factores conocidos y medibles:

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Luz

Agua

Aireación

Temperatura

Nutrientes

Biología del suelo

Sin una prueba experimental sólida, el cobre clavado en el terreno no aparece como una herramienta válida.

5. Señuelos contra avispas no tienen apoyo de la investigación

Los señuelos contra avispas carecen de evidencia y no afectan a todas las especies por igual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colgar una bolsa de papel o un nido falso para evitar avispas es otro consejo extendido. Sin embargo, el entomólogo Eric Benson, de Clemson University, señaló en declaraciones recogidas por Good Housekeeping que no hay investigaciones que lo demuestren.

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Además, no todas las avispas construyen el mismo tipo de refugio. Algunas especies anidan bajo tierra, en troncos, entre piedras o en cavidades de edificaciones. Un señuelo visual no necesariamente altera su comportamiento.

6. Té de cáscara de banana aporta muy poco potasio disponible

El té de cáscara de banana libera poco potasio disponible y funciona mejor en compost. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de banana contiene potasio, pero eso no significa que un té casero funcione como fertilizante. La University of California Agriculture and Natural Resources y expertos citados coinciden en que ese nutriente forma parte del tejido vegetal y necesita procesos de descomposición para volverse disponible.

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En agua, la porción soluble es limitada. Por eso, remojar cáscaras no equivale a una fertilización efectiva. La recomendación técnica más consistente es incorporar esos restos al compost.

7. El jabón y pelo humano no bastan para ahuyentar ciervos

El jabón y el pelo humano no bastan para ahuyentar ciervos y suelen fallar si hay alimento y acceso fácil al área. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los repelentes caseros más repetidos aparecen las pastillas de jabón y cabello humano. De acuerdo con Robert Pierce, especialista de la University of Missouri, confiar solo en esos recursos no constituye una estrategia eficaz para manejar la presencia de ciervos.

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El enfoque que describen los programas de extensión universitarios apunta a identificar por qué el animal llega al lugar. La disponibilidad de alimento, cobertura y acceso al área suele pesar más que un olor ocasional. Entre las medidas con mayor sustento figuran el cercado y la modificación del hábitat.

8. Espantapájaros y señuelos pierden efecto cuando la fauna se acostumbra

Los espantapájaros y señuelos solo funcionan al inicio y pierden efecto cuando las aves se habituan a la ausencia de una amenaza real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Búhos falsos, serpientes de plástico, espantapájaros o chapas que hacen ruido con el viento pueden generar una reacción inicial. El problema es que la fauna suele habituarse rápido cuando no detecta una amenaza real.

Ese límite también fue subrayado por Pierce. En consecuencia, los dispositivos de susto pueden tener un efecto corto o nulo si se usan de manera aislada.

9. Zapatos con pinchos no airean el pasto

Los zapatos con pinchos no airean el césped como prometen y pueden compactar el suelo, a diferencia de la aireación mecánica que extrae cilindros de tierra y mejora el intercambio de aire en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aireación del césped sí puede ser beneficiosa, pero no cualquier método produce el mismo resultado. Según especialistas de la University of Georgia, zapatos con pinchos que prometen airear el terreno mientras se camina no ofrecen el efecto esperado y pueden contribuir a compactar el suelo.

La diferencia está en el procedimiento. La aireación mecánica que extrae pequeños cilindros de tierra crea poros más útiles para el intercambio de aire y el desarrollo radicular. En cambio, presionar el terreno con púas sólidas no genera el mismo alivio estructural.